Belangenclubs willen maatregelen om energierekening betaalbaar te houden

Terwijl bewindspersonen zich deze week buigen over de vraag hoe de dreigende armoedestijging te beteugelen, lijken er meer tegenvallers in de maak. Vanaf 1 januari krijgen consumenten te maken met fors stijgende energierekeningen. Met nog een kleine drie weken te gaan tot Prinsjesdag, drukken lobbyclubs het demissionaire kabinet op het hart met een maatregelenpakket te komen. Gebeurt dat niet, zeggen ze, dan lopen niet alleen lage, maar ook middeninkomens een risico.

Vereniging Eigen Huis roept het kabinet op om met maatregelen te komen die de energierekening betaalbaar houden. Volgens Bobby Raghoenath, fiscaal jurist bij de belangenvereniging voor huiseigenaren, zorgen per 1 januari verschillende ontwikkelingen voor een stijgende energierekening.

Allereerst verdwijnt het prijsplafond. Dat zorgde er afgelopen jaar voor dat consumenten tot een bepaald verbruik korting kregen op hun energietarief. Maar ook de energiebelasting neemt volgend jaar toe. Volgens Raghoenaths berekening met 218 procent ten opzichte van 2022. “De belastingdruk nam dit jaar al toe, maar daar merkten consumenten weinig van vanwege het prijsplafond”, zegt Raghoenath. Vereniging Eigen Huis pleit daarom voor een verlaging van de energiebelasting.

Netbeheerders kampen met instabieler stroomnet

Bovenop al die stijgingen komt ook nog eens de kostenstijging van netbeheerders. Zij kampen met een instabieler elektriciteitsnet omdat ze steeds afhankelijker worden van wind- en zonne-energie. Het aanbod daarvan is grilliger en daardoor raakt het elektriciteitsnet vaker uit balans.

De kosten die netbeheerders maken om het stroomnet stabieler te maken, berekenen ze door aan de consument. Dat geldt ook voor alle nieuwe kabels die ze aanleggen om de energietransitie mogelijk te maken. Ook die extra kosten, zeggen Raghoenath en brancheorganisatie Netbeheer Nederland, zorgen voor een stijgende energierekening.

Waarschuwingen klinken er ook van Energie-Nederland, de branchevereniging voor energiebedrijven. De gas- en elektriciteitsprijzen zijn weliswaar gestabiliseerd, ziet de vereniging, maar ze zullen niet snel teruggaan naar hoe ze waren voor de oorlog in Oekraïne. Daar is de energiemarkt nog veel te instabiel voor, zegt een woordvoerder. Of de tarieven volgend jaar omhoog gaan, kan ze nog niet zeggen. Maar dat risico is er wel. Energie-Nederland pleit daarom voor een opvolger van het inmiddels opgeheven Noodfonds. Dat fonds schoot mensen te hulp waarvan de energierekening een enorme hap nam uit hun inkomen.

Koopkrachtpakket voor burgers

Via de NOS lieten bewindspersonen deze week doorschemeren aan een koopkrachtpakket voor burgers te werken. Dat zou deze week klaar moeten liggen. Hoe dat er precies uit zou gaan zien, zegt het ministerie van financiën niet. En of er in dit eventuele maatregelenpakket ook rekening wordt gehouden met de stijgende energiekosten, moet nog blijken. Duidelijk is wel dat alle vier de coalitiepartijen de armoedecijfers niet verder willen laten oplopen.

Consumenten kunnen een deel van de kostenstijgingen opvangen door hun energiecontract vast te zetten. Op dit moment heeft 40 procent van de huishoudens nog een variabel contract. Als zij hun energiecontract vastzetten, hebben zij er in ieder geval geen last van als de energietarieven stijgen. Maar de gestegen energiebelasting en netbeheerkosten kunnen dan alsnog voor een hogere energierekening zorgen.

