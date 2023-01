Benzine, eten en verwarming werden vorig jaar 10 procent duurder

Dat alles in 2022 flink duurder werd, weet iedereen. Hoeveel duurder? Gemiddeld 10 procent, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De inflatie is vorig jaar uitgekomen op 10 procent. Dat betekent dat de producten en diensten die Nederlandse huishoudens vorig jaar kochten in 2022 gemiddeld genomen tien procent duurder waren dan in 2021. Dat is het hoogste percentage sinds 1975; 47 jaar geleden bedroeg de inflatie 10,2 procent. Vooral energie was in 2022 veel duurder dan in 2021: 114 procent, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Bij die cijfers past een belangrijke kanttekening. Het CBS gaat bij zijn berekeningen uit van de prijs van nieuwe energiecontracten. Die werden in de loop van 2022 fors duurder: veel mensen betaalden ten opzichte van hun oude contract twee of drie of zelfs vier keer zo veel. Maar een flink deel van de huishoudens had nog een ‘oud’ vast contract. Als dat vaste contract heel 2022 van kracht was, werd energie voor hen niet duurder. Met andere woorden: de inflatie, en dan vooral de gestegen prijzen voor gas en stroom, troffen lang niet iedereen even hard.

Fors duurder dan in 2021 waren ook motorbrandstoffen. Een liter benzine kostte in 2022 gemiddeld 2,07 euro, tegen 1,82 euro in 2021. Motorbrandstoffen zijn in de laatste maanden wel goedkoper geworden: in december lag de prijs gemiddeld iets onder de 1,80 euro per liter.

Boter, vlees en zuivel fors duurder

Voedingsmiddelen waren in 2022 gemiddeld 10,8 procent duurder dan het jaar ervoor. Vooral boter, vlees, zuivel en eetbare oliën gingen fors in prijs omhoog. Waar motorbrandstoffen vooral vlak na de Russische inval in Oekraïne sterk in prijs stegen, werden de meeste voedingsmiddelen pas later in het jaar flink duurder. In december waren voedingsmiddelen, exclusief alcohol en tabak, gemiddeld 17 procent duurder dan een jaar geleden. Die maand gingen vooral de prijzen van brood- en graanproducten, kaas en kwark hard omhoog.

De verwachting is dat die prijsstijgingen voor voedsel nog niet voorbij zijn. Niet alle leveranciers van grondstoffen en halffabrikaten hebben de kostenstijgingen waarmee ze dit jaar kampten volledig kunnen doorberekenen aan hun klanten. Dat zullen zij de komende maanden alsnog proberen. Overigens zijn grondstoffen als olie, soja, maïs en palmolie beduidend goedkoper dan een paar maanden geleden. Economen van onder meer Rabobank denken daarom dat de stijging van de voedselprijzen in de loop van dit jaar zal afvlakken.

Hoogste inflatie in de Baltische staten

De inflatie was vorig jaar in Nederland hoger dan in de meeste andere Europese landen. Het hoogst, tussen de 17 en ruim 19 procent, was de geldontwaarding in de drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. In Frankrijk bleef de inflatie steken op 5,9 procent. In die cijfers zijn ook de kosten voor het wonen in een eigen woning meegerekend.

Het inflatiecijfer voor Nederland, inclusief die woonkosten, kwam uit op 11,6 procent. In het ‘gewone’ inflatiecijfer dat het CBS heeft berekend (die 10 procent over 2022 dus) zijn die woonkosten niet meegerekend. Dat de inflatie in Nederland hoger was dan in landen als België, Duitsland en Frankrijk komt onder meer doordat Nederlandse huishoudens vaker op gas stoken. Juist gas werd in 2022 fors duurder.

Het tempo van de inflatie is wel wat aan het afnemen. Vorige week meldde het CBS al dat de prijzen in december 9,6 procent hoger waren dan een jaar eerder. In september en oktober waren ze ruim 14 procent hoger dan een jaar eerder. Het gemiddelde inflatiecijfer dat het CBS dinsdag publiceerde (de genoemde 10 procent) wordt door bedrijven en verhuurders vaak gebruikt om hun tarieven voor het komende jaar vast te stellen. De looneis die vakbond FNV dit jaar stelt, 14 procent erbij, is gebaseerd op het inflatiecijfer uit oktober.

