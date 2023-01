Bier is duur, maar we drinken er niet minder om

Bier is duurder geworden, maar we laten het daarom niet staan. Er wordt weer bijna net zoveel bier verkocht als voor de coronapandemie. Nederlanders dronken in 2022 in totaal ruim 12,2 miljoen hectoliter bier, berekende branchevereniging Nederlandse Brouwers. Slechts een half procent minder dan in 2019, vooral door de goede verkopen in de horeca.

En dat terwijl de prijs van een glas bier of pils flink is gestegen. Brouwers en horecaondernemers krijgen hogere kosten voor de kiezen vanwege de hogere graanprijzen, een forse stroom- en gasrekening, gestegen kosten voor verpakkingen, transport, hogere huren en gestegen loonkosten. Dat alles maakt een biertje uit de tap of uit een krat een stuk prijziger. Als je dan als kroeg ook nog een contract hebt met een grote brouwerij, zie dan maar eens een biertje betaalbaar te houden.

Overstap naar goedkopere brouwerij

“Vorig jaar heeft Heineken de prijs drie keer verhoogd”, zegt Anke Wijdeven van café De Nachtegaal in Uden. “Als we ook alle andere gestegen kosten zouden doorberekenen aan de klant, dan moet die 3,45 euro betalen voor een pilsje. Dan wordt het een beetje onbetaalbaar, dan wordt het een luxedingetje.” En dat vond Wijdeven te gortig. Ze besloot na dertig jaar over te stappen naar een andere, vooral goedkopere brouwerij.

Die werd gevonden in de kleine Duitse Brauerei Allersheim. Ze moet haar bestelling wel zelf in Duitsland ophalen, maar dat is dan maar zo. Het doel is bereikt. “Nu betalen de mensen bij ons 2,25 euro voor voor een biertje.” Volgens Wijdeven hebben haar klanten er geen problemen mee. Er worden zelfs meer rondjes gegeven. “Het werkt twee kanten op. De klanten hebben nu goedkopere biertjes en wij meer omzet.”

Bij Proeflokaal vandeStreek in Utrecht hebben ze de bierprijs ook naar boven moeten bijstellen. De kosten voor mout zijn flink omhoog gegaan en ook het papier voor etiketten is duurder geworden, zegt commercieel directeur Ronald van de Streek. “In de afgelopen twaalf maanden zijn de kosten zo’n 50 procent gestegen. Toch is het ons tot nu toe gelukt om de prijs van bier slechts met 5 tot 6 procent te verhogen, terwijl de grote merken wel 15 procent duurder werden. Daarmee zijn we in prijs dichter bij de grote brouwerijen in de buurt gekomen.”

Miljard blikjes moeten statiegeldcode krijgen

Als kleine brouwerij zit Van de Streek meer met een ander probleem: hij produceert en verkoopt ook bier in blik, en vanaf 1 april komt er statiegeld op blikjes. Verplicht vanuit de overheid vanwege het milieu. Volgens de brancheclub van Nederlandse bierbrouwers betekent dit dat zij alles bij elkaar meer dan een miljard bierblikjes moeten voorzien van een speciaal logo met barcode. Volgens voorzitter Fred Teeven van Nederlandse Brouwers is dat ‘aanpoten’, maar moet het lukken.

Voor de bescheiden Utrechtse brouwerij is het een ander verhaal. Van de Streek: “Wij laten als kleine partij maar twee keer per jaar bedrukte blikken maken. Dat betekent dat wij met een flinke voorraad blikken komen te zitten die niet van zo’n barcode zijn voorzien. Vanuit de overheid is er bij ons weten geen overgangsperiode. Mogen we de voorraad blikjes zonder statiegeldcode nog verkopen? Daar hebben we nog geen antwoord op.”

Alcoholvrij bier is een groeimarkt

Als Nederlanders het blikje opentrekken of het glas heffen, dan doen ze dat steeds vaker met een licht biertje. Een glas pils of een flesje speciaalbier waar geen of weinig alcohol in zit, wint terrein in de kroegen, op festivals en in de supermarkten, constateert de brancheorganisatie. Het aandeel alcoholvrij bier was vorig jaar 6,7 procent, waar dat in 2019 nog 5,7 procent was.

Nederlandse bierbrouwers verkochten ongeveer vier keer zoveel biertjes met een laag alcoholpercentage (van 0,5 tot 3,5 procent) vergeleken met 2019. Ook Van de Streek herkent die trend: “Alcoholvrij bier of bier met een laag alcoholpercentage is al een tijd een groeimarkt. Pils is dalend, licht speciaalbier stijgt.”

Het Utrechtse proeflokaal speelt in op de vraag naar lichter speciaalbier en komt binnenkort met een nieuw bier dat 4,4 procent alcohol bevat – vrij laag voor een speciaalbier. Van de Streek: “De introductie ervan moeten we nu uitstellen tot eind april, omdat we eerst die blikken statiegeldklaar moeten laten maken.”

