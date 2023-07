Baasjes mogen bulldogs, boxers en andere kortsnuitige honden toch houden

Al sinds 2019 is het verboden om honden met een te korte snuit te fokken, omdat die dieren een groot risico lopen op ademhalingsproblemen. Maar een verbod om zulke ‘kortsnuitige rassen’ als huisdier te houden, dat komt er niet. Voor Schotse vouwoorkatten, katten met een opvallende vouw in het oor, gaat wél een houdverbod gelden. Dat schrijft demissionair minister Piet Adema (CU) in een brief over dierenwelzijnsmaatregelen.

Kortsnuitige honden als mopshonden, bulldogs en boxers zijn vaak generaties lang gefokt op een zo kort mogelijke snuit. Dat wordt door eigenaars als mooi of schattig gezien, maar levert voor de honden grote gezondheidsrisico’s op. Veel dieren zijn permanent benauwd door hun te platte neus. Omdat honden niet zweten en hun warmte kwijtraken door te gaan hijgen, hebben kortsnuitige honden ook vaak problemen met hun temperatuurhuishouding.

Daarom gelden sinds 2019 strenge criteria voor fokkers. De hondenneus mag niet meer te kort en te nauw zijn. Kamerleden van de VVD en de Partij voor de Dieren wilden daarop weten of het fokverbod ook kan worden uitgebreid naar een houdverbod. Maar dat ligt ingewikkelder, zet Adema uiteen in zijn brief.

Houdverbod verstoort EU-markt

‘Een houdverbod is een zeer vergaand middel’, schrijft Adema. Dat zou leiden tot verstoring van de Europese markt, omdat Nederland daarmee veel verder zou gaan dan andere EU-landen. Een houdverbod kan daarom alleen gelden voor ‘dieren die structureel lijden vanwege een specifiek uiterlijk kenmerk’.

Dat criterium ligt bij kortsnuitige honden om meerdere redenen ingewikkeld. Niet elke hond met een korte snuit heeft gezondheidsproblemen. Een houdverbod is daarom ‘niet proportioneel’, concludeert de minister. Bovendien is de precieze vorm en omvang van de neus nog niet betrouwbaar vast te stellen bij een pup. Daardoor is het voor particulieren in feite onmogelijk om in te schatten of hun jonge hond wel of niet aan dierenwelzijnscriteria voldoet.

Wel verbod op katten met vouworen

Bij katten met vouworen ligt dat anders. Bij deze rassen – de Schotse vouwoorkat in het bijzonder – staan de oren niet omhoog, maar liggen ze door een knik naar voren en opzij min of meer gestroomlijnd op het hoofd. Dat is hoe dan ook pijnlijk en onwenselijk; er zijn geen dieren die géén last hebben van dit opmerkelijke raskenmerk. ‘Van deze katten weten we dat ze permanent lijden door een kraakbeenafwijking’, benadrukt Adema.

Daardoor kan hij bij deze katten wél een houdverbod instellen. De minister wil het verbod op 1 januari 2025 in laten gaan. Eigenaars mogen hun dier in dat geval wel houden totdat het overlijdt, benadrukte Adema al eerder.

Een Schotse vouwoorkat heeft permanent pijn door de kraakbeenafwijking die zijn opmerkelijke oren veroorzaakt. Beeld AFP

