Banken profiteren van lage spaarrente, de klant blijft toch wel

ABN Amro verdubbelt zijn winst bijna, en is zeker niet de enige. Grote banken lopen binnen doordat ze relatief weinig spaarrente betalen, tot ergernis in veel landen.

Het zal voor menig bankdirecteur in Europa een droom zijn die uitkomt: veel geld binnenkrijgen door hoge rentes op hypotheken en bedrijfskrediet, en tegelijkertijd wegkomen met een relatief lage spaarrente voor klanten.

Dan loopt een bank binnen. Nadat ING vorige week al een enorme winstgroei kon presenteren, doet ABN Amro dat nu ook. In het tweede kwartaal was de nettowinst van ABN met 870 miljoen euro bijna twee keer zo hoog als een jaar geleden.

Niet alleen hier, overal in Europa boeken grote banken forse winsten doordat hun kosten aan spaarrente minder hard groeiden dan hun inkomsten uit rente op uitstaande leningen.

Weinig invloed op hypotheekrente

Nu hebben banken niet heel veel invloed op de rente die zij binnenkrijgen op hypotheken en bedrijfsleningen. Die wordt voor een groot deel bepaald op de kapitaalmarkt, waar beleggers handelen in staatsleningen en ander schuldpapier.

Vanwege de hoge inflatie is die marktrente het afgelopen jaar flink gestegen. Daarmee gaat ook de hypotheekrente omhoog die banken kunnen vragen.

Dit werkt anders met de spaarrente. Daarop hebben grote banken als ING, ABN Amro en Rabobank meer eigen invloed. Een van de factoren daarbij is de zogeheten depositorente die de commerciële banken zelf bij de Europese Centrale Bank moeten betalen.

1,8 miljard euro spaarrente misgelopen

Die is sinds vorig jaar met 4,25 procentpunt gestegen, van -0,5 procent naar 3,75 procent. Daar profiteren de banken van, zeker nu zij de spaarrente voor hun spaarders niet evenredig mee verhogen. Zo krijgen spaarders van ING vanaf volgende week 1,25 procent voor tegoeden onder de 10.000 euro. Bij ABN gaat het om 1,25 procent voor tegoeden onder de 1 miljoen euro.

Daar komen zij mee weg doordat maar weinig klanten overlopen naar kleine, buitenlandse banken die wél veel meer spaarrente bieden. Zij voelen dus niet veel druk om spaarders aan zich te blijven binden, die te lokken met een hogere vergoeding voor hun spaargeld: de klanten blijven tot nu toe sowieso wel.

Sterker, bijna de helft van alle Nederlandse consumenten spaart nog steeds uitsluitend bij ING, ABN of Rabobank, zo bleek deze week uit onderzoek van Geld.nl. Het afgelopen jaar liepen Nederlanders daardoor in totaal 1,8 miljard euro aan spaarrente mis, berekende de vergelijkingssite. Dat is het bedrag dat consumenten méér hadden kunnen opstrijken als zij waren uitgeweken naar kleine spelers als de Franse Renault Bank, of de Estlandse Bigbank.

Italië wil ‘bankbelasting’

Voor banken speelt ook mee dat een hogere spaarrente direct tot hogere kosten leidt over al het spaargeld binnen een bank. Daarentegen geldt een stijging van de hypotheekrente alleen voor nieuw afgesloten hypotheken. Het was lang een argument om de spaarrente met enige vertraging te verhogen, zodra de hypotheekrente stijgt.

Ook benadrukken banken dat ze juist tijdelijk inteerden op spaartegoeden van consumenten toen de depositorente van de ECB lange tijd negatief was. Ze rekenden de rentestappen van de ECB destijds niet direct door aan klanten, toen kostte dat dus geld.

Maar inmiddels zijn die hoge winsten er al enige tijd, en dat zorgt voor steeds meer chagrijn in Europa. Zo voert Italië bijvoorbeeld vrij onverwacht een nieuwe ‘bankbelasting’ in, meldde de regering maandag, waarbij banken 40 procent van alle ‘overwinsten’ moeten afdragen die zij verdienen met rente-inkomsten.

Overigens zwakte het kabinet van premier Giorgia Meloni die maatregel een dag later al iets af, nadat Italiaanse banken dinsdag hard onderuit waren gegaan op de beurs in reactie op het nieuws. Maar ook in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België en de Baltische staten overwegen overheden of toezichthouders actie tegen banken.

Ook gesprek vanuit ‘maatschappelijk perspectief’

Afgelopen mei ging minister Sigrid Kaag (financiën) al in gesprek met de banken over de spaarrentes. “Niet alleen om te kijken wat hun plannen zijn, maar ook om het gesprek te voeren vanuit het maatschappelijk perspectief”, zei ze destijds. Dat gesprek kwam vlak nadat ING ook toen goede kwartaalcijfers had gepresenteerd vanwege hoge rente-inkomsten.

De banken zijn tot nu toe zuinig met tekst en uitleg. ABN-topman Robert Swaak liet woensdagochtend weten dat de spaarrente afhangt van ‘keuzes die elke bank voor zichzelf moet maken’. Zijn evenknie bij ING, Steven van Rijswijk, zei vorige week voor de spaarrente altijd te kijken naar wat concurrenten doen, en ook naar hoe klanten zich gedragen. In het laatste kwartaal namen de klanttegoeden bij ING nog gewoon toe.

