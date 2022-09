Als het aan jongeren ligt is Nederland al in 2040 klimaatneutraal

Alhoewel de meeste beleidsmakers streven naar verduurzaming tegen het jaar 2050, zetten jongerenorganisaties in hun klimaatagenda die ze donderdagavond presenteren in op een decennium eerder. Hard nodig vinden ze, door voortdurende nalatigheid rijzen de gevolgen voor de generatie ‘klimaatgedupeerden’ de pan uit en moet er dus snel wat gedaan worden.

Met groene innovaties en het verminderen van verbruik focust de Jonge Klimaatbeweging (JKB) zich niet op wat er nu allemaal nog niet mogelijk is, maar wat er allemaal wél kan in 2040. “Zet die bril van het verleden even af. Denk niet na over hoe we het allemaal vroeger deden, maar vind onconventionele oplossingen voor de problemen van nu”, zegt JKB-voorzitter Aniek Moonen. “Denk bijvoorbeeld niet alleen na over hoe we zo efficiënt en snel mogelijk kunnen bouwen, maar hoe de woningbouw en natuur elkaar juist kunnen versterken.”

Met zeven verschillende thema’s pleiten de jongeren voor een rechtvaardige en klimaatneutrale toekomst. De thema’s kunnen echter niet los van elkaar worden beschouwd. “Deze thema's zijn geen boodschappenlijst waarbij je kunt kiezen wat je wel en niet koopt. Het is een gezamenlijk geheel waarbij de een niet zonder de ander kan worden waargemaakt”, zegt Moonen. De agenda benadrukt dat groene vooruitgang altijd hand in hand gaat met een socialer beleid. Drie woorden zijn belangrijk voor de Nederlandse samenleving van later: delen, hergebruiken en ‘consuminderen’.

De plannen

Het lijkt wel een bouwtekening voor een compleet vernieuwde samenleving. Van wonen tot onderwijs, van energie tot voeding en van welzijn tot transport: de jongeren hebben overal over nagedacht. Sommige plannen die op de agenda staan zijn vaker benoemd: De voedselproductie is immens vervuilend en gebruikt veel water, dus moet er plantaardig, lokaal en seizoensgebonden gegeten gaan worden. “Bedrijven willen blijven groeien en wij blijven maar spullen kopen, dus moeten we ‘consuminderen’ door onze spullen te repareren, lenen, delen en hergebruiken.”

Desondanks presenteert JKB talrijke nieuwe ideeën, zoals het concept van de “15-minuten-stad”. In deze stad is alles wat er dagelijks nodig is maximaal 15 minuten van de consument verwijderd. Hierdoor krijgen bestaande gebouwen meerdere functies, delen mensen woonruimtes en voorzieningen en hoeven mensen minder ver te reizen.

Ook is de stad van de toekomst ‘energiepositief’: er wordt meer energie opgewekt dan er verbruikt wordt. Over minder dan twintig jaar zal het Nederlandse energiegebruik volledig emissieloos zijn. Opbrengsten komen voornamelijk van de zon, wind en water, maar ook kernenergie wordt niet geschuwd.

Meer met de trein

Vliegen binnen een straal van 1500 kilometer is ook verleden tijd. Reizigers zullen vaker in de treincoupés van een vernieuwd Europees netwerk te vinden zijn. Hoewel internationale vliegreizen aan banden worden gelegd, mag het vliegtuig alleen nog voor lange afstanden genomen worden. Maar, zegt Moonen, “dan wel alleen voor langere duur en speciale gelegenheden. Zoals het opzoeken van familie. Het wordt weer zoals vroeger, toen je lang moest sparen voor die ene bijzondere reis.”

In alle plannen staat welzijn centraal. Als het aan JKB ligt, meet Nederland welvaart niet meer aan de hand van economische groei maar aan de groei van ‘brede welvaart’. Burgers gaan minder werken door een efficiëntere arbeidsmarkt, worden gezonder, gaan niet meer gehaast door het leven, zijn vaker in de natuur en dragen allemaal bij aan de verbetering van biodiversiteit.

“Alle neuzen moeten dezelfde kant opstaan. Duurzaam leven kan in de toekomst geen bijzaak meer zijn. Vandaar dat mensen vanaf jonge leeftijd ‘klimaatgeletterd’ worden opgeleid. In welk vakgebied dan ook, het thema duurzaamheid moet overal terugkomen.”

