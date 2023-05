Arnhem is aantrekkelijkste groene stad, Emmen de koelste

Amsterdam blijft de aantrekkelijkste stad van het land. Daar wil je wonen om te genieten van het uitgaansleven, de diverse universitaire opleidingen, niet-alledaagse winkels en jawel, toch ook wat groen en blauw: tuinen, bomen, parken, grachten en plassen. Amstelveen, Leiden en Utrecht staan op de plaatsen 2, 3 en 4 in de nieuwe Atlas voor gemeenten die woensdag verschijnt.

Net als tien jaar geleden legt de Atlas van 2023 het accent op groen en blauw. Arnhem is de stad die hiervan het meest profiteert. Gemiddeld draagt groen en blauw 17 procent bij aan de ‘woonaantrekkelijkheid’ in de vijftig grootste gemeenten van Nederland, maar in de hoofdstad van Gelderland is dit 26 procent. Arnhem ligt gunstig, aan de rand van de Veluwe, en het heeft ook in de stad veel groen en water. Bovendien is de stadsnatuur er van hoge kwaliteit.

Groen in de straat

De Atlas meet de aantrekkelijkheid af aan de bereidheid om voor vierkante meters van een woning te betalen. Zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van het groen en blauw blijken daarbij van belang, net als de bereikbaarheid ervan. Mede daardoor streven ook Zwolle (25 procent) en Velsen (22 procent) steden met een prachtige ligging als Apeldoorn en Bergen op Zoom voorbij in de groenblauwe top. Velsen moet het vooral hebben van groen in de wijken. Arnhem dankt twee derde van zijn aantrekkelijkheid aan de kwaliteit van haar groen. Oss is met 11 procent het minste groenblauw aantrekkelijk.

Groen in de straat blijkt nog niet van doorslaggevend belang om te betalen voor een woonlocatie en dat stelt de samenstellers van de Atlas een beetje teleur. Zij onderstrepen in hun beschouwing het nut van maatregelen om verstening tegen te gaan. Een groene omgeving is immers gunstig voor de gezondheid: wie meer dan 50 vierkante meter groen in de buurt heeft, loopt 10 procent minder kans op hartziekten en 15 procent minder kans op een beroerte of een hersenbloeding dan de buurman met een tegeltuin, zo bleek begin april uit onderzoek van Wageningen Environmental Research en van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel).

Groen in de straat zorgt ook voor verkoeling. Met name ouderen kunnen last hebben van hittestress in de steden, die het gevolg is van warmte die niet weg kan. ‘Juist in tijden van vergrijzing, waarin daarnaast wordt verwacht dat ouderen langer thuis blijven wonen, kan groen en blauw helpen die beleidsdoelstelling te verwezenlijken’, staat in de Atlas. Hoewel Amstelveen het meeste groen in de straat heeft, is Emmen de meest verkoelende gemeente.

