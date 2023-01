Arme gezinnen betalen mee aan de zonnepanelen van de rijken

De ACM zegt dat armere gezinnen betalen voor de zonnepanelen van de rijkere huishoudens. Hoe zit dat?

Als de zon volop schijnt, is stroom vaak goedkoop. Huishoudens met zonnepanelen mogen de stroom die ze dan niet nodig hebben en terugleveren aan het net, wegstrepen tegen de stroom die ze op andere momenten afnemen. Zoals in de avond, of in de winter, als de stroomprijzen vaak hoger liggen. Leveranciers maken zo extra kosten die zij mogen doorberekenen in hun tarieven.

Huishoudens zonder zonnepanelen betalen mee aan deze regeling, die salderen heet. En dat scheelt zomaar een paar tientjes per maand, zegt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) maandag in een notitie over de afbouw van de salderingsregeling. “Iedereen die is aangesloten op het elektriciteitsnet betaalt hogere energietarieven om de salderingsregeling van eigenaren van zonnepanelen te financieren. Voor een gemiddeld huishouden gaat het al snel om enkele tientallen euro’s aan extra kosten per maand.”

Eigenaren van zonnepanelen hebben vaak een eigen huis en een relatief hoog inkomen. De salderingsregeling is hierdoor een ‘herverdelingsvraagstuk’, zegt de ACM. Er wordt namelijk geld van armere huishoudens naar rijkere huishoudens overgeheveld. Je kunt je afvragen hoe eerlijk dat is.

Zijn er meer problemen met de salderingsregeling?

Die zijn er, volgens de ACM, en daarom moet de regeling volgens de toezichthouder “zo snel mogelijk worden afgebouwd”. De salderingsregeling zorgt voor extra druk op het overbelaste elektriciteitsnetwerk. Als de zon fel schijnt, is er veel aanbod van stroom van zonnepanelen. “Een belangrijke manier om de druk op het netwerk te verlagen, is door elektriciteit te verbruiken op het moment dat deze wordt opgewekt”, zegt de ACM.

Maar huishoudens met zonnepanelen worden nu niet gestimuleerd om hun stroom zoveel mogelijk op te maken, zegt de ACM. Het zou beter zijn als ze op een zonnige middag de wasmachine aanzetten, de elektrische auto of een thuisbatterij opladen. Dat kan voorkomen dat er bijvoorbeeld in de avond een gascentrale moet draaien om aan alle vraag naar stroom te voldoen, zegt de ACM. De salderingsregeling remt de ontwikkeling van thuisbatterijen af, vindt de toezichthouder. Netbeheerder Tennet vindt dat de overheid het gebruik daarvan moet stimuleren.

Dinsdag bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over het afbouwen van de salderingsregeling. Wat staat daarin?

Het is de bedoeling om het salderen vanaf 2025 tot 2031 stapsgewijs af te bouwen tot nul. In de eerste twee jaar mag de eigenaar van de zonnepanelen dan nog 64 procent van de teruggeleverde stroom wegstrepen op de jaarrekening. Daarna zakt het percentage verder terug. In 2031 valt er niets meer te verrekenen. Waarschijnlijk krijg je dan een vaste, lagere vergoeding per kWh.

De kosten van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren sterk gedaald, zegt de overheid in een toelichting bij de wetswijziging. Ooit was de regeling een nuttig instrument om investeringen in zonnepanelen door consumenten en andere kleinverbruikers te stimuleren. Maar nu is die niet meer nodig, vindt de ACM.

Worden zonnepanelen zo minder aantrekkelijk?

Het klopt dat de zonnepanelen minder snel worden terugverdiend. Maar toch snel genoeg, vinden de overheid en de ACM. Huishoudens zijn bereid te investeren in zonnepanelen als de terugverdientijd maximaal negen jaar is, blijkt uit onderzoek van accountantskantoor PwC uit 2016.

Wie dit jaar tien zonnepanelen koopt, verdient die terug in zeven jaar, blijkt uit een rekenvoorbeeld van Milieu Centraal. Wie ze in 2025 koopt, verdient ze in 8,5 jaar terug. “Ook zonder salderingsregeling is het dus aantrekkelijk om zonnepanelen op je dak te leggen”, zegt de milieu-organisatie.

Wat vinden energieleveranciers van het salderen?

Energieleveranciers zouden de teruggeleverde stroom liever maandelijks verrekenen dan op jaarbasis. Maar voor huishoudens is de maandelijkse verrekening zeer ongunstig, zegt de Consumentenbond. Ze kunnen de energie-opbrengst in de zomer dan niet wegstrepen tegen het stroomgebruik in de winter.

Budget Energie besloot in juli vorig jaar om maandelijks te gaan verrekenen bij klanten met een variabel contract. Dat leidde tot veel klachten en Budget Energie kondigde in november aan die stap terug te draaien. Minister Rob Jetten voor klimaat en energie zei dat salderen jaarlijks moet gebeuren, maar de tekst van de Energiewet is daar niet duidelijk over.

Zolang de salderingsregeling nog bestaat, moet er jaarlijks worden verrekend, zegt de ACM maandag. De toezichthouder vindt dat dit recht van consumenten beter moeten worden vastgelegd in de wet.

