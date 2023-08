Als Poetin de gaskraan dichtdraait, heeft Europa nog altijd een probleem

Wat gaan de aardgasprijzen doen komende winter? De situatie ziet er beter uit dan vorig jaar, maar er is geen garantie dat de gasprijzen laag zullen blijven, zeggen economen van ABN Amro in een dinsdag verschenen analyse. De Russische president Poetin is de grootste onzekere factor. Rusland is nog altijd goed voor een achtste van de gasimport van de Europese Unie. “Mocht Moskou plotseling besluiten de gaskraan dicht te draaien, dan heeft Europa een probleem.”

Positief is dat Europa sinds het begin van de oorlog in Oekraïne andere leveranciers heeft gevonden. Zo wordt er meer vloeibaar gas oftewel lng geïmporteerd, zoals via de nieuwe invoerterminal in de Eemshaven.

De gasbuffers zijn ruim. ‘Zo ruim, dat lng-tankers soms uitwijken naar Azië om daar klanten te bedienen', schrijven energie-econoom Moutaz Altaghlibi en senior econoom Philip Bokeloh. ‘Bovendien is de hoeveelheid energie die wordt opgewekt met zonne- en windenergie gestaag toegenomen, terwijl het gasverbruik is gedaald doordat energie veel efficiënter wordt gebruikt.’

Het scheelt dat Rusland nog geen gaspijplijn naar China heeft

Wel kan de gasvraag de komende winter hoger uitvallen dan vorig jaar. Door de lockdown was de vraag naar gas in China toen relatief laag. Nu de Chinese economie weer aantrekt, stijgt de vraag in Azië. Verder kende Europa een vrij milde winter. Daardoor lag de vraag naar gas 7 procent lager dan in de voorgaande vijf jaar. Als er nu een normale winter komt, zal de vraag naar gas stijgen, en dat kan voor hogere prijzen zorgen.

Maar de situatie kan ook best meevallen. ‘Ten eerste is het niet in het belang van Rusland om de uitvoer verder te beperken zolang het geen gaspijpleidingen naar China heeft en de noordelijke Russische lng-havens in de winter slecht bereikbaar zijn. Ten tweede wijzen de laatste gegevens uit China niet op een sterke opleving van de economie. Integendeel, de economie blijft kwijnen’, schrijven de economen.

Al met al denkt ABN Amro dat de gasprijzen komende winter hoger zullen zijn dan voor de energiecrisis. Maar de angst voor een herhaling van de prijspieken van vorig jaar achten zij grotendeels ongegrond.

Een vast energiecontract biedt bescherming tegen prijspieken

De Vastelastenbond waarschuwt dat de prijzen op een krappere energiemarkt toch razendsnel kunnen stijgen. ‘Een recent voorbeeld is de gasprijs die door stakingen bij lng-leveranciers in Australië binnen één dag in Nederland met maar liefst 30 procent steeg.’ De organisatie adviseert consumenten om een vast energiecontract te nemen en zich daarmee te beschermen tegen prijspieken.

De overheid nam vorig jaar maatregelen om de gevolgen van de gestegen energieprijzen te beperken, vooral voor huishoudens met lage inkomens. Maar een deel van die maatregelen stopt na dit jaar. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat de armoede zonder nieuw beleid oploopt van 4,8 procent van de bevolking dit jaar tot 5,7 procent in 2024.

Stop met steenkolen

Vanwege de energiecrisis gebruiken sommige Europese landen weer meer steenkolen. Die zijn relatief goedkoop en makkelijk verkrijgbaar. Ook de Nederlandse kolencentrales zijn harder gaan draaien. Het is onverstandig om lang vast te houden aan deze noodmaatregel, zeggen de economen van ABN Amro. ‘Het is slecht voor het milieu en kan de internationale geloofwaardigheid van Europa’s klimaatambities schaden.’ Dit zou andere landen een excuus bieden om zelf met minder ambitieuze klimaatplannen te komen.

