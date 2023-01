Amerikaanse oliesector gaat recordjaar tegemoet, maar benzineprijzen zullen daar niet veel door dalen

“Het is een geweldige tijd om in Lea County te leven”, zegt Dean Jackson, lokaal bestuurder van die regio in het zuidoosten van de Amerikaanse staat New Mexico. “We voelen ons heel, heel erg gezegend.”

Jackson was deze week door de lokale krant Hobbs News-Sun gevraagd naar de enorm hard groeiende olie-industrie in zijn gebied. Sinds 2014 is de productie meer dan vervijfvoudigd, schrijft de krant. Volgens de laatste cijfers produceren oliebedrijven er nu ruim 1 miljoen vaten per dag, in een regio niet groter dan Noord-Nederland.

Lea County is niet de enige regio in het zuiden van de VS waar ze druk aan het oppompen zijn. Door de relatief nog altijd hoge olieprijzen loont het voor Amerikaanse ‘frackers’ om hun drilboren de grond in te duwen. Fracking is een manier van boren waarbij olie onder hoge druk uit diepe rotsen wordt ‘losgespoten’ met water en chemicaliën.

Rendabel

Een vrij duur proces, dat pas rendabel wordt vanaf een olieprijs van minstens 50 dollar per vat. Bij een lagere marktprijs komen de grote oliebazen bijna hun bed niet uit in de VS, het loont dan simpelweg niet. Kleine ‘frackers’ gingen in het verleden zelfs regelmatig failliet als de olieprijs onder de 50 dollar zakte.

Maar sinds het verdwijnen van coronarestricties en zeker sinds de oorlog met Rusland ligt de prijs per vat ver boven die rendabele ondergrens. Dat was begin vorig jaar behoorlijk extreem, met een piek van boven de 120 dollar per vat net na de Russische inval. Maar ook nu ligt de prijs met ongeveer 80 dollar per vat ruim boven de rendabele ondergrens.

Dit jaar mag de Amerikaanse oliesector misschien een productierecord bijschrijven. Overheidsinstantie Energy Information Administration (EIA) raamde deze week dat er in 2023 gemiddeld 12,4 miljoen vaten per dag geproduceerd zullen worden, en in 2024 ongeveer 12,8 miljoen per dag. Het vorige all time high, van 12,3 miljoen vaten, stamt uit 2019.

Door al dat extra aanbod zou de olieprijs wat kunnen dalen. Energiespecialist Hans van Cleef, van Publieke Zaken Energy Research, rekent echter niet op grote dalingen in de prijs. Het zou volgens hem best kunnen dat benzine- of dieselprijzen wereldwijd iets dalen door de Amerikaanse bedrijvigheid, maar nooit veel. “Daar is de wereldmarkt toch te groot voor.” Ook de EIA schat op dit moment dat de olieprijs dit jaar ongeveer op 80 dollar zal blijven.

Lichte en zware olie

Bovendien is de ene olie de andere niet, zegt Van Cleef. “Die uit de VS is wat lichter dan de olie uit het Midden-Oosten of Rusland.” Lichtere Amerikaanse olie is wat meer geschikt voor autobrandstoffen. De zwaardere, stroperige soorten uit Rusland en bijvoorbeeld Saudi-Arabië zijn makkelijker te gebruiken voor stookolie en brandstof voor zeeschepen.

Landen hebben beide soorten nodig voor hun verkeer en industrie. Daarom importeert ook de VS nog altijd veel olie, daar verandert een grotere eigen productie niet veel aan. Het was de reden dat president Joe Biden afgelopen zomer nog naar het Midden-Oosten afreisde om te vragen of ze daar niet wat meer konden produceren, zodat de prijzen en daarmee de algehele inflatie misschien wat zouden afnemen.

Niet alleen extra aanbod van olie speelt een rol bij de prijsvorming, ook de vraag doet dat. Wat de vraag naar olie betreft zijn er een beetje tegengestelde bewegingen gaande. Economen verwachten een lichte recessie in grote delen van de wereld, waardoor er minder olie nodig zal zijn. Anderzijds heeft China haar rigide coronabeleid losgelaten, waardoor de economie en daarmee de olievraag aanzienlijk kan opbloeien.

Hoe die twee tegen elkaar zullen opwegen is niet makkelijk te zeggen. EIA gaat uit van een klein beetje extra vraag in 2023, maar benadrukt dat die raming met onzekerheden is omgeven.

