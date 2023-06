Beyoncé stuwt Zweedse inflatie op

De inflatie in Zweden is in mei minder afgenomen dan verwacht, doordat talloze fans Stockholm bezochten voor de wereldtournee van Beyoncé. Dat vermoeden economen van de Danske Bank.

De Amerikaanse zangeres, die momenteel rondtrekt met haar Renaissance Tour, wist met twee concerten in Stockholm meer dan 100.000 bezoekers te trekken, schrijven Fortune en de New York Times. De economen vermoeden dat de fans bijdroegen aan een grote stijging van de hotel- en recreatieprijzen.

Door de lage koers van de Zweedse kroon waren de concerten van Beyoncé extra aantrekkelijk voor buitenlandse fans. Die hadden ook hotelkamers nodig en bevolkten massaal de restaurants en bars van Stockholm. Hotels tot ver buiten de hoofdstad zaten vol. De grote vraag stuwde de prijzen in die sectoren op.

Ook Ajax zorgde voor Beyoncé-effect

Hoofdeconoom Michael Grahn van de Danske Bank werpt op Twitter het vermoeden op dat de inflatie, die 0,3 procent hoger lag dan verwacht, door de fans van de superster ‘gekleurd’ is.

Het Beyoncé-effect is maar tijdelijk, en hoewel zeldzaam, had Stockholm er al eerder mee te maken. Toen waren de voetballers van Ajax en Manchester United, die er de Europa League-finale speelden, verantwoordelijk voor een run op Stockholm en een bijbehorende piek in de inflatiecijfers.

