Beleid of geen beleid: de EU besteedt veel minder geld aan vleespromotie

Voor het eerst geeft Europa significant minder subsidies voor vleesreclame, waarschijnlijk vanwege de duurzamere landbouwplannen.

De Europese Unie gaf in 2022 twee keer minder subsidies voor vleesreclames dan het jaar ervoor. Ook naar reclames voor zuivel ging minder geld, terwijl reclames voor andere producten, zoals groente en fruit, juist meer steun kregen. Dat blijkt uit onderzoek van dierenbeschermingsorganisatie Dier&Recht, die de 153 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies voor voedselpromotie onder de loep nam.

Landbouwlobbyisten en conservatieve politici verzetten zich

“We zijn blij dat we eindelijk een daling zien in de subsidies voor vleesreclames”, zegt campagneleider Erik Peschier. De subsidies voor vlees zijn al langer omstreden. De Europese Commissie had twee jaar geleden plannen om ze te schrappen, tot dit onder druk van de landbouwlobby en conservatieve partijen niet doorging. Volgens Peschier staan de subsidies haaks op de Europese klimaatdoelen en duurzaamheidsplannen. “Europa zou alleen subsidie moeten geven voor duurzame producten. Vlees en zuivel valt daar volgens ons niet onder.”

Toch is er volgens de Europese Commissie geen doelgericht beleid om minder subsidies aan vlees- en zuivelreclames te geven, benadrukt een woordvoerder vanuit Brussel. Er staat wel een herziening gepland om de subsidierichtlijnen te verduurzamen, maar die is driekwart jaar uitgesteld, omdat er ‘intern’ nog onenigheid over is. De afname van subsidies voor vleesreclames in 2022 betekent dus niet per se het begin van een trend.

Tegelijkertijd onderstreept Brussel dat het dit jaar de helft van het subsidiebudget heeft afgestemd met de ‘Farm to Fork’-strategie, die de Europese landbouw moet verduurzamen en toekomstbestendig moet maken. In 2022 moest bijvoorbeeld 32 miljoen euro naar reclame voor biologische producten en 19 miljoen naar die voor groente en fruit gaan. Waarschijnlijk leidde dit tot de afname van reclames voor (rood) vlees. Hiervan zegt de Commissie tevens de consumptie enigszins te willen ontmoedigen, niet zozeer om het klimaat, maar om het risico op kanker.

Europese miljoenen voor 'kip het lekkerste stukje vlees’

De EU kent van oudsher een subsidieregeling voor voorlichting en afzetbevordering van agrarische producten. Dit geld is bedoeld als steun voor boeren, via campagnes als ‘Kip, het meest veelzijdige stukje vlees’ en ‘Become a beefatarian.’ Ook de partijen achter de pro-vleescampagne Nederland Vleesland doen vaak aanspraak op de Europese miljoenen, bijvoorbeeld om de verkoop van kalfsvlees te bevorderen. Nederland wil dat dit soort subsidies alleen nog naar echt duurzame producten gaat, en niet naar vlees, zei voormalig minister van Landbouw Henk Staghouwer eerder dit jaar. Andere landen, zoals Italië, Spanje en Frankrijk, zijn minder progressief. In 2021 gaf de EU zodoende 27 miljoen euro subsidie puur om vlees te promoten.

In 2022 is dat bedrag gedaald naar 13 miljoen euro, ruim een halvering. Reclames voor zuivel – waarvan de impact op het klimaat ook aanzienlijk is – kregen dit jaar 21 miljoen euro subsidie, zo’n twintig procent minder dan vorig jaar. Ook ‘mandpromoties’ – waarin verschillende landbouwproducten samen voorkomen – kregen enkele procenten minder. Wel was het totaalbudget voor 2022 iets kleiner dan dat van 2021: 153 miljoen tegen 173 miljoen euro.

Sommige steden verbieden vleesreclames al

Peschier hoopt dat de aanstaande herziening van de subsidierichtlijnen voor ingrijpende veranderingen gaan zorgen. “Je ziet dat Europa achterloopt op Nederland. In Nederland zetten enkele steden stappen om vleesreclames in de publieke ruimte te verbieden, terwijl Europa dit soort reclames nog steeds betaalt. Dat vind ik vrij absurd.”

Kijkend naar de ambitieuze Europese klimaatwetten die de afgelopen weken zijn aangekondigd, lijkt een subsidiestop voor vleesreclames voor de hand liggend. Toch is dit niet evident. De landbouwlobby in Brussel is sterk, en ook veel Europarlementariërs vinden de huidige subsidieregels prima.

Zo zei de Nederlandse Annie Schreijer-Pierik (CDA) eerder dat ze het nuttiger vindt als EU-wetgeving zich toespitst om ‘misleiding’ in de namen van vegaproducten te voorkomen, die ‘vleesnamen’ zouden willen ‘misbruiken’. Benamingen als ‘hamburger’ en ‘worst’ voor vegetarische producen zijn volgens de christendemocraat schadelijker dan de oproep een bief-tariër te worden.

