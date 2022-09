Bedrijven geven personeel inflatiebonus - maar dat is ook in eigenbelang

Ze kunnen wel oplopen tot bedragen van 2600 euro: inflatiebonussen. Verschillende bedrijven zijn ertoe overgegaan om hun medewerkers eenmalig een flinke financiële injectie toe te dienen om zo de peperdure winter door te komen.

“Wij bepleiten zulke eenmalige uitkeringen al sinds jaar en dag”, zegt woordvoerder Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. “Omdat je daarmee kunt inspelen op de conjunctuur.”

Al voor de inflatie de 10 procent aantikte, afgelopen zomer, gingen ondernemingen over op het compenseren van de prijsstijgingen. Zo maakte accountantsbureau EY in juni al 2600 euro over aan zijn personeel, meldt online branchemagazine Accountancy Vanmorgen. Luxe autofabrikant Rolls Royce keerde alle 14.000 werknemers eerder al 2500 pond uit om de gestegen kosten voor levensonderhoud te verzachten.

Noodgreep

Nu de inflatie verder is opgelopen melden meer bedrijven dat ze hun medewerkers een eenmalige uitkering geven. Met name de mediabranche toont zich gul. Werknemers van Talpa Network en RTL Nederland krijgen in oktober een extra compensatie van duizend euro bruto. Eerder stortten ook AvroTros en Omroep Max een crisisbonus van enkele honderden euro’s op de rekening van hun medewerkers.

Door hun medewerkers eenmalig een bonus toe te stoppen, hopen werkgevers niet alleen dat ze rond kunnen komen. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt hopen ze ongetwijfeld ook dat zo’n economisch extraatje ze tot een aantrekkelijk bedrijf maakt om bij te werken.

“In tijden van inflatie hebben werknemers meer de neiging om om zich heen te gaan kijken, een extra prikkel voorkomt dat misschien”, zegt Piet Rietman, econoom Nederland bij ABN Amro. “Veel werknemers zullen aanvankelijk dan ook blij zijn met zo’n bonus. En wellicht gaat zo’n extra bedrag de inflatie voor dit jaar compenseren.”

Het is volgens de ABN-econoom ook niet zo ingewikkeld voor de afdeling personeelszaken om zo’n extraatje aan het salaris toe te voegen: “Het zijn gewoon loonkosten.” Veel werkgevers zijn welwillend om iets te doen voor de werknemers, constateert specialist loonheffing Gerard Gelling van KroeseWevers accountants en adviseurs. “Maar ze lopen aan tegen de hoge belastingdruk op aanvullend loon. Die maakt dat het uitkeren van 100 euro inflatiebonus de werkgever in de praktijk 200 euro kost.” Volgens Gelling zou het helpen om de wet te wijzigen: “Maak een wet inflatiebonus waarbij je als werkgever onbelast eenmalig 2000 euro mag uitkeren.”

Koopkracht

Rest nog de vraag of zo’n bonus het verschil maakt in deze dure tijden. ABN-econoom Rietman vreest van niet: “Zulke bonussen zijn natuurlijk doorgaans wel eenmalig. Dat haalt weinig uit bij een aanhoudende inflatie waarbij de koopkracht structureel daalt.” Ze zijn altijd meegenomen, natuurlijk, die extra euro's op de bankrekening. Maar op de lange termijn schiet een werknemer die aanhoudend te kampen heeft met dure boodschappen, forse benzineprijzen en een veel hogere energierekening dus niet zo gek veel op met een inflatie-gratificatie.

Toch ziet Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN dat beide partijen wel degelijk profiteren van eenmalige crisispremies: “Voor ons als werkgevers is het een prima middel om de ontwikkeling van de loonkosten een beetje in de hand te houden – wat je vastlegt aan percentages, daar kom je immers niet meer vanaf. En tegelijkertijd is zo’n bonus een prima middel om iets extra’s te doen voor je werknemers.”

Lees ook:

Nederland heeft nu genoeg gas opgeslagen, maar de prijs blijft hoog.

Ook boort Nederland kleinere gasvelden aan. Gasunie merkt op dat de ruime gasvoorraden wel gepaard gaan met hoge prijzen.