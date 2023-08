Belgische overheid gaat de concurrentie met banken aan en haalt 4 miljard euro op bij particulieren

De hoogste rente op je spaargeld krijg je in België bij de overheid. Waar in Nederland demissionair minister Sigrid Kaag (financiën, D66) het tot nu toe houdt bij een oproep aan banken om de spaarrente te verhogen, gaat België een stap verder.

De federale overheid gaat zelf de concurrentie aan door met een alternatief te komen. Particulieren kunnen sinds deze week een zogenoemde staatsbon kopen, een obligatielening voor particulieren. Daar wordt massaal gebruik van gemaakt. De teller stond vrijdag op 4 miljard euro, volgens het verantwoordelijke Agentschap van de Schuld.

Looptijd van een jaar

Het instrument van de Belgische staatsbon is niet nieuw. De federale overheid stelt vaker obligatieleningen beschikbaar aan particulieren, maar dan met een langere looptijd, variërend van drie tot tien jaar. Veel Belgen wilden hun spaargeld niet zo lang vastzetten of hadden die mogelijkheid niet.

Daar speelt deze nieuwe staatsbon op in. Met de speciale staatsbon kunnen spaarders hun geld voor een jaar uitlenen tegen een hoge rente van netto 2,81 procent. Iemand die voor 10.000 euro belegt heeft dan aan het einde van het jaar 281 euro winst.

Het intekenen op de staatsbon wordt particulieren eenvoudig gemaakt via de website van de federale overheid, of via een van de dertien banken die meewerken. Het minimale bedrag is 100 euro en er is geen limiet.

‘Grootste financiële operatie in de geschiedenis van ons land’

De Belgische staatsbon blijkt populair. Naar schatting tekenden tot nu toe zo’n honderdduizend particulieren zich in. Het gemiddelde bedrag ligt rond de 33.000 euro. “Een zeer mooi resultaat”, reageerde Jean Deboutte van het Agentschap van de Schuld. Het is “niet meer uit te sluiten” dat een bedrag van 20 miljard euro kan worden opgehaald, zei hij tegen zakenkrant De Tijd.

“Dit kan de grootste financiële operatie in de geschiedenis van ons land worden”, aldus de topman. Belgische banken zijn verontwaardigd nu ze miljarden euro’s zien verschuiven naar de staatskas. Het is strijden met ongelijke wapens, vinden ze. De banken moeten namelijk 30 procent belasting (zogenoemde roerende voorheffing) inhouden, maar dat percentage ligt voor deze speciale staatsbon op 15 procent.

Minister van financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), bedenker van de speciale staatsbon, wordt oneerlijke concurrentie verweten. Er gingen geruchten dat de banken naar het Grondwettelijk Hof zouden trekken, maar zo ver is het vooralsnog niet gekomen.

Beweging in de markt

Toch lijkt de strategie van Van Peteghem nu al te werken. Na jaren van lage rentes is er weer beweging in de markt. De banken Argenta, Axa, Beobank en Deutsche Bank reageerden met langetermijnrekeningen van één jaar met eenzelfde rendement, een aanbod dat enkel geldt tijdens de intekenperiode van de staatsbon.

Particulieren kunnen zich nog tot 1 september inschrijven op de huidige Belgische staatsbon. Het uiteindelijke bedrag wordt 4 september bekendgemaakt. Het volgende moment dat België een nieuwe staatsbon kan uitgeven is december. Of die fiscaal net zo aantrekkelijk zal zijn met een hoge rente en korte looptijd, is nog niet bekend.

België is niet het enige land dat actie onderneemt. Zo kondigde Italië aan extra belasting te willen heffen op de overwinsten die banken boeken door lage rentes te geven. Later moest de Italiaanse overheid die stap weer iets afzwakken, toen bleek dat de banken door het vrij onverwachte nieuws in problemen waren geraakt op de beurs. In Spanje bood de overheid vorige maand leningen aan met een rentepercentage van 3,8 procent.

Lees ook:

Banken profiteren van lage spaarrente, de klant blijft toch wel

ABN Amro verdubbelt zijn winst bijna, en is zeker niet de enige. Grote banken lopen binnen doordat ze relatief weinig spaarrente betalen, tot ergernis in veel landen.