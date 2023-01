‘Aufstehen, aufstehen!’ klinkt het door de stal als de politie in alle vroegte Lützerath omsingelt

Linda (23) vraagt de zeven mensen in de kring hun ogen te sluiten. “Deze meditatieoefening is speciaal tegen paniekaanvallen”, legt ze uit. “Dat kan de komende dagen van pas komen.” Het is dinsdagavond, de kring zit in de hoek van een stal in het Duitse gehucht Lützerath. Jaren geleden stonden hier koeien of varkens, nu ligt de ruimte vol met slaapmatjes, tenten en klimaatactivisten.

Het is een van de gebarricadeerde schuilplaatsen vanwaaruit klimaatactivisten de sloop van Lützerath en de uitbreiding van RWE’s bruinkoolmijn willen tegenhouden. “Adem in, adem uit”, zegt de Nederlandse Linda. Na de oefening knuffelen de aanwezigen elkaar voor het slapengaan. Spanning voor een mogelijk gewelddadige politieontruiming de volgende dag is nauwelijks voelbaar. Eén activist vertelt tevreden dat hij lekker gaat uitslapen.

Daar komt niets van terecht. Om iets voor half acht gaat woensdagochtend de sirene van de activisten, die duidt op de ernstigste noodsituatie. “Aufstehen, aufstehen!”, roept iemand door de stal. Politietroepen uit heel Duitsland hebben het dorp omsingeld en alle activisten worden opgeroepen zich klaar te maken om Lützerath te beschermen. “Als de agenten het dorp in willen”, zegt Zora Fatidou (23) van actiegroep Lützerath Leibt die ochtend nog zelfverzekerd, “zullen we ze verwelkomen en die ingangspunten barricaderen”.

Vuurwerkpijlen schieten op de politie

De werkelijkheid blijkt anders. Na ruim twee jaar zonder politie in het gekraakte gehucht gaat de daadwerkelijke inval razendsnel. Troepen gepantserde agenten met plastic helmen stormen in groepjes naar voren en beuken activisten in hun weg opzij. Iemand gooit een glazen fles tegen de helm van een agent, en de terugtrekkende activisten, overvallen door de plotselinge inval, proberen linies te vormen om agenten te stoppen. Maar zodra die stormtroepen naar voren willen, beuken ze roepend naar voren. Wie te veel tegenwicht biedt, krijgt een klap of trap tegen het lijf of hoofd.

De situatie in Lützerath dreigt woensdagochtend vroeg even ernstig uit de hand te lopen. Een jonge vrouw met gitaar loop door een roze wolk van vuurwerk, achtervolgd door tientallen agenten. Even later schieten activisten vuurwerkpijlen op die agententroepen. Die slaken gevechtskreten en rennen naar voren, waarna activisten als bange muizen terug onder de grote schuifdeuren van de schuren hun schuilplaats in glippen. Elders gooien activisten vanaf daken molotovcocktails, waarvan eentje slechts twee meter van een fotojournalist uit elkaar spat.

Dubbel hek rondom Lützerath

Maar zo’n anderhalf uur na de inval heerst er plotseling een onverwachtse rust in Lützerath. Nu de politieagenten het dorp binnen zijn, blijven ze veelal rustig staan, en gaan ze niet over tot het ontruimen van de huizen of massa-arrestaties van activisten. Hoofd van de landelijke politiebond Jochen Kopelke legt uit dat dit geen dagtrip is, maar dat de ontruiming een operatie van weken wordt.

“Ons voornaamste doel is eerst om de wegen in en rondom Lützerath vrij te maken van barricades”, legt hij uit. Pas dan kan de politie grote groepen activisten oppakken en ontruimen. Een omroepstem van de politie zegt de activisten dat ze het gehucht vandaag nog kunnen verlaten zonder consequenties. Ondertussen bouwt de politie een dubbel hek rondom heel Lützerath. “Zodat activisten er wel uit kunnen, maar niemand er nog in.”

De activisten zijn blij met de vele aanwezige journalisten, zowel Duits als internationaal. “We houden van de pers”, zegt Romy, een jonge twintiger van Fridays for Future, vanaf een barricade van containers. “Zij moeten vertellen hoe de winning van bruinkool onze toekomst kapot maakt.”

Telkens wanneer de politie iemand afvoert, scanderen de activisten vanuit hun boomhutten: “You are not alone”. Vanaf de daken van gebouwen roepen ze: “De politie is Scheisse”. Vanaf de grond nemen agenten met telelenzen foto’s van de groeperingen op de daken. Speciale eenheden in beige kostuums bestuderen de structuren van hutten en kabels waar activisten inhangen. Ze praten zacht met elkaar over hoe die naar beneden te halen. Het gehucht wordt in kaart gebracht en het plan voor de ontruiming gesmeed.

Eten voor weken ingeslagen

De activisten zullen zich de komende weken niet makkelijk gewonnen geven, zegt de Nederlandse Pearl. “De mensen in boomhutten hebben eten voor weken. Pasta, gasflesjes, potten pindakaas.” Ook vertelt hij over ‘tunnels’, mede door hemzelf gegraven, waar activisten zich in kunnen verschuilen om de ontruiming zo lang mogelijk te rekken.

De meeste activisten zijn geweldloos en gebruiken hooguit hun lichaam en ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’, zegt Pearl. Maar sommigen gooien inderdaad stenen, flessen en zelfs molotovcocktails. Waar de meeste activisten hier dat gooien van stenen afkeuren, begrijpt Pearl het wel. “Sommige activisten wonen hier al twee jaar. Ik snap dat het emotioneel voor ze is als de politie hun huis komt binnenvallen.”

Hij ziet in dat de sloop van het gehucht onvermijdelijk is, maar hoopt dat de actievoerders het de politie zo ‘moeilijk en duur mogelijk’ maken. “Op die manier zullen investeerders in fossiele projecten zich in de toekomst misschien twee keer nadenken.”

Zo’n tweehonderd meter buiten Lützerath sjokt een terneergeslagen activist met backpack weg van het terrein. Keim (25) kiest er als een van de weinigen voor gebruik te maken van de mogelijkheid zonder strafmaatregelen weg te gaan. “Ik voel me verloren”, zegt hij.

Keim trekt naar de legale kampeerplaats, zo’n vijf kilometer verderop. Het is voor hem wachten op zaterdag, dan vindt een grote demonstratie plaats waar mogelijk duizenden demonstranten op af komen, ook velen uit Nederland. De politie wil daar een ‘veilige’ locatie voor creëren, op zo’n vijfhonderd meter van Lützerath. Het moet nog blijken hoe gehoorzaam demonstranten zullen zijn.

De echte namen van Pearl en Linda zijn bekend bij de hoofdredactie. De identiteiten van Romy en Keim zijn verifieerbaar.

