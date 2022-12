Als ik veehouder was, zou ik serieus overwegen het geld van minister Van der Wal aan te nemen

Woensdag begon in Montreal de vijftiende Biodiversiteitstop. Tot mijn genoegen besteden veel media er aandacht aan. Bijna allemaal noemen ze het duizelingwekkende getal van één miljoen dier- en plantensoorten die dreigen uit te sterven. Sommige legden ook uit welke gevaren voor de mens hiermee gepaard gaan.

Weinigen noemden de belangrijkste oorzaak van biodiversiteitsverlies: vervanging van natuur door landbouw. En dan vooral voor de productie van vlees, zuivel en eieren.

Van de 50 miljoen vierkante kilometer landbouwgrond die nu in gebruik is, onttrokken aan de natuur, wordt maar liefst driekwart gebruikt voor veehouderij. Dat is niet alleen grasland, maar ook akkerland waarop veevoer wordt verbouwd. Soja bijvoorbeeld, maar ook graan. Een derde van de globale graanoogst wordt gevoerd aan vee.

We zijn zover dat al onze koeien, varkens en ander vee bij elkaar vijftien (!) keer zoveel wegen als alle overgebleven wilde zoogdieren. En het totaalgewicht van ons pluimvee is drie keer groter dan dat van alle wilde vogels bij elkaar. Veehouderij overwoekert de aarde.

‘Mensen willen nu eenmaal vlees’

Enkele jaren geleden berekenden wetenschappers wat er nodig is om het voedselsysteem weer binnen de draagkracht van de planeet te krijgen. Dat lukt uitsluitend als de gemiddelde mens omschakelt naar een meer plantaardig dieet, waarvoor veel minder grond nodig is. De huidige veehouderij is niet houdbaar. En als iets niet voor altijd door kan gaan, zal het stoppen, luidt de Wet van Stein, bedacht door de Amerikaanse econoom Herbert Stein. De vraag is slechts wanneer en hoe.

Vooralsnog is de realiteit dat ’s werelds veestapel hard groeit, omdat steeds meer mensen het westerse consumptiepatroon overnemen. Ook in Nederland, waar de schappen tegenwoordig vol liggen met veganistische producten, neemt de consumptie van vlees en zuivel niet af, waarschuwde Wageningen Universiteit.

“Mensen willen nu eenmaal vlees” zegt de veehouderijlobby triomfantelijk. Dat we ons dit vlees uitsluitend kunnen veroorloven omdat veehouderij zwaar gesubsidieerd wordt, en omdat milieuschade niet in de prijzen wordt doorberekend, vertellen zij er niet bij.

Politici durven het probleem niet op te lossen

En ook niet dat zij het zijn die elke poging om de prijs eerlijker te maken, bijvoorbeeld door een vleestaks, torpederen. In plaats daarvan zien we campagnes om de vleesconsumptie aan te jagen, zoals het onsmakelijke ‘Nederland Vleesland’.

Ikzelf heb inmiddels de hoop verloren dat politici het probleem gaan oplossen, ook niet op de biodiversiteitstop. Dat durven ze niet. Mijn hoop is gevestigd op technologie.

Talloze voedingsbedrijven en universiteiten – ook de mijne in Wageningen – werken op dit moment aan nieuwe manieren om eiwitten en andere voedingsstoffen te produceren met planten, schimmels en bacteriën, zonder tussenkomst van vee.

Verdienmodel zal instorten

Denktanks zoals het Amerikaanse RethinkX voorspellen dat deze technieken binnen tien jaar zó efficiënt zijn, en de producten zó goedkoop, smakelijk en aantrekkelijk, dat vlees, zuivel en eieren erdoor worden weggeconcurreerd. Het verdienmodel van de veehouderij zal instorten.

Het zou wereldwijd een kolossale hoeveelheid landbouwgrond vrijmaken, die deels terug kan naar de natuur, of voor gezonde huisvesting kan worden gebruikt. Waar nu veevoer groeit, kan weer bos, moeras, veen of andere soortenrijke natuur ontstaan.

Afgelopen maand kondigde minister Christianne van der Wal aan dat ze duizenden Nederlandse veehouderijen wil opkopen, en dat bedrijven die doorgaan te maken krijgen met strengere regels. Als ik veehouder was zou ik serieus overwegen het geld aan te nemen en flink te investeren in voedseltechnologie. Beter een zachte landing dan een harde stop.