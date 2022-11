Banken en verzekeraars moeten op klimaat en criminelen gaan letten

De techsector, duurzaamheid en de bestrijding van financiële criminaliteit, zoals het witwassen van geld. Dat zijn de drie punten waar De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn rol als toezichthouder op de financiële sector de komende jaren extra aandacht wil besteden.

Volgens Steven Maijoor, directeur toezicht bij DNB die de drie punten dinsdag toelichtte, zijn de grenzen tussen financiële instellingen en techbedrijven aan het vervagen. Dat komt deels doordat banken veel data parkeren in de cloud en daarvoor afhankelijk zijn van techbedrijven. Op hun beurt bieden techbedrijven financiële diensten aan, waardoor ze gaan lijken op financiële instellingen - of dat al zijn.

Veilig opereren

Dat betekent dat banken en verzekeraars goed moeten weten of de bedrijven aan wie zij hun data toevertrouwen wel veilig opereren. Ook moeten zij waakzaam zijn voor cybercriminaliteit. DNB heeft de indruk dat banken hun weerbaarheid tegen cyberaanvallen hebben verbeterd. Maar verdere verbetering is nodig, meent DNB.

Met enige zorg kijkt DNB naar de cryptomunten. Waarschijnlijk hebben 1,5 tot bijna 2 miljoen Nederlanders inmiddels in crypto’s belegd. “Er zit innovatie in die sector, maar ook misleiding en fraude”, zei Maijoor, die meent dat consumenten die in cryptomunten beleggen of handelen grote risico’s lopen. De regelgeving loopt nog achter die ontwikkeling aan, al komt daar wel verandering in. Hoogstwaarschijnlijk in 2024 wordt Europese regelgeving van kracht waardoor een deel van de crypto-sector onder toezicht wordt geplaatst. Maijoor zei niet te weten hoeveel Nederlanders er gedupeerd zijn door het recente omvallen van FTX, een grote handelsbeurs voor crypto’s. FTX had ruim een miljoen klanten.

Banken en verzekeraars moeten, zo stelt DNB, ook meer inzicht krijgen in de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. Zij zijn daar weliswaar al mee begonnen, maar voldoende zicht op alle risico’s van stormen, overstromingen en andere klimaatellende hebben zij nog niet. Dat geldt met name voor verzekeraars, oordeelt DNB.

Poortwachtersfunctie

De bestrijding van witwassen blijft ook een prioriteit van DNB, al zal het karakter van die bestrijding wel wat veranderen. Grote banken hebben de laatste jaren duizenden mensen aangetrokken die moeten nagaan of klanten, plat gezegd, wel deugen en of datzelfde geldt voor hun financiële transacties. Volgens DNB was het ook hoog tijd dat de banken die poortwachtersfunctie eens serieus namen.

Die aanpak heeft wel tot irritatie geleid. Klanten die rekeningen willen openen moeten vaak series formulieren ondertekenen. Voor bijvoorbeeld stichtingen is het soms nauwelijks mogelijk om aan een betaalrekening te komen. Banken moeten ongebruikelijke transacties melden aan de inlichtingendienst Financial Intelligence Unit (FIU). Daar komen de meldingen van ongebruikelijke transacties met bakken tegelijk binnen - het waren er 1,2 miljoen in 2021 - maar slechts een gering percentage daarvan kreeg het stempel ‘verdacht’: het waren er ruim 96.000. Bovendien leidde dat stempel zelden tot een strafzaak.

DNB wil daarom toe naar een ander systeem waarbij banken vooral klanten en transacties met een hoog risicoprofiel moeten screenen. Ofwel: minder scherpe controles op kleine transacties en mensen die een spaarrekening willen openen, maar wel aandacht voor klanten en financiële handelingen waar echt een luchtje aan zit.

Dat nieuwe systeem mag aangekondigd zijn, het is er voorlopig nog niet, liet Maijoor weten. Eerst wil DNB met financiële instellingen om de tafel gaan zitten om te bepalen hoe dat systeem er in de praktijk uit moet gaan zien: wat wel uitgebreide screening verdient, wat niet en hoe die screening dan aangepakt moet worden.

