Bedrijven die weinig stroom gebruiken, kunnen hun recht erop kwijtraken

De afkorting is mooi, maar er gaat gewoon een nieuwe noodgreep achter schuil. ‘Gotork’ staat voor gebruik-op-tijd-of-raak-het-kwijt, en kan volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een nieuwe voorwaarde worden in energiecontracten die netbeheerders hebben met bedrijven. Die moet soelaas bieden in gebieden waar het stroomnet te weinig capaciteit heeft en waar bedrijven die een nieuwe aansluiting willen daardoor op een wachtlijst terechtkomen.

‘Gotork’ houdt in de bedrijven dat de netcapaciteit die in hun contract is afgesproken kunnen kwijtraken als ze die langere tijd niet of slechts voor een klein deel gebruiken, bijvoorbeeld doordat hun contract is berekend op uitbreidingsplannen die op de lange baan geschoven zijn. De netbeheerder kan dan met zo'n bedrijf gaan praten. Het bedrijf moet dan aantonen dat het zijn capaciteit echt nodig heeft of binnen een redelijke termijn – twee jaar, denkt de ACM – weer nodig zal hebben.

Tegelijkertijd wil de ACM ook ruimte creëren op het stroomnet door middel van contracten waarin de afnemer afspreekt met de netbeheerder om op drukke delen van de dag geen stroom af te nemen, maar alleen tijdens daluren. Voor dit soort contracten moeten wel de regels worden aangepast en dat duurt nog even. Maar in de tussentijd zal de ACM zulke contracten alvast goedkeuren, kondigt ze aan.

Nodig voor de energietransitie

“De ACM wil netbeheerders extra handvatten bieden om te zorgen dat het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt. Zo kunnen er meer partijen toegang krijgen tot het net”, zegt Manon Leijten, als bestuurslid binnen de ACM verantwoordelijk voor de energiemarkt. Daarmee is ook de energietransitie gediend, voegt zij eraan toe. “Zonneparken, windmolens en batterijsystemen kunnen dan sneller aangesloten worden.”

De ACM heeft de nieuwe contractvoorwaarden besproken met 38 betrokkenen: energieleveranciers, maar ook grootverbruikers als datacenters en ProRail, en de gezamenlijke provincies. Die partijen zijn overwegend positief, maar hebben ook bedenkingen. Voegt ‘gotork’ echt iets toe, vragen ze zich af, en is het objectief toe te passen? Gaan bedrijven niet hun stroomverbruik vergroten om te voorkomen dat ze capaciteit kwijtraken?

Wat de ACM betreft worden dit soort voorwaarden voorlopig alleen mogelijk in gebieden waar het net al vol of bijna vol zit. Maar ze onderzoekt alvast of de nieuwe regels ook toegepast kunnen worden buiten die gebieden.

Voorrang voor woningbouw

De grote vraag naar stroom is het gevolg van de energietransitie. Netbeheerders kunnen die vraag lang niet overal aan. Daardoor gaat het net op plekken door het hele land ‘op slot’ voor nieuwe partijen en bedrijven die al aangesloten zijn, maar willen uitbreiden.

Dat bedreigt ook klimaatambities. De industrie wordt belemmerd bij het elektrificeren van hun productie, het gasloos maken van huizen loopt vertraging op en zonneparken kunnen hun stroom niet kwijt. Netbeheerders zijn nu bezig om fors te investeren in het verzwaren van hun netten. Maar dat vergt tijd.

In de tussentijd doet de ACM de ene noodgreep na de andere. In mei kwam ze al met nieuwe regels op het gebied van ‘congestiemanagement’, waardoor stroomproducenten en afnemers worden gestimuleerd om op piektijden het net minder te belasten. Daarvoor krijgen ze dan een vergoeding van de netbeheerder.

Wat nog boven de markt hangt, zijn regels waardoor netbeheerders niet verplicht zijn zich te houden aan het principe first come, first served: wie zich het eerst meldt, krijgt het eerst een aansluiting. De ACM kondigde in maart al aan te willen dat aanvragen van bijvoorbeeld woningbouwprojecten, uit de gezondheidszorg en van scholen voorrang krijgen. Die regels kunnen volgende maand ingaan, verwacht de ACM.

Lees ook:

Gratis wasje draaien als de zon schijnt? Ludieke actie wil ‘gedragsverandering’ onder Rotterdammers

Het stroomnet kan het tempo van de verduurzaming niet aan. Het zou helpen als Nederlanders pas de was doen wanneer de zon schijnt of de wind hard waait, zegt netbeheerder Stedin. Die boodschap overbrengen blijkt zo makkelijk nog niet.