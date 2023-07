Autobouwers zwaaien met honderden miljoenen in jacht op lithium

Voor autobouwer Ford zal de huidige, koortsachtige zoektocht naar lithium een hoog déjà-vu-gehalte hebben. Net als General Motors en andere concurrenten struint het bedrijf de hele wereld af op zoek naar mijnen.

Lithium is een wit metaal dat nodig is voor de batterijen in elektrische auto’s, waar alleen Ford al er dit jaar 600.000 van hoopt te bouwen en voor 2026 zelfs meer dan 2 miljoen.

Autobouwers uit de hele wereld zwaaien nu met miljarden dollars om hun lithiumleveringen veilig te stellen. Sommige autofabrikanten nemen zelfs een aandeel in mijnbedrijven of batterijfabrieken, wat doet denken aan de expedities naar Brazilië die Ford bijna honderd jaar geleden maakte. Destijds speelde er geen vraag naar lithium, maar naar genoeg rubber voor de banden, waarop magnaat Henry Ford de rubberproductie in eigen hand nam met twee plantages in het Amazonewoud, memoreert The New York Times.

Aandeel in nieuwe mijn

Honderd jaar later gebeurt hetzelfde met lithium. Zo zegde General Motors dit voorjaar nog 650 miljoen dollar toe voor een aandeel in het Canadese Lithium Americas. Die bouwt een nieuwe mijn aan de grens tussen de Amerikaanse staten Nevada en Oregon, en General Motors zou het recht krijgen op de eerste opbrengsten.

Ook het Chinese BYD Auto beschikt sinds kort over een belang in een lithiummijn, maar dan in Chili. Ford investeert sinds begin dit jaar 3,5 miljard dollar in een nog te bouwen lithiumbatterij-fabriek in de staat Michigan.

Andere autobedrijven investeren niet direct in mijnbedrijven, maar bedingen wel langetermijncontracten om een voorraad veilig te stellen. En weer andere fabrikanten, zoals Volkswagen en Honda, proberen het lithium vooral uit afgedankte batterijen te halen, en zetten dus in op recycling.

Lithium is op zich niet schaars

De druk voor een oplossing, welke dan ook, is groot. Traditionele autobedrijven voelen zowel de adem in de nek van snelgroeiende Chinese concurrenten als van het Amerikaanse Tesla.

Die elektrische autobouwer heeft nog nooit zoveel nieuwe auto’s verkocht als in het laatste kwartaal, bleek afgelopen weekend. Als de oude garde in de auto-industrie niet snel aan genoeg lithium komt voor batterijen, zal ze marktaandeel verliezen.

Het punt met lithium is niet eens dat er te weinig van voorhanden is in de aarde. “Dat is zelfs geen enkel probleem”, zegt de Leidse universitair hoofddocent industriële ecologie René Kleijn. “Lithium is op zich niet schaars.” De vraag is meer of het op tijd uit de grond komt.

Het duurt inderdaad een jaar of tien voordat een nieuwe mijn operationeel is, zegt ook analist Georgette Boele van ABN Amro. “Je moet een vergunning aanvragen voor het mijnen, een fabriek bouwen om het te verwerken en je hebt misschien met weerstand van omwonenden te maken.”

Prijs hard gestegen door wereldwijde klimaatplannen

Veel mijnbedrijven zijn echter pas recent begonnen met zoeken en graven. Tot enkele jaren geleden was de lithiumprijs niet hoog genoeg om dat rendabel te doen. Maar met de bekendmaking van allerlei wereldwijde klimaatplannen is de prijs hard gestegen. In Europa mogen vanaf 2035 helemaal geen nieuwe auto’s op fossiele brandstoffen verkocht worden, China jaagt de vraag onder consumenten aan met groene subsidies en de VS subsidieëren de industrie dan weer.

Analisten houden er dan ook rekening mee dat er over tien jaar juist ineens een overschot aan lithium op de markt komt, nu zoveel bedrijven het ineens uit de grond willen halen. Of dat op tijd is om de klimaatdoelen te halen? Dat durft Kleijn nu nog niet te zeggen.

