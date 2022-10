Amsterdamse minima krijgen extra isolatie, ook zonder daarom te vragen

De Klieverinkflat in de Bijlmer is zacht gezegd niet het meest welvarende deel van Amsterdam. Wie de enigszins grauwe flat binnenloopt, wordt direct gewaarschuwd dat vreemden in het gebouw niets te zoeken hebben. En in de lift hangt een oproep om toch vooral niets van het balkon te gooien, omdat dit eerder al voor levensgevaarlijke situaties zorgde.

Kwetsbare groepen eerst

Op de achttiende verdieping van de flat staat wethouder Zita Pels (duurzaamheid en volkshuisvesting) met een grote purspuit in de hand. Met uitzicht op de ArenA poseert ze gewillig met het apparaat, ook al hebben bouwvakkers de spouwmuur van nummer 1876 deze morgen al opgevuld met isolatiemateriaal. ‘Het is wel een beetje geënsceneerd’, moppert de fotograaf van deze krant.

Toch is het direct duidelijk waarom de wethouder uitgerekend hier staat. De Klieverinkflat staat namelijk symbool voor de Amsterdamse onderlaag die de hardste klappen krijgt van de energiecrisis. Met relatief lage inkomens en matige isolatie hebben zij deze winter de meeste moeite om financieel overeind te blijven. Als het aan de wethouder ligt, worden zij daarom ook als eerste geholpen met de verduurzaming. Pels: “Een geïsoleerd huis moet geen luxe zijn. Daarom willen we hier in Amsterdam alles uit de kast trekken om de meest kwetsbare groepen als eerste te helpen.”

Isolatieoffensief voor 24.000 huishoudens

De gemeente Amsterdam start daarom vanaf dinsdag een ‘isolatieoffensief’ om met name deze armere doelgroep met een vrij hoge energierekening snel van isolerende maatregelen te voorzien. Binnen enkele maanden zouden maar liefst 24.000 Amsterdamse huishoudens bezoek moeten krijgen van een monteur. Die komt niet direct de hele spouwmuur isoleren, zoals hier, maar installeert wel gratis en voor niets ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie. Ook dicht de monteur kieren en scheuren om het warmteverlies te verminderen.

De gemeente kiest daarbij een opvallend assertieve aanpak. Moeten bewoners van andere dorpen en steden meestal zelf intekenen om gebruik te maken van subsidies en regelingen, in Amsterdam komt de monteur ook aan de deur als je niets hebt laten weten. De bewoners krijgen keurig een brief op de mat, maar zij moeten zich actief afmelden om niet mee te doen aan de actie.

Zoveel mogelijk ontzorgen

“Ik heb zelf mijn huis ooit laten isoleren, en dan merk je wat er bij komt kijken”, geeft Pels als verklaring voor deze werkwijze. “Het is veel papierwerk, en wie gebruik wil maken van subsidieregelingen moet het bedrag vaak eerst voorschieten. Dat lukt niet als je bijvoorbeeld een taalachterstand hebt of weinig financiële middelen. Daarom kiezen we ervoor om deze mensen zoveel mogelijk te ontzorgen.”

Het appartement van flatbewoner Robin Slieker is inmiddels opgeknapt door de woningbouwvereniging en actieve bewoners. Het kon er zo koud worden dat de stenen borden in zijn keukenkastje soms spontaan knapten. Dat euvel is nu verholpen, zegt hij tevreden.

Ook in het nabijgelegen café Aquarius - buiten gehoorafstand van wethouder en woningbouwvereniging - is men blij met de opknapbeurt. Al voegt een stamgast nog wel toe: “Op een gegeven moment investeer je zoveel in een oude flat, dat je je ook kunt afvragen of je hem niet moet slopen en opnieuw opbouwen.” Het antwoord laat hij wijselijk in het midden.

