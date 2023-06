Bedrijven pleiten voor Europese natuurherstelwet: ‘Je kunt geen voedsel verbouwen op dood land’

Je kunt geen voedsel verbouwen op dood land, stellen meer dan zestig grote bedrijven maandag in een pleidooi voor de Europese natuurherstelwet. Donderdag stemt de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement over de nieuwe natuurwet, die een belangrijk onderdeel is van de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans.

“Als de natuur onder druk staat, staan onze voedselsystemen ook onder druk”, zegt Bart Vandewaetere van Nestlé. De producent van onder meer koffie, chocolade en babyvoeding is een van de 39 bedrijven die een oproep hebben ondertekend om de natuurherstelwet goed te keuren. Een coalitie van 29 andere bedrijven, waaronder Ikea en Unilever, waarschuwt in een open brief voor de belangrijke rol die bedrijven en financiële instellingen spelen in de overgang naar een duurzame economie. Dat lukt volgens de brief alleen als hun acties worden gesteund door een ambitieus milieubeleid en bijbehorende regelgeving.

Gevolgen van klimaatverandering

De bedrijven wijzen op de nu al merkbare gevolgen van klimaatverandering, zoals de droogte in Spanje, waardoor boeren in problemen komen. De natuurherstelwet kan de overgang naar regeneratieve landbouw in Europa versnellen, zegt Vandewaetere, door de gezondheid van de bodem te verbeteren, de waterkringlopen te herstellen en de biodiversiteit te vergroten. “Goedkeuring van deze wet moet ervoor zorgen dat er meer geld naar boeren gaat om hen te helpen de natuur te herstellen door middel van hun dagelijkse werk.”

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) coördineert de gezamenlijke actie van de bedrijven. WWF voert stevig campagne voor de natuurherstelwet, die lidstaten verplicht om herstelmaatregelen te nemen. Zo moet in 2030 minstens 20 procent van land en water in Europa zijn verbeterd en in 2050 alle ecosystemen die herstel nodig hebben.

De grootste fractie in het Europarlement, de christelijke EVP waartoe ook het CDA en de ChristenUnie behoren, verzet zich tegen de wet. De liberale Renew, waartoe VVD en D66 behoren, roert zich juist als voorstander. “De milieucommissie is onze laatste kans om deze belangrijke wetgeving van kracht te krijgen en ervoor te zorgen dat boeren, de eerste slachtoffers van de klimaatschok, geen risico lopen”, zegt de Spaanse liberaal Maria Soraya Rodríguez Ramos.

Ook diverse lidstaten hebben bezwaren, waaronder Nederland, dat bang is dat de economie opnieuw op slot dreigt te gaan door strengere milieuregels. Dat is nu ook het geval doordat de natuur op veel plaatsen te veel wordt belast door stikstof. En slaagt het kabinet erin de stikstofcrisis te beteugelen, dan dreigt een nieuwe crisis als Nederland in 2027 de Europese afspraken over waterkwaliteit niet haalt. Ook schiet Nederland nog niet erg op met het eigen voornemen om de hoeveelheid bos te vergroten.

