Alleen maar staal maken van schroot? Tata onderzoekt het

Hoe ziet het grootste fabrieksterrein van Nederland, dat van Tata Steel in IJmuiden, er over een jaar of vijftien uit? Hoeveel staal wordt er dan gemaakt? Waar wordt dat staal dan van gemaakt? En hoe schoon zal de productie dan zijn?

De leiding van Tata Steel Nederland, voorheen Hoogovens, studeert al jaren op die vragen en leek twee jaar geleden een antwoord te hebben gevonden. In plaats van steenkool zou er eerst aardgas worden gebruikt voor de staalproductie en daarna waterstof. Groene waterstof wel te verstaan, gemaakt met behulp van stroom die door windmolens op de Noordzee zou worden opgewekt.

Het was een ambitieus plan, maar ook een plan dat behangen was met onzekerheden. Tata zou veel waterstof nodig hebben, heel veel. De productie van staal vergt nu eenmaal veel energie. Technieken om waterstof te maken zijn er, maar zijn nog niet beproefd op de schaal die Tata nodig zou hebben.

Financieel afhankelijk

Daarnaast zijn er met de bouw van nieuwe installaties en leidingen kapitalen gemoeid. Zonder overheidssteun, die waarschijnlijk in de honderden miljoenen zou lopen en mogelijk meer, zou het plan niet te realiseren zijn. Financiële hulp van Tata's Indiase moederbedrijf hoeft ‘Hoogovens’ bij zijn vergroening niet te verwachten. De leiding in Mumbai vindt dat ‘Hoogovens’ dat in 2007 samen met Britse staalbedrijven voor 9,4 miljard euro door Tata werd gekocht, zijn eigen broek moet ophouden.

Inmiddels is de vraag of dat ambitieuze, dure plan überhaupt doorgaat. Drie weken geleden vergaderde de centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland met directeur Hans van den Berg en met commissaris V.J. Narendran, die ook directeur is van het Indiase moederbedrijf Tata Steel Limited. Uit een verslag van die vergadering blijkt dat de optie waterstof niet meer heilig is. ‘IJmuiden’ studeert ook op andere mogelijkheden.

Circulair alternatief

Staal produceren zonder steenkool, maar met aardgas en daarna met waterstof blijft een optie. Maar dat is, zoals gezegd, een ingewikkelde en een dure. Daarbij komt dat de ovens die nodig zijn voor de productie nog niet bestaan in de grootte die ‘Hoogovens’ wenst.

Een andere, vergaande, optie is: alleen nog staal maken met schroot. In dat geval is waterstof van de baan, want overbodig, en zal er in IJmuiden alleen nog staal worden gemaakt van oud staal. Het is een optie waarin milieu-organisatie Greenpeace wel wat ziet: het zou passen in het streven om de economie circulair te maken en kan ertoe leiden dat de kooksgasovens, de meest bekritiseerde installaties op het Tata-terrein, eerder dicht kunnen.

Maar de ondernemingsraad en de bij ‘Hoogovens’ machtige vakbond FNV zien die oplossing niet zitten. Zij vrezen dat het bedrijf dan niet meer het staal kan maken dat geschikt is voor autoplaten, batterijen en blikjes. Dat dat ten koste zal gaan van de werkgelegenheid en dat ‘IJmuiden’ dan mogelijk zijn ondergang tegemoet gaat.

Tussenvormen, met aardgas en/of waterstof en met een of meerdere ovens waarin schroot wordt verwerkt zijn trouwens ook nog opties.

Minder ruimte voor investeringen

Dat waterstof niet langer heilig is, is wel opmerkelijk. Directeur Van den Berg was enthousiast over dat plan en het bedrijf maakte er steevast gewag van als het weer eens in opspraak raakte vanwege de uitstoot van zijn installaties en de effecten daarvan op de gezondheid van omwonenden. Graag wees het bedrijf dan op het ‘groene staal’ van de toekomst.

Maar volgens Tata Steel Nederland is er veel veranderd sinds het waterstofplan twee jaar geleden werd geopenbaard. Energie, vooral aardgas, is veel duurder geworden. Waterstof is een zeer prijzige optie. De economische vooruitzichten zijn minder goed en de inflatie tikt aan. ‘IJmuiden’ maakte na 2007 vrijwel elk jaar winst, maar leidt momenteel verlies. Er is dus minder ruimte voor investeringen.

Dan is er de stikstofkwestie waardoor het mogelijk lastig wordt om nieuwe installaties te bouwen. Er zijn (milieu-)eisen die overheden en omwonenden aan het bedrijf stellen en ook op het technische vlak zijn er nieuwe ontwikkelingen.

“Ons doel blijft om groen staal te maken. We kijken hoe dat, nu de omstandigheden zijn veranderd, het beste kan", meldt een woordvoerder van Tata Steel Nederland. Wanneer die keuze zal worden gemaakt, is nog niet bekend. En dus is het ook nog onzeker hoe het Tata-terrein er over een jaar of vijftien uit zal zien.

