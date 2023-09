Belgische banken staan door 'staatsbon' van 22 miljard onder druk

Leen je geld een jaar aan de Belgische overheid tegen een hoge rente. De Belgische minister van financiën Vincent Van Peteghem haalde 22 miljard euro op met deze ‘staatsbon’. Zo zet hij de banken met hun lagere spaarrentes onder druk.

Het is vrijdagmiddag even na vieren als de Belgische minister van financiën Vincent Van Peteghem (42) op zijn kabinet achterover leunt in zijn stoel. Jasje uit, stropdas af. Hij oogt vermoeid, maar vooral tevreden. Zojuist is de deadline verstreken voor het intekenen op de zogenoemde staatsbon. Van Peteghem is nu officieel de man die de meest succesvolle staatsbon in de geschiedenis van België op zijn naam mag schrijven.

Met de periodiek uitgegeven staatsbon lenen burgers hun geld uit aan de Belgische staat. Dit keer voor het eerst met een korte looptijd van één jaar en een hoog rendement. Dat wil zeggen: na een jaar krijg je je geld terug met 2,81 procent rente. De overheid gaat vanwege de lage spaarrente direct de concurrentie aan met banken. De vraag blijkt enorm.

Er is voor 22 miljard euro ingetekend op wat media inmiddels de ‘Van Peteghem-bon’ noemen. Maandag wordt het eindbedrag bekend. Naar schatting kochten een half miljoen mensen een staatsbon. Ongeveer één procent kwam uit het buitenland, waaronder ook Nederland. Toch blinkt de minister, tevens vicepremier in de federale regering, uit in bescheidenheid. De staatsbon was een inspanning van zijn hele kabinet en de regering, wil de christendemocraat benadrukken. Gedurende het interview gebruikt hij consistent de ‘we’-vorm.

Hoe kijkt u terug op de afgelopen week?

“Toch wel met verbazing. We hadden nooit verwacht dat het zo’n succes zou worden. Een week voor de lancering zei ik: ‘1 miljard zou mooi zijn’. Dit is een duidelijk signaal aan de banken: de spaarrente is echt te laag.”

Belgische kranten noemen het ‘een middelvinger van de spaarders naar de banken’.

“Ik denk dat het wel zo kan worden geïnterpreteerd. Je merkt dat die frustratie leeft en het bedrag dat is opgehaald bewijst dat.”

De Nederlandse demissionaire minister van financiën Sigrid Kaag (D66) gaat vooralsnog enkel in gesprek met de banken. Wat vindt u van die aanpak?

“Ook in Nederland is er de vraag om iets aan de lage spaarrente te doen. Jullie kennen geen staatsbon, wie weet is dat een optie. Ik heb er nog niet over gesproken met Sigrid.”

De staatsbon had een aanloop. In mei stuurde de minister een brief aan bankenfederatie Febelfin met een waarschuwing. De banken kregen tot de zomer om hun spaarrentes te verhogen. Er kwam weinig reactie, dus wilde de minister “een versnelling hoger schakelen”. Zie daar deze staatsbon.

Het herinnert Belgen aan 2011, toen oud-premier Yves Leterme in de nasleep van de financiële crisis een succesvolle staatsbon lanceerde, die ruim 5 miljard opbracht. Van Peteghem heeft het product opnieuw populair gemaakt. En hij gelooft er echt in. Zelf kocht de minister ook een staatsbon. “Uiteraard. Het is een interessante belegging. En ik geloof in het signaal dat we moeten geven aan de banken.”

Het is de vraag of dat signaal wordt opgepikt. De grote banken hebben de spaarrente niet verhoogd. Mist de staatsbon zo niet zijn doel?

“Het doel was om meer druk te zetten op de banken, en dat is gebeurd. De staatsbon kan vier keer jaar worden uitgegeven. Het volgende moment is december. Als we merken dat de markt dan nog steeds niet beweegt...”

Dan gaat u opnieuw zo’n kortlopende staatsbon uitgeven?

“Dat is uiteraard een optie. Maar ik verwacht dat banken dit signaal wel zullen oppikken. De Belg gaat normaal gesproken zeer conservatief om met zijn spaargeld. Dat laat hij staan. We hebben ervoor gezorgd dat de kleine spaarder in beweging is gekomen. Dit is een wake-upcall voor banken.”

U noemt ‘de kleine spaarder’, maar er werd gemiddeld voor 33.000 euro geïnvesteerd. Vooral Belgen die al een aardig vermogen hadden, profiteren van de staatsbon?

“Ik ben ervan overtuigd dat we de doelgroep aanspreken die we voor ogen hadden. Ik ken oudere mensen die voor 2000 euro een staatsbon hebben gekocht terwijl ze nog nooit een belegging hadden gedaan. Ik heb gehoord dat twintigers met hun eerste spaarcenten een staatsbon hebben gekocht. De financiële geletterdheid van veel Belgen is toegenomen. Maar natuurlijk leeft dit vooral bij mensen die al spaargeld hebben, de staatsbon is ook op hen gericht.”

De mensen die al veel spaargeld hadden, zien hun vermogen nu verder groeien?

“De grote vermogens zetten hun geld niet op een spaarrekening en zullen amper staatsbons kopen. Zij steken hun geld in aandelen, of werken via vennootschappen.”

Wat gaat u doen met die extra 22 miljard in de staatskas?

“Mensen denken dat we nu plots heel rijk zijn, maar dat is niet zo. We gebruiken het geld om de staatsschuld te herfinancieren en een deel wordt herbelegd. We kunnen dit geld niet gebruiken om investeringen te doen, want volgend jaar moet het worden terugbetaald.”

Als het geld moet worden terugbetaald, moet de overheid opnieuw lenen en mogelijk tegen een hogere rente. Betekent de staatsbon uiteindelijk geen verlies?

“We hebben laten zien dat we als België in staat zijn om zo’n bedrag op te halen. Dat heeft een positieve impact op de risicopremies van internationale beleggers. Hoe de rente evolueert is bovendien nog zeer de vraag. De impact van deze staatsbon is hoe dan ook fenomenaal.”

Lees ook:

Banken profiteren van lage spaarrente, de klant blijft toch wel

ABN Amro verdubbelt zijn winst bijna, en is zeker niet de enige. Grote banken lopen binnen doordat ze relatief weinig spaarrente betalen, tot ergernis in veel landen.