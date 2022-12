Ben & Jerry’s en Unilever staken juridisch steekspel over verkoop in illegale Israëlische nederzettingen

“De tijd zal het leren”, zei een rood aangelopen Ben Cohen in 2000 ten overstaan van een groep activistische ondernemers. De oprichter en mede-naamgever van Ben & Jerry’s had even daarvoor zijn bedrijf aan Unilever verkocht. Liefhebbers probeerden die verkoop met een media-offensief tegen te houden, en tijdens de bijeenkomst kreeg Cohen kritische vragen over de toekomst van de ‘hippie-ijsmaker’. Ging het merk zijn activistische en filantropische waarden nu verkwanselen?

Ruim twintig jaar later zouden sommige actievoerders van toen weleens kunnen denken dat ze gelijk hebben gekregen. Nadat Ben & Jerry’s in juli 2021 aankondigde vanwege morele bezwaren niet langer zijn ijs te verkopen in Joodse nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, ontstond een conflict met eigenaar Unilever. Meerdere rechtszaken volgden. Eindstand: in bezette gebieden blijft men gewoon het ijs eten, maar wel uit bakjes die Hebreeuwse én Arabische namen dragen.

‘Wegblijven van geopolitiek’

Aanvankelijk leek Unilever niet veel meer te doen dan het standpunt van Ben & Jerry’s verwerpen. CEO Alan Jope zei dat de ijsmakers moesten ‘wegblijven van geopolitiek’. Maar de druk om verder in te grijpen groeide. Amerikaanse staten verkochten hun aandelen in Unilever en de Israëlische overheid uitte zich kritisch. Toenmalig Israëlisch premier Naftali Bennett waarschuwde Jope voor ‘serieuze gevolgen’ als het Ben & Jerry’s niet van gedachten deed veranderen.

Het verzet tegen Ben & Jerry’s terugtrekking bereikte een nieuw stadium in maart 2022. De Israëlische licentiehouder van Ben & Jerry’s, Avi Zinger, klaagde toen het ijsbedrijf en zijn eigenaar aan. Volgens Zinger waren zij schuldig aan een ‘onrechtmatige boycot van Israël’. Unilever besloot een paar maanden later om de Israëlische tak van Ben & Jerry’s dan maar aan Zinger te verkopen, waarop Ben & Jerry’s Unilever voor de rechter sleepte. Tot twee keer toe. Eerst om de verkoop aan Zinger tegen te houden, vervolgens om een schadevergoeding te krijgen en de ‘onafhankelijke’ positie van Ben & Jerry’s te behouden.

Uitzonderlijke juridische constructie

De onafhankelijkheid van Ben & Jerry’s berust op een uitzonderlijke juridische constructie. Bij de overname in 2000 bedong het ijsmerk dat de nieuwe eigenaar zich niet mocht bemoeien met de ‘sociale missie’ van het ijsmerk, dat een uitgesproken koers vaart op het gebied van klimaat en sociale rechtvaardigheid. Het autonome bestuur wordt ook slechts voor een klein deel benoemd door Unilever. De Britse multinational liet vorig jaar al weten spijt te hebben van de constructie, en zal deze bij aankopen in de toekomst niet herhalen.

Over de uitkomst van de laatste rechtszaak is niets bekendgemaakt. Unilever meldde vorige week alleen dat het geschil met Ben & Jerry’s is opgelost. Avi Zinger verklaarde dat de overeenkomst die hij eerder dit jaar met Unilever sloot, onveranderd blijft. Daarin staat dat hij de nieuwe eigenaar is van de Israëlische divisie van Ben & Jerry’s en het ijs onder andere namen mag verkopen. “Er is geen plaats voor discriminatie in de commerciële verkoop van ijs”, stelt hij. “Dit is een overwinning voor zij die willen samenleven en samenwerken.”

Ben & Jerry’s heeft nog niet gereageerd. Brad Edmondson, schrijver van het boek Ice Cream Social over het beroemde ijsconcern vraagt zich af of voor het bedrijf de kous af is. “Ben & Jerry’s is heel waardevol voor Unilever. De voorwaarden van hun samenwerking leveren beide partijen veel geld op. Ik hoop dat wat ze nu hebben afgesproken het besef daarvan reflecteert.”

