Banden met fossiele bedrijven verbreken? Student Stephan (23) is tegen hokjesdenken

De oproep aan universiteiten, ook aan ‘zijn’ TU Delft, om alle banden met fossiele (olie)bedrijven te verbreken, gaat student Stephan Weenk (23) te ver. “Ook bedrijven met een slecht verleden kunnen de toekomst omarmen”, zegt de organisator van de duurzame themadag en lid van het Delftsch Studenten Corps (DSC). “Zeg nooit op voorhand nee tegen samenwerking.”

Tijdens de duurzame themadag, ter ere van het 175-jarig bestaan van het Delftse corps, wil de organisatie vooral proberen om mensen − bewoners, bedrijven en politici onder wie de kopstukken Frans Timmermans en Rob Jetten − met elkaar te verbinden. Dat klinkt misschien gezapig, maar volgens Weenk is het hard nodig. “Wij merken dat er sprake is van polarisatie.”

Volgens Weenk gaat het in het klimaatdebat te snel over bedrijven of personen die ‘goed’ of ‘fout’ zijn. Dat merkte het DSC zelf ook, toen het trots bekend maakte wie er woensdag komen spreken. Eurocommissaris Frans Timmermans, klimaatminister Rob Jetten, oud-voorzitter van het Parijse Klimaatakkoord Christiana Figueres, en Ola Källenius, directeur van Mercedes.

Tegen hokjesdenken

“Er kwam kritiek: waarom vraag je hem of haar?” Niet door uitsluiting, maar juist door het smeden van coalities denken de TU-studenten het snelst de klimaatcrisis aan te kunnen pakken. Het event met workshops (een klassiek symposium vond het DSC te stoffig) moet het hokjesdenken tegengaan, zegt Weenk.

Voor zover hij weet, zijn er geen corpsleden aangesloten bij Extinction Rebellion. Maar ook voor die actiegroep heeft hij begrip. “We hebben gewoon iedereen nodig.” Weenk, die zelf klimaateconometrie studeert, zegt dat zo’n beetje alle TU Delft-studenten tegenwoordig direct of indirect werken aan klimaatoplossingen.

De universiteit brengt veel jonge milieubedrijven voort. Die worden soms opgeslokt door grote bedrijven, of bedrijven blijven partner. Het grote project Hyperloop, een duurzame en futuristische hogesnelheidstrein, heeft Tata Steel en Schiphol als zakelijke kruiwagens.

Vegetarische catering

Van oudsher zijn de TU en de fossiele industrie met elkaar verbonden. Momenteel voert de universiteit daarover een intern debat: blijven samenwerkingen met olie- en gasbedrijven doorgaan, en onder welke voorwaarden?

Het studentencorps probeert in dit debat de polarisatie te doorbreken en probeert intussen zelf het goede voorbeeld te geven. De benodigde energie voor de duurzame themadag komt uit duurzame bronnen en de gedrukte flyers zijn verantwoord: een recyclebare zeefdruk. De catering is vegetarisch.

Het streven is dat de grofweg duizend deelnemers woensdag na de themadag naar huis gaan met ideeën om zelf aan de slag te gaan voor het klimaat. Een open deur? “Ik denk het niet”, zegt Weenk. “Het gaat zoveel over het containerbegrip ‘duurzaam’ dat veel mensen zoeken naar praktische invullingen.”

Banden met de fossiele industrie verbreken? 'Groene’ aandeelhouders werken juist graag samen met deze bedrijven, om deze vervuilers vanbinnen te veranderen. Luister de Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw.

