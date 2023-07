Beleggers willen meer orde tijdens aandeelhoudersvergadering, nu zich steeds vaker activisten melden

Weer of geen weer, het wordt hoe dan ook een hete zomer voor ING. Tenminste, dat belooft Money Rebellion, de financiële tak van actiegroep Extinction Rebellion. “ING draagt bij aan het steeds heter worden van de aarde. Deze zomer maken wij daarom voor ING zelf extra heet”, luidt de verklaring van Money Rebellion, dat tot eind september acties houdt bij bankfilialen van het bedrijf. Eerder waren er demonstraties en bezettingen bij het hoofdkantoor. In april werd de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ING door zo’n 100 actievoerders van Money Rebellion urenlang stilgelegd.

En dat laatste moet niet al te veel uit de hand lopen omdat andere agendapunten dan nauwelijks nog aan bod komen, waarschuwt Eumedion, de belangenvereniging van 55 institutionele beleggers uit binnen- en buitenland. “Wij vinden dat er duidelijkere spelregels moeten komen en dat de president-commissaris de aandeelhoudersvergadering veel strakker moet gaan leiden”, vertelt Eumedion-directeur Rients Abma. “Hij of zij moet er niet voor terugdeinzen om de spreektijd van aandeelhouders te maximeren en om voor een bepaald onderwerp een maximumtijd uit te trekken.”

Groener beleid

Aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven als Shell, Ahold Delhaize, ING en Unilever staan de laatste tijd nadrukkelijk in het teken van activistische aandeelhouders. Die vragen bij zulke bijeenkomsten spreektijd aan om hun zorgen over de planeet kenbaar te maken. De opzet is om bedrijven op die manier te bewegen een groener beleid te voeren.

Abma: “Alle aandeelhouders zijn natuurlijk van harte welkom op de vergaderingen. Wij zien ook geen reden om aan het vergader- en spreekrecht van een aandeelhouder te tornen of vergaderingen uitsluitend digitaal te houden. De meeste aandeelhoudersvergaderingen verlopen probleemloos. Maar het moet niet zo zijn dat andere onderwerpen op de agenda ondersneeuwen. Dan moet je denken aan beloningsbeleid, dividendbeleid en mensenrechten. Daarnaast moeten andere aandeelhouders zich ook veilig voelen als zij spreektijd hebben.”

Money Rebellion blijft liever ‘burgerlijk ongehoorzaam’

Naast het in de gaten houden van spreektijd en het strakker leiden van de aandeelhoudersvergaderingen, wijst Abma op een nieuwe optie voor een gesprek tussen bedrijf en aandeelhouder: “Een nieuwe code maakt mogelijk dat bedrijven aandeelhouders kunnen uitnodigen voor een zogeheten stakeholdersdialoog.” Daarin kunnen zij met elkaar in gesprek buiten de aandeelhoudersvergadering om. Abma zou zich kunnen voorstellen dat actievoerders van die laatste optie best gebruik zullen maken: “Waarom zou je niet elke mogelijkheid om beleid aan te passen aangrijpen?”

Eumedion verwacht dat diverse actiegroepen ook in de nabije toekomst aandeelhoudersvergadering van grote beursondernemingen zullen bezoeken.

Akelei de Lange, woordvoerder van Money Rebellion, vertelt dat het zeker de bedoeling is om, net als collega-actiegroep Mileudefensie, spreektijd aan te vragen bij aandeelhoudersvergaderingen van grote beursgenoteerde ondernemingen: “Maar als radicaalste actiegroep zullen wij ook vergaderingen blijven verstoren. Wij zijn juist liever burgerlijk ongehoorzaam, dat blijft onze strategie.” Money Rebellion voelt zich niet aangesproken als Eumedion rept over een onveilig gevoel bij andere aandeelhouders wanneer activisten in de vergaderzaal zitten: “Wij zijn altijd geweldloos, rennen niet door de zaal en gaan niet slaan.”

Beloning van bestuurders is het meest bediscussieerd Het zou zomaar kunnen dat actievoerders hun aandelen al in invloed hebben omgezet. Het aantal bestuursvoorstellen in aandeelhoudersvergaderingen dit jaar roept minder weerstand op dan in 2022, rapporteert beleggersbelangenvereniging Eumedion. Slechts 3 procent van de voorstellen van besturen van de onderzochte beursgenoteerde bedrijven ging van de agenda. Het aantal verworpen voorstellen daalde van tien in 2022 naar acht dit jaar. Dat lijkt in eerste instantie in het nadeel van de milieu-activisten te zijn, maar volgens Eumedion duiden deze statistieken erop dat beursondernemingen steeds vaker al bij het formuleren van de voorstellen rekening houden met de opvattingen van (grote) beleggers. Mogelijk speelt ook een rol dat aandeelhouders steeds vaker bestuurders en commissarissen persoonlijk verantwoordelijk houden voor een voorstel dat verkeerd valt, stelt de beleggersvereniging. Het meest bediscussieerde onderwerp voorafgaand aan, en op aandeelhoudersvergaderingen is volgens Eumedion de beloning van bestuurders.

