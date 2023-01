Bankzitten of toch overstappen naar een groene bank?

Vijf twintigers bedachten de campagne ‘stopmetbankhangen’, om Nederlanders te overtuigen dat ze weg moeten bij ING, ABN Amro en Rabobank vanwege hun investeringen in niet-duurzame industrieën.

De vijf maakten de campagne tijdens hun maatschappelijke diensttijd en werden begeleid door een paar reclamebureaus. “We wilden leren hoe je effectief campagne voert tegen maatschappelijke crises”, zegt Mees de Wit (26). Eerst kregen ze uitleg hoe een goede campagne in elkaar zit, hoe je je ‘reclame en marketing-skills’ kunt inzetten ‘for better and for worse’ en daarna moesten ze aan de bak.

Ze kozen voor het thema bankieren. Want voor de overstap naar een duurzamere samenleving moeten financiële investeringen een heel andere bestemming krijgen. Minder geld naar olie, gas, wapens en tabak en meer naar plantaardige eiwitten en groene energie. Banken weten die omslag nog onvoldoende te maken, meent De Wit. Hij voelt zich gesteund door rapporten waarin De Nederlandsche Bank en de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur onlangs opriepen de geldstromen te verleggen.

361 miljard aan bank- en spaartegoeden

Consumenten kunnen daarbij een cruciale rol spelen, meent De Wit. Nederlandse banken beheren ruim 361 miljard euro aan bank- en spaartegoeden van consumenten. En hoewel je vrij van bank mag wisselen, waagt jaarlijks maar een enkeling die stap. In 2022 gebruikten 45.000 particulieren en bedrijven de overstapservice van de Nederlandse banken - iets meer dan het jaar ervoor, maar veel minder dan voor de coronapandemie.

“We wilden jongeren oproepen om tijdens het kerstdiner met familie over de bankzaken te spreken”, zegt De Wit. Jongeren zijn zich bewuster van de noodzaak te veranderen, maar zij hebben over het algemeen minder geld op de bank. Juist die oudere generaties moeten dus overstappen, wil de campagne ervoor zorgen dat geld voortaan een duurzamere besteding krijgt.

“Wij vonden het een heel leuke campagne”, zegt Barbara Oosters van Oxfam Novib, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer. Ze doet al meer dan tien jaar onderzoek naar het investeringsbeleid en -praktijk van grote Nederlandse banken. Door campagnes zoals die van de jongeren, komt het thema duurzaamheid hoger op de agenda, denkt zij. “Zo’n bank weegt risico’s af. Dus als imagoschade door niet-duurzame beleggingen een groot risico wordt, dan zal de bank het zwaarder meewegen.”

In die zin is de campagne een steunbetuiging voor de bankmedewerkers die een duurzamere koers willen. “Maar mensen moeten ook echt overstappen, want dat is het duidelijkste signaal.”

Te makkelijk

Hoogleraar duurzaam bankieren en financieren Bert Scholtens van de Rijksuniversiteit Groningen moet lachen om de campagne. “Je moet je alleen wel afvragen wat het doel ervan is: wilden ze aandacht van de pers of wilden ze echt impact maken op het milieu?” Want als het de initiatiefnemers om echte impact gaat, is de oproep om over te stappen te gemakkelijk, vindt hij. Het zal ook niet tot minder ‘donkerbruine’ investeringen leiden.

Banken gebruiken het geld van consumenten om leningen te verstrekken, voor hypotheken bijvoorbeeld en bedrijfsfinancieringen. Die hebben een looptijd van dertig tot wel veertig jaar. De ontvanger moet het geld terugbetalen met rente. Als consumenten hun geld weghalen bij de bank, blijft die verplichting gewoon bestaan, zegt Scholtens.

Gesprek aangaan

Scholtens is sowieso niet zo van het weglopen. Bij banken gaat het om de klantrelatie, zegt hij: als consumenten echt iets willen bereiken, moeten ze het gesprek aangaan met hun bank. Een beetje bijsturen van de grote banken heeft volgens hem bovendien veel meer effect, dan je geld volledig overhevelen naar de veel kleinere ASN en Triodos. Gezamenlijk beheerden zij in 2021 nog geen 7 procent van de totale bank- en spaartegoeden van Nederlanders.

Hoe moeten consumenten dat gesprek openen? Scholtens: “De Rabobank is een coöperatie met leden, je kunt je geluid laten horen in de ledenraad. ABN en ING hebben een beursnotering, daar kun je een aandeel kopen en meepraten bij de aandeelhoudersvergadering.” Hij waarschuwt wel dat ook het ‘meepraten’ een lange adem vergt. Dat blijkt ook wel uit de inspanningen van Follow This, de groep activistische aandeelhouders die jaren probeert om olieconcern Shell groener te maken.

Of de banken echt openstaan voor de dialoog, betwijfelt Ronald van Marlen, biologisch fruitteler en activist van Extinction Rebellion. Afgelopen jaar hield hij een vurig betoog bij de vergadering van certificaathouders van Rabobank. Hij wees erop dat Rabobank al heel lang op de hoogte is van de problemen in de intensieve landbouw. “Daarna zei Bas Brouwers, de CFO van Rabobank, dat de deur altijd open stond voor een gesprek, maar ondanks meerdere pogingen heeft de bank nooit meer contact met me opgenomen”, zegt hij in een telefoongesprek.

Valentijnsactie

Scholtens denkt dat scherpere regels mogelijkheden bieden. Bijvoorbeeld om banken te verplichten dat ze vervuilende of onmaatschappelijke gevolgen van hun investeringen publiek maken. “Nu weten we vaak niet eens wat die gevolgen precies zijn”, zegt hij. Dat vereist politieke daadkracht en dus draagkracht in de samenleving. “Want in je eentje de wereld veranderen dat is maar weinigen gegeven.”

De Wit en collega’s hebben zeker oog voor gezamenlijkheid. Rondom Valentijnsdag komt een vervolgcampagne online, die zich richt op en/of-rekeningen van samenwonende stelletjes. “Wij willen echt dat mensen in actie komen”, zegt De Wit.

