Bestuurders worstelen met acties Extinction Rebellion. Gaan ze harder ingrijpen?

De opmars naar de A12 in Den Haag begint vandaag waarschijnlijk onschuldig. Klimaatactivisten wandelen vanuit Almere, Arnhem en Alkmaar naar het eindstukje van die snelweg waar zaterdag weer een blokkade zal plaatsvinden. Er is onderweg koffie, thee en soep, de tocht loopt van station naar station zodat mensen makkelijk kunnen aanhaken, iedere dag zo’n 20 kilometer. ‘De actie is publieksvriendelijk en geheel binnen de wettelijke kaders’, meldt Extinction Rebellion.

Volgende week zaterdag zoekt ER die wettelijke grenzen wel op, door weer het stuk weg waar de A12 in Den Haag eindigt, te bezetten. Een bewust gekozen symbolische plek, tussen de Tweede Kamer en het ministerie van economische zaken en klimaat. Stop de subsidies en belastingvoordelen op fossiele brandstoffen, is de eis. Zo lang dat niet gebeurt, zal daar actie gevoerd worden, vanaf 9 september zelfs iedere dag, zo is het plan.

Hoe te reageren

Nu het klimaatactivisme toeneemt, breken bestuurders het hoofd hoe te reageren. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag stuurde vorige week een brandbrief naar Den Haag. Hij vraagt aan de Tweede Kamer na te denken ‘over een manier waarop op dergelijke ontwrichtende acties een antwoord kan worden geboden’.

De Utrechtsebaan, zoals het stukje weg heet, is al zeven keer geblokkeerd. Vele honderden klimaatactivisten worden dan gearresteerd, maar dat krijgt geen vervolg. Rechters bestraffen mensen niet die bij een vreedzaam protest zijn aangehouden en weggevoerd. Bij de laatste blokkade bracht de politie activisten naar de rand van de stad, waar ze meteen weer werden vrij gelaten. Van Zanen weet niet wat te doen. ‘In de praktijk blijkt dat niet effectief tegen dit soort gedragingen kan worden opgetreden wanneer deze massaal en langdurig plaatsvinden’, schrijft hij.

Roep om hardere aanpak

Niet alleen de lokale driehoek worstelt met burgerlijke ongehoorzame acties, in de politiek klinkt de roep om een hardere aanpak. Aan de rechterkant wel te verstaan. De VVD-fractie in de Tweede Kamer vroeg zich eerder af of scherper ingrijpen mogelijk is. Raadsleden van VVD en LPF in Breda riepen afgelopen week op tot een verbod van de trainingen die XR geeft aan actievoerders. Ze hadden een verslag van zo’n training die in Breda plaatsvond, gelezen. Volgens de raadsleden is er sprake van ‘een verontrustende mate van radicalisering’ van de klimaatprotesten. XR zou ‘extremistisch’ zijn.

Het uitgangspunt van XR is juist dat acties geweldloos zijn, reageerde de beweging. Een deel van de trainingen is daar ook op gericht, hoe te de-escaleren. Maar burgerlijke ongehoorzaamheid is volgens XR wel een noodzakelijk middel om de boel onder druk te zetten.

Ontwrichtende acties

De Britse XR heeft het pad dat de grenzen van de wet opzoekt, inmiddels verlaten. Begin dit jaar liet de club weten ontwrichtende acties als wegblokkades, en nepbloed laten vloeien, voorlopig niet te organiseren. Dat kan weer veranderen, de Britse tak laat dat open. Over het waarom van de koerswijziging verwijzen de Britten onder meer naar pogingen van de overheid klimaatactivisme te ‘criminaliseren’. Sinds vorige maand is een wet in werking waarmee het lamleggen van belangrijke infrastructuur tot wel drie jaar celstraf kan opleveren. Ook het vastlijmen aan gebouwen of objecten is strafbaar gesteld.

Ook in Duitsland is een verharding te zien van het optreden van politie tegenover klimaatactivisten. Huizen van aanhangers van Die Letzte Generation werden dit voorjaar doorzocht, mensen gearresteerd en donaties in beslag genomen. Nu Nederlandse klimaatactivisten vanaf volgende week iedere dag de Utrechtsebaan willen blokkeren, is de vraag of ook hier de aanpak zal verharden.

