Benieuwd welk cijfer ík krijg van de boerenlobby!

Eerder deze week bleek dat leden van boerenorganisatie LTO het rapport-Remkes ‘een mager zesje’ gaven, een 5 komma 8 om precies te zijn. Twee dingen daarover: ik vond het nogal opvallend dat er rapportcijfers worden uitgedeeld door de sector over welke het rapport voor een aardig deel gaat, en had gezien de inzet van Remkes tussen de rookpauzes door op zijn minst verwacht dat hij ook een 8 voor vlijt zou krijgen.

En, ook best belangrijk, met een 6-min ga je door, ga je over, kun je verder ... er zijn zelfs mensen die hun hele middelbareschoolcarrière rond de 5,8 hebben geslingerd en die ruim veertig jaar later een wekelijkse column hebben in een prachtige ochtendkrant, uitroepteken.

De 5,8 blijkt een gemiddelde. Het plan om piekbelasters uit te kopen en het reconstructieplan kregen gewoon een keiharde onvoldoende van de agrariërs. Dus, denk ik dan, het is maar goed dat Remkes al voordat hij zijn rapport overhandigde had duidelijk gemaakt dat het één geheel is, dat er niet in geshopt kan worden (mijn woorden) naar de dingen die je wel bevallen. Want dan zou de sector vermoedelijk vooral aanslaan op compensatiebedragen en mogelijk schuiven in jaartallen waarin resultaten echt moeten zijn bereikt.

Daar komt vooralsnog alleen de politiek leider van het CDA mee weg, inderdaad, Wopke Hoekstra, die later deze week zijn eigen partij feliciteerde met het 42-jarig bestaan, en dat deed met de omschrijving ‘Al generatie op generatie zorgen voor de volgende generatie’, terwijl het hele probleem van het agrarisch beleid dat zijn partij al 42 jaar voorstaat nou juist is dat er nauwelijks rekening wordt gehouden met de generaties na ons, dat alles gaat over economische belangen en steeds meer productie, en dat alle problemen die dat oplevert (stikstof, mest, grondwater, luchtkwaliteit, zoönosen, volksgezondheid) naar die volgende generaties worden doorgeschoven.

Scheetbelasting voor het Nieuw-Zeelandse vee

In Nieuw-Zeeland is de politiek wat verder, zag ik. Daar ligt het voorstel om de uitstoot van vee – aldaar zo’n 10 miljoen koeien en 26 miljoen schapen –, de broeikasgassen die dat veroorzaakt, te belasten. Ik begrijp dat u het woord ‘scheetbelasting’ niet specifiek naast uw zaterdagse ontbijtje wil, maar het is de benaming die opduikt. Dit gaat, en laten we het in dit land vooral op een slimme manier overnemen, er niet om het een sector nog lastiger te maken, dit gaat om het simpele idee dat je een ondernemer laat (mee)betalen voor de schade die zij/hij al ondernemend aanricht. Schade aan land en landschap, schade aan lucht- en leefkwaliteit, schade aan klimaat, schade die als je die niet belast nauwelijks verminderd wordt, en dus bij de volgende generaties terechtkomt. Er is zeker één regeringspartij die dat niet zal kunnen verkroppen, toch, Wopke...?

Betaal voor de schade die je aanricht, ruim je troep op of betaal voor het opruimen ervan: een volstrekt logische gedachte, die natuurlijk ook moet worden toegepast op het vliegverkeer en de plekken waar vliegtuigen landen en weer opstijgen, die ook moet worden toegepast op de Tata’s en kolencentrales van deze wereld, een verandering die natuurlijk grote gevolgen zal hebben voor (economische) keuzes en prijzen van producten en diensten, maar ook een heel erg goede manier is om tot echte veranderingen te komen.

Inkomens- en belastingbeleid

En voor degenen die zich verslikkend in hun krentenbol roepen ‘Als je geld hebt is het makkelijk praten, mensen met lage inkomens hebben het al zo zwaar!’: ik geef u volkomen gelijk, alleen dat gaat niet over klimaatbeleid en grote keuzes daarin, dat gaat over inkomens- en belastingbeleid, en de gevolgen daarvan.

En nu ga ik bij mijn mailbox zitten, wachtend op het rapportcijfer dat deze column gaat scoren bij de boerenlobby.