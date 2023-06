Begrijpt de politiek de luchtvaart niet, of is het andersom?

Een ‘staatsvazalletje’ met ‘vooringenomen standpunten’. Zo beschrijft piloot Steven Verhagen Jeroen Kremers, de staatsagent die toezicht houdt op KLM. Verhagen, ooit voorzitter van pilotenbond VNV, spreekt niet namens KLM, maar de onverholen minachting die uit zijn Twitter-bericht blijkt, leeft breed in de luchtvaart. KLM zelf verwoordt het in een brief aan het ministerie van financiën beleefder: Kremers ‘toont onbegrip voor de verhoudingen in de internationale luchtvaart’.

De woede van KLM werd deze week gewekt door het laatste rapport van de staatsagent. Kremers moest namens het kabinet toezien of KLM zich hield aan de voorwaarden voor de staatssteun die zij kreeg om de coronacrisis te overleven. Zijn conclusie luidde, kort en goed: nee. “KLM reed vol door rood licht.”

Een belangrijke voorwaarde voor de steun, afgesproken in 2020, was dat KLM stevig zou bezuinigen om na de crisis gezond verder te kunnen. Daarom moest er onder meer gesneden worden in de salarissen. Aan die voorwaarde heeft KLM zich precies zeventien maanden gehouden, stelt Kremers, daarna niet meer.

‘KLM heeft ermee geworsteld’

Opmerkelijk genoeg weerspreekt KLM dit niet. Inderdaad, van loonmatiging is geen sprake meer, schrijft ze, ‘dat is feitelijk juist, KLM heeft ermee geworsteld’. En ja, er is weer een winstdeling uitgekeerd, ‘dat was een dilemma’. Ook de aanpak van belastingontwijking door piloten, een ‘lastige kwestie’, is ‘nog niet effectief’ uitgevoerd.

Volgens KLM waren er goede gronden voor deze afwijkingen van de voorwaarden. Zoals de hoge inflatie – die voor het kabinet trouwens al reden was voor een tussentijdse versoepeling van de eisen op salarisgebied. De betrokken ministeries zijn altijd ‘meegenomen in de afwegingen’, stelt KLM ook.

Of dat laatste klopt? Kremers weerspreekt het, minister Kaag (financiën) nam al het woord ‘onacceptabel’ in de mond en wil nu nagaan welke juridische stappen ze kan nemen. Met steun van bijna de hele Tweede Kamer, bleek donderdag. De uitdrukking ‘brokkenpiloten’ viel, ‘losgevlogen van de werkelijkheid’. Het onbegrip waarvan KLM Kremers beschuldigt, strekt zich kennelijk uit tot de hele Nederlandse politiek.

Zonder steun al tien keer failliet

Of is het andersom: begrijpt KLM de wereld buiten de luchtvaart niet meer? Zonder staatssteun was KLM in haar 104-jarige geschiedenis al een keer of tien failliet gegaan. Steeds ging ze er voetstoots van uit dat de staat te hulp zou schieten, elke keer gebeurde dat ook. Rekende KLM ook in de coronacrisis te vanzelfsprekend op bijna onvoorwaardelijke steun?

Onverstandig, want zo liggen de verhoudingen niet meer. De tijd dat elk land zijn ‘eigen’ luchtvaartmaatschappij had waarvoor het als vanzelf in de bres sprong, is voorbij. Die maatschappijen zijn gewoon ondernemingen, multinationals vaak, die winst willen maken.

Kremers legde de vinger op de zere plek. KLM ziet zichzelf als onmisbaar voor Nederland, omdat ze zorgt voor bereikbaarheid. Dat is een publiek belang waarvoor kabinetten keer op keer geld over hadden. Tegelijkertijd neemt KLM haar beslissingen ook gewoon op grond van privaat belang: waar valt winst te behalen? Die twee belangen vallen niet altijd samen, betoogt Kremers. Dat blijkt alleen al uit het feit dat veel KLM-bestemmingen weinig toevoegen aan Nederlands bereikbaarheid. Waarom moet de Nederlandse belastingbetaler daaraan bijdragen?

Kwetsbaar voor nieuwe tegenslag

Er is nóg iets veranderd. De regering krijgt steeds meer oog voor de schade die de luchtvaart met zich meebrengt, voor het milieu en voor omwonenden. Vooral om geluidsoverlast terug te dringen stuurt het kabinet nu aan op krimp van Schiphol – wat ook KLM raakt. Dat zegt genoeg: het KLM-belang gaat niet altijd voor.

Best kans dat KLM deze keer nog wegkomt met het schenden van de voorwaarden. Maar op onvoorwaardelijke overheidssteun kan ze niet langer rekenen. Terwijl het niet uitgesloten is dat ze nog eens steun nodig heeft, stelt Kremers, want KLM is nog steeds uiterst kwetsbaar voor tegenslag. Dan helpt het als de politiek de luchtvaart goed kent. Maar voor KLM is het minstens zo belangrijk dat zij de wereld buiten de luchtvaart begrijpt.

Kamer verontwaardigd over KLM, die regels voor staatssteun aan haar laars lapte

De Tweede Kamer is verbijsterd dat KLM zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden voor staatssteun die het bedrijf tijdens de coronapandemie kreeg. Wat gaat minister Kaag (financiën) nu doen?