Bedrijven lokken sollicitanten met groene teksten

In de afgelopen drie jaar steeg het aantal vacatures waarin ‘groene’ woorden als biodiversiteit, duurzaamheid, circulaire economie en ecologische voetprint staan met bijna 60 procent. Dat zegt vacaturesite Indeed, die de afgelopen jaren duizenden vacatures analyseerde.

In het voorjaar van 2020 bevatte van iedere miljoen vacatures 44.000 een duurzame term. Dit voorjaar zijn dat er ruim 70.000. Een voorbeeld is snel gevonden. Een start-up is op dit moment op zoek naar een hulpmonteur hybride warmtepompen in Amsterdam. “Jij hebt een belangrijke rol bij het realiseren van onze missie om de wereld te redden van klimaatverandering”, valt te lezen onder het kopje ‘over het bedrijf’.

De start-up speelt daarmee in op de behoefte van werkzoekenden die vaker op zulke woorden zoeken. In april van dit jaar deden baanzoekers dat 26 procent vaker dan in april vorig jaar, meldt Indeed. Het aantal kliks op vacatures met groene woorden steeg de afgelopen drie jaar van 47 duizend kliks per miljoen vacatures in 2020 naar 75 duizend kliks per miljoen vacatures in 2023.

Pas op voor greenwashing

“Deze cijfers benadrukken de toegenomen verwachtingen van werkzoekenden als het gaat om duurzaamheid en hun toekomstige werkgever. Hoewel salaris de grootste drijfveer blijft in de zoektocht naar een baan, wordt de maatschappelijke impact van een potentiële nieuwe werkgever steeds belangrijker”, zegt Stan Snijders, managing director van Indeed Benelux.

In vacatures voor elektriciens stonden het vaakst groene woorden, gevolgd door vacatures voor monteurs van zonnepanelen, adviseurs duurzaamheid en servicemonteurs. In de vacatures vanuit alle grote steden zat de afgelopen drie jaar vaker een groen sausje.

Amsterdam spant de kroon. In de hoofdstad groeide het aantal wervende teksten met groene woorden met 121 procent in drie jaar. In Eindhoven was dat opvallend veel lager met 45 procent. Maar dat komt volgens Indeed omdat daar al langer relatief veel woorden worden gebruikt die kunnen wijzen op een groene baan.

Snijders waarschuwt werkgevers wel voor overbodig of onterecht gebruik van dit soort termen. “Hoe meer een vacaturetekst overeenkomt met de daadwerkelijke inhoud van een functie, hoe beter de uiteindelijke match met een kandidaat. Een vacature anders voordoen dan de baan eigenlijk is, heeft het tegenovergestelde effect”, zegt hij.

Lees ook:

De groene baan lonkt, en deze mensen gooiden het roer om

Om te kunnen innoveren, met bevlogen gelijkgestemden te werken, om dagelijks bezig te zijn het tegengaan van klimaatverandering. Deze drie mensen gooiden het roer helemaal om en maakten de overstap naar een duurzame baan.

Met straattaal proberen bedrijven jongeren naar hun vacatures te lokken

Om jongeren te werven wordt in vacatureteksten soms de taal aangepast. Straattaal en Engelse termen zijn populair.