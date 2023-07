‘Bedrijven maken te veel winst, ten koste van werknemers’

Maken bedrijven momenteel te veel winst? Daar lijkt het wel op, zegt de Tilburgse universitair docent Has van Vlokhoven. Nu is hij als econoom wel wat voorzichtig in die uitspraak, want het is wetenschappelijk gezien niet duidelijk wanneer dat punt precies bereikt is.

Maar duidelijk is wel dat de winst van bedrijven in de afgelopen decennia steeds meer naar aandeelhouders van bedrijven is gegaan, ten koste van de werknemer in loondienst. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Van Vlokhoven in vakblad ESB.

Zie je de totale economie in Nederland als een almaar groter wordende taart, dan krijgen werknemers daar relatief een steeds kleiner stukje van. Dat was wel bekend.

Dat werknemers relatief weinig overhouden aan de totale economische groei, betekent echter niet automatisch dat bedrijfswinsten de lucht in zijn geschoten. In theorie kunnen andere kosten van bedrijven, naast die voor lonen dus, wel degelijk zijn gestegen. In dat geval zouden zowel werknemers als aandeelhouders er relatief op achteruit zijn gegaan.

Alleen is dat dus niet zo, stelt Van Vlokhoven. Net als de lonen gingen ook de kapitaalkosten voor bedrijven omlaag, afgezet tegen de grootte van de economie. Kapitaalkosten bestaan bijvoorbeeld uit afschrijvingen op machines en het huren van kantoorpanden.

Kortom: bedrijven zijn én relatief steeds minder kwijt aan lonen, én relatief minder aan andere kosten. Zo blijft er veel meer winst over dan enkele decennia geleden.

Winst nodig voor innovatie

Inmiddels is de winstquote volgens Van Vlokhoven gestegen naar 18 procent in de jaren 2018-2022. Dat betekent dat 18 procent van al het totale inkomen in de zakken van aandeelhouders belandt. In een wat conservatieve schatting komt hij uit op 12 procent, wat nog altijd veel meer is dan dertig jaar geleden.

Tussen 1995 en 1999 bedroeg de winstquote namelijk slechts 8 procent, en vergeleken met de jaren tachtig is het verschil met vandaag nog veel groter. Toen maakten bedrijven bijna helemaal geen winst.

“Dat is trouwens ook niet optimaal”, zegt Van Vlokhoven over die tijd. “Als bedrijven helemaal geen winst kunnen maken, hebben ze ook geen prikkel om te innoveren, om nieuwe technologie te ontwikkelen”.

Dan ontstaat er een soort stilstand in de economie. Met 0 procent winst in het vooruitzicht zou Apple nooit hebben bedacht om de eerste iPhone te ontwikkelen, zou ASML in Veldhoven nooit het risico hebben genomen om machines voor nieuwe, snellere computerchips te maken.

Klimaattransitie

Innovatie is ook nodig in de klimaattransitie. Wanneer bedrijven niet beloond worden met winst voor de risico’s die zij nemen, komt er nooit schonere technologie voor bijvoorbeeld het opwekken van energie.

Maar te veel winst is ook geen goed idee, zegt Van Vlokhoven. Producten zijn dan relatief duur, afgezet tegen het loon van consumenten, waardoor er minder verkocht en dus geproduceerd wordt. Dat remt de groei van de economie.

Bij welke winstquote er te veel naar aandeelhouders gaat is niet precies te zeggen, maar vanwege de snelle stijging zegt Van Vlokhoven dat Nederland er nu ‘waarschijnlijk’ boven zit.

Zijn conclusie over gestegen winsten ten koste van werknemers staat overigens haaks op een recente studie van onderzoeksbureau SEO. Daarin concluderen onderzoekers juist dat de winstquote ongeveer gelijk is gebleven sinds de jaren negentig. Het verschil tussen deze twee studies is dat Van Vlokhoven in zijn artikel ook rekening houdt met de kosten die bedrijven kwijt zijn aan rente, terwijl de SEO-studie deze kosten niet meeneemt.

Het is nu vooral de vraag hoe de winstverdeling de komende tijd verandert. Sinds 2022, het jaar tot waarin de nieuwe studie loopt, zijn de lonen hard gestegen. Tegelijkertijd namen de ook de rentekosten voor bedrijven flink toe. In die zin kan de winstquote nu een stuk lager zijn.

Vakbonden zeggen nog niet klaar te zijn met het vragen om meer loon. Werkgevers waarschuwen juist voor een dreigende loon-prijsspiraal waarbij bedrijven hun hogere loonkosten moeten doorrekenen in hogere consumentenprijzen.

Lees ook:

Plannen tegen de koopkrachtcrisis kunnen ook de vermogensongelijkheid verkleinen

De uitgelekte koopkrachtplannen lijken de vermogenskloof in Nederland kleiner te maken. Het zijn vooral de kleine bedrijven die voor de herverdeling betalen.