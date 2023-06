Banken worden wat minder streng: minder controles op hun klanten

De Nederlandse banken gaan hun klanten en hun transacties minder stringent controleren. De nadruk bij die controles komt meer te liggen op klanten en transacties die mogelijk risicovol zijn. Dat hebben de banken afgesproken met De Nederlandsche Bank (DNB), de instelling die toezicht op de banken houdt.

De afspraken zijn een uitkomst van een meningsverschil tussen beide partijen dat al een tijd speelt. DNB eist dat de banken weten wie hun klanten zijn en of er bij hun transacties sprake is van het witwassen van geld of het financieren van terroristische activiteiten. De drie Nederlandse grootbanken hebben inmiddels vele duizenden mensen in dienst die zulke controles uitvoeren.

Maar volgens de banken zijn de eisen van DNB te streng – en vaak onduidelijk bovendien. Daardoor worden klanten, of mensen die bij een bank klant willen worden, aan allerlei controles onderworpen – vaak tot hun irritatie. Het komt voor dat klanten die bonafide lijken toch geen rekening kunnen openen. Ook is het, bijvoorbeeld voor stichtingen, vaak niet of nauwelijks mogelijk om een rekening bij een bank te behouden of te openen.

Vakantieganger

Een van de afspraken is dat banken niet langer vragen zullen stellen over alle uitgaven die mensen hebben gedaan in landen die door de Europese Unie als landen met een hoog risico worden beschouwd. Dan gaat het om landen als de Filipijnen, Marokko, Jordanië en Iran. Komen die uitgaven overeen met wat een vakantieganger normaal gesproken uitgeeft, dan laat de bank het daarbij. Datzelfde geldt voor, bijvoorbeeld, Filipino’s die maandelijks kleine vaste bedragen overmaken naar hun land van oorsprong. Die zullen banken nog maar één keer controleren.

Ook het vaststellen van de persoon die uiteindelijk achter een onderneming zit, de zogeheten UBO, moet makkelijker. Als een onderneming niet als een hoog risico wordt gezien, kan die volstaan door de melding uit het UBO-register te bevestigen. Minder controles komen er ook op stichtingen. Voortaan zullen alleen de personen achter een stichting die in het Handelsregister staan (zoals de voorzitter en de penningmeester) allerlei formulieren moeten invullen. Dat geldt in de toekomst niet meer voor andere betrokkenen bij zo’n stichting.

In het algemeen geldt, zo meldt een zegsman van de Nederlandse Vereniging van Banken, dat banken hun controles meer zullen toespitsen op klanten en transacties die echt een risico vormen. Dat betekent volgens hem dat de doorsnee Nederlander zonder criminele intenties minder met controles te maken krijgt.

Er komen nog nieuwe standaarden voor controles op klanten en transacties in bedrijfstakken die als risicovol gelden. Dan gaat het onder meer om niet op winst gerichte organisaties, sekswerkers, cryptomuntbedrijven, coffeeshops, autobedrijven en om de detailhandel.

