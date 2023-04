BBB wil wolf in Gelderland kunnen afschieten, maar zo simpel is dat nog niet

Niet stikstof maar de wolf is het eerste actiepunt waarmee de BoerBurgerBeweging (BBB) zich laat gelden als nieuwe machtsfactor in de Provinciale Staten van Gelderland. De provincie moet het afschieten van wolven toestaan, eiste de grootste nieuwkomer woensdag tijdens een spoeddebat. Dat vond plaats tijdens de eerste Statenvergadering in nieuwe samenstelling sinds de eclatante verkiezingswinst in maart.

“Het kan en het mag”, zei BBB-fractievoorzitter Rik Loeters, verwijzend naar de wettelijke bescherming van de wolf. Volgens de BBB staat de Europese wet- en regelgeving het lidstaten toe om af te wijken, en doen diverse landen en regio’s dat ook. Gelderland moet dat ook doen, omdat de twintig tot dertig wolven die nu in de provincie leven voor een onveilige situatie voor mens en (huis)dier zorgen, stelt de eerste provinciale BBB-motie.

Ook moties van Partij voor de Dieren

Diverse partijen uitten in het debat hun twijfels over de juridische haalbaarheid van de motie. Gedeputeerde Peter Drenth (CDA) hield vol dat toestemming voor afschieten volgens de huidige beschermde status van de wolf niet kan. Een spoeddebat geeft daarover geen uitsluitsel en daarom koos de BBB ervoor de motie aan te houden voor nader overleg, waarin ook naar technische details kan worden gekeken.

Datzelfde deed de Partij voor de Dieren met twee moties die haaks staan op het BBB-voorstel. De PvdD wil een stop op de jacht op grote hoefdieren, waarmee reeën en zwijnen ‘voor de neus van de wolf worden weggekaapt’ en meer voorlichting wegens ‘de bangmakerij’ over de wolf. Niet dit roofdier maar de mens is angstaanjagend, stelde woordvoerder Danielle van de Weerd, verwijzend naar de miljoenen dieren die jaarlijks worden geslacht, omkomen bij stalbranden of worden geschoten door jagers.

Paintballgeweren verboden

Gelderland stuurt al langer aan op strenger wolvenbeheer, maar de provincie loopt telkens aan tegen de wet, zei gedeputeerde Drenth. Zo verbood de rechter vorig jaar het gebruik van paintballgeweren om een niet-schuwe wolf uit Nationaal Park de Hoge Veluwe te verjagen.

Drenth drong al eerder bij natuurminister Christianne van der Wal aan op versoepeling van de regels. Die zijn gebaseerd op de staat van instandhouding van de wolf. In Gelderland is die wel goed, maar in Nederland nog niet, zei Drenth in het debat.

De minister kijkt nog veel verder. In het internationale leefgebied dat behalve Nederland ook delen van Duitsland, Denemarken, België en Luxemburg omvat, is de staat van instandhouding nog verre van goed, liet ze vorig jaar aan de Tweede Kamer weten. Van der Wal heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden gevraagd een maatschappelijke dialoog over de wolf te organiseren en op basis daarvan advies te geven ‘hoe we in Nederland kunnen samenleven met de wolf en wat daarvoor nodig is’.

Directe aanleiding voor het spoeddebat was de dood van 21 schapen in Renkum, eind maart, vermoedelijk door toedoen van een wolf die over wolfwerende hekken zou zijn gesprongen. Volgens de BBB zijn hekken zinloos: “Je plaats ook geen hekken om een woonwijk om dieven tegen te houden, je stopt de dief”, aldus Loeters.

