Alweer stranden onderhandelingen over toekomst van de boer

Wat is de toekomst van de Nederlandse boer, en hoe kan die voldoen aan strengere natuurregels en genoeg geld verdienen om te concurreren in de supermarkt? Op 8 mei zouden de boeren en de overheid het hier in grote lijnen over eens zijn, stelde boerenorganisatie LTO in april nog als harde deadline. Anders zouden ze de stekker uit de onderhandelingen over het landbouwakkoord trekken, vergelijkbaar met hoe boerenprotestclub Agractie eerder al is weggelopen.

Dit lukte niet, maar er restte genoeg vertrouwen om opnieuw te beginnen. De nieuwe harde deadline was woensdag – dan moest er eindelijk een concept-landbouwakkoord liggen. Maar na wéér overleggen, 24 uur aaneengeschakeld op een landgoed in Den Haag, kondigde een vermoeide minister van landbouw Adema donderdagochtend aan dat ze “er nog niet zijn.” Een onverwachts bezoek van Mark Rutte de avond ervoor mocht niet baten. Adema spreekt van “belangrijke stappen” die gezet zijn, LTO van “cruciale onderdelen die absoluut nog onvoldoende zijn.”

Het slepende, maandenlange overleg tussen boeren, overheid en andere partijen in de keten, zoals supermarkten, laat zien dat het niet lukt om het eens te worden over de toekomst van de Nederlandse boer. En vooral niet over de miljarden die nodig zijn om die toekomst te verzekeren.

Iedereen terug bij af

Dat de boeren na maanden praten nog steeds om de tafel zitten, toont wel hoe graag LTO-voorman Sjaak van der Tak toch tot een akkoord wil komen. Als hij wegloopt, dwingt hij het kabinet om zelf een politieke beslissing te nemen. Die zal ongetwijfeld tot onvrede bij zijn achterban leiden, waarna er wederom grote boerenprotesten uit kunnen breken en iedereen terug bij af is.

Het is aan natuurminister Christianne van der Wal om Nederland zo snel mogelijk uit de stikstofcrisis te halen, en aan landbouwminsiter Adema om middels een landbouwakkoord ‘perspectief te geven’ aan de boeren van de toekomst. Het kabinet wil ‘extensievere landbouw’ om aan natuur- en klimaatdoelen te voldoen. Minder dieren per hectare, hogere milieunormen en boeren die meer aan natuurbehoud doen.

LTO, dat een groot deel van de Nederlandse boeren vertegenwoordigt, staat hiervoor open, mits er vanuit de overheid en supermarkten hogere vergoedingen voor boeren komen, waardoor het vak economisch rendabel blijft. “Die vergoedingen zijn de kurk waar dit akkoord op drijft, en daarvan ligt er onvoldoende op tafel”, zegt LTO-woordvoerder Bjørn van den Boom.

Het rommelt binnen de LTO

Adema zegt 6,7 miljard euro nodig te hebben voor maatregelen om Nederlandse boeren toekomstbestendig te maken, plus nog 600 miljoen per jaar voor vergoedingen aan boeren om aan natuurbehoud te doen. Maar waar zijn collega Van der Wal een pot heeft met 24,5 miljard euro om de stikstofcrisis op te lossen, moet hij nog geld los zien te peuteren.

Het kabinet wil geen toezeggingen doen voordat het Planbureau van de Leefomgeving een pakket maatregelen heeft getoetst op daadwerkelijke milieuwinst. Het doel was dat partijen woensdag tot een pakket maatregelen zouden komen. Daarna zou het PBL aan het rekenen kunnen en kon LTO met boeren in zijn achterban in gesprek om te kijken of er voldoende steun voor is.

Nu de partijen wederom zonder harde resultaten huiswaarts zijn gekeerd, vraagt Adema het PBL alsnog om een serie maatregelen door te rekenen. Over twee à drie weken verwacht hij de uitslag, in de hoop dat die leidt tot een nodige doorbraak in de onderhandelingen. Is dit een reële hoop? De onderhandelingen zitten muurvast en er is iets nodig om vooruitgang te boeken. En volgens het kabinet en LTO is er nog hoop, anders hadden ze de stekker er wel uitgetrokken.

Tegelijkertijd is het de vraag hoeveel geduld de LTO-achterban nog heeft. Van der Tak gelooft heilig in polderen en wil per se tot een uitkomst komen. Maar het rommelt al langer binnen de boerenorganisatie, waar verdeeldheid is over het akkoord. Wéér een mislukt overleg helpt daar niet bij. "Stop deze soap!”, twitterde de radicalere boerenclub Agractie vandaag, en een groeiend deel van de LTO-boeren zal dit sentiment delen.

