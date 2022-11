Alternatieve Black Friday: oude kleding repareren, of gewoon de winkel op slot

Aanstaande vrijdag stromen de winkelstraten weer vol met fanatieke koopjesjagers. Tijdens deze aftrap van het kerstinkopenseizoen delen winkels grote kortingen uit op hun producten waardoor mensen vaak massaal spullen inslaan. “Dit fenomeen is in principe de ultieme uiting van consumentisme. Het gaat alleen maar over ‘meer, meer, meer’”, zegt Jan Willem Bolderdijk, hoogleraar consumentenpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Veel mensen kunnen deze vorm van overconsumeren niet rijmen met kwesties rondom duurzaamheid en besparing. In een panelonderzoek onder 1098 Nederlanders van acties.nl gaf iets meer dan de helft aan dat ze het koopfestijn niet meer vinden passen bij de tijd waarin we leven. Ruim een derde vindt dat Black Friday volledig in de ban moet worden gedaan. Ook uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat één op de drie Nederlanders Black Friday onzin vindt.

Enkele winkels kiezen ervoor om afstand te doen van de koopfeestdag en komen met alternatieve acties. Bever buitensport lanceerde de actie ‘For Future Fridays’. Op vrijdag kan je daar je kleding en schoenen gratis laten repareren. “Wij staan voor het buitenterrein en wij voelen ons daar dan ook verantwoordelijk voor”, zegt Marjolein Vendrig, marketingsdirecteur bij Bever. Volgens haar kan je het beste kiezen voor het product wat je al hebt.

Winkelen zonder te betalen

Als je op vrijdag de website van tassenfabrikant Freitag bezoekt, word je doorgestuurd naar SWAP (‘Shopping Without Any Payment'), een wereldwijd platform waarop je tassen met elkaar kan ruilen. In de winkel in Amsterdam wordt ook een tassenruil georganiseerd.

De keten Dille & Kamille houdt vrijdag haar deuren dicht. “De beste manier om te besparen is natuurlijk door niks te kopen”, zegt Hans Geels, ceo van Dille & Kamille. Hij hoopt dat andere winkels volgen. “Als retailer is het gevaarlijk jezelf neer te zetten als duurzaam. Ook wij hebben een ingewikkelde logistieke keten die zeker niet CO2-neutraal is. We moeten niet een te grote broek aan doen.”

Met de actie hoopt Geels dat duurzaamheid op de kaart wordt gezet en dat het de discussie rondom overconsumptie aanwakkert. Geels: “Enkele jaren geleden deden we nog niet aan Black Friday, volgens mij waren we er niet minder gelukkig om. We moeten ons afvragen waarom overconsumptie de normaalste zaak van de wereld is geworden.”

Bij een sociaal kantelpunt ontstaan er kansen

Hoogleraar Bolderdijk ziet dat mensen vaak wel groene keuzes willen maken, maar toch ander gedrag vertonen. Volgens hem heeft dit te maken met zogenaamde sociale kantelpunten: hoe een kleine groep individuen de meerderheid over de streep haalt. “De eerste stap die daarvoor genomen moet worden, is dat mensen wat nu vanzelfsprekend is, niet meer als vanzelfsprekend zien maar als een bewuste keuze.” Bedrijven die afwijken van Black Friday-acties wakkeren deze gedachtegang aan. “Je ziet dat steeds meer consumenten zich achter de oren krabben.”

Bij een sociaal kantelpunt ontstaan er kansen. “Het is altijd een wisselwerking tussen wat mensen willen en wat bedrijven aanbieden. Ze jagen elkaar aan.” Bedrijven die zich losmaken van Black Friday kunnen ervoor zorgen dat steeds meer andere ondernemingen dit ook zullen doen. Toch is de toekomst van Black Friday onduidelijk. “Het is nog altijd de vraag hoe groot de groep voorlopers moet zijn om de rest van de samenleving mee te krijgen”, meent Bolderdijk.

