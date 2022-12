Arriva blijft het monopolie van de NS aanvechten en verovert meer plek op de rails

In de nacht van vrijdag 16 op 17 december reed er voor het eerst een Arriva-trein van Maastricht naar Schiphol. Met het nodige feestgedruis, want deze trein, die voortaan elke vrijdagnacht rijdt, betekent opnieuw een aanval op het monopolie van de NS. “Een historisch moment", zei Arriva-topman Anne Hettinga er een maand geleden over. Binnen afzienbare tijd komt er ook een nachttrein vanaf Groningen naar Schiphol.

Het is uitgerekend de week waarin Arriva en andere spoorbedrijven een nederlaag leden in hun strijd tegen het alleenrecht van de NS. De belangenvereniging van vijf regionale treinuitbaters wilde via een kort geding de aanbesteding voor het zogeheten hoofdrailnet stilleggen. Tot ergens in 2023, als er een uitspraak volgt in een bodemprocedure over dat net. De rechter stelde de overheid vooralsnog in het gelijk: het treinverkeer op het hoofdrailnet mag ‘onderhands’ aan de NS vergeven worden; oftewel, zonder een aanbesteding waarin andere partijen mogen meedingen.

Nieuwe sneltreinen en nachttreinen

Al jaren steekt het regionale treinvervoerders dat de overheid de NS het alleenrecht gunt op de belangrijkste treinverbindingen. De opdracht voor dat treinverkeer moet nu opnieuw vergeven worden voor de periode vanaf 2025. Maar staatssecretaris Vivianne Heijnen wil niets veranderen aan de beslissing van het vorige kabinet om dat onderhands te blijven doen. Het betekent dat de NS tot 2035 het alleenrecht op de meeste verbindingen in Nederland behouden.

De vijf regionale vervoerders – verenigd in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) – beroepen zich in hun aanklacht tegen de overheid op Europese regels. Die maken het vanaf eind 2023 moeilijker om aanbestedingen in het openbaar vervoer onderhands te regelen. Vanuit de regels moet Nederland bij de aanbesteding van het hoofdrailnet onder meer een verkenning van de vervoersmarkt uitvoeren.

Arriva wacht de uitspraak van de bodemprocedure in 2023 niet af. Op de dag van het vonnis in het kort geding maakte het vervoersbedrijf bekend dat het sneltreinen wil laten rijden tussen Groningen en Zwolle, en extra spitstreinen tussen Leeuwarden en Heerenveen. Deze trajecten zijn tot nu toe het domein van de NS.

Voor die treinverbindingen in het noorden moet Arriva wel toestemming vragen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De vervoersmaatschappij wil daarbij gebruiken maken van het recht op ‘open toegang’ tot het spoor. Dat recht maakt het mogelijk om alternatief treinvervoer aan te bieden mits dat het ‘economisch evenwicht van een bestaande vervoerconcessie niet in gevaar brengt’. De ACM gaat beoordelen wat de potentiële gevolgen zijn van Arriva's voorstel.

Treinstakingen in Friesland Door stakingen in het Friese treinvervoer moest Arriva donderdag ook zijn treinen in Groningen schrappen. Omdat personeel in zowel Friesland als Groningen wordt ingezet, zou het bedrijf niet kunnen garanderen dat de Groningse treinen reden volgens de planning. De stakende conducteurs en machinisten eisen minder werkdruk en een loonsverhoging van tien procent. Eerdere onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden liepen vast. Arriva stelde een vijf procent loonsverhoging voor, maar dat werd met hoon onthaald door vakbond FNV.

Lees ook:

Treinverkeer na 2025: ruim baan voor de NS?

Het kabinet wil verreweg het meeste treinverkeer ook na 2025 gunnen aan de NS. Dat is in strijd met Europese regels, zeggen concurrerende vervoerbedrijven.