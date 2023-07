‘Alle registers moeten open’, vindt de Woonbond: meer geld, meer sociale huur

Miljarden aan overheidsgeld zijn nodig om de woningbouw op gang te houden, stelt de Woonbond. Er moeten vooral veel meer sociale huurwoningen gebouwd worden.

Veel meer overheidsgeld en veel meer sociale huurwoningen. Dat is de kern van een ‘actieplan’ van de Woonbond, de belangenbehartiger van huurders, om de nieuwbouw weer op gang te brengen. Die dreigt stil te vallen, terwijl het kabinet juist méér nieuwbouw wil, 900.000 woningen tot en met 2030.

Minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) ziet het ook: de woningbouw kampt met grote tegenslagen. Vanwege de gestegen bouwkosten en de hoge rente is er voor ontwikkelaars en bouwers minder te verdienen, en daarom staan ze niet te popelen om nieuwe projecten aan te pakken. De Jonge rekent erop dat ze hun plannen aanpassen, zei hij in mei, en zet daarnaast in op snel te bouwen flexwoningen. De Tweede Kamer praat er woensdag over.

Alle registers moeten open

Volgens de Woonbond is er meer nodig. “Alle registers moeten open", zegt beleidsmedewerker Maarten Wiedemeijer. Zet meer in op sociale huur, bepleit de bond allereerst. De minister wil 250.000 nieuwe sociale huurwoningen, maar omdat er ook gesloopt en verkocht zal worden, neemt het percentage van de hele Nederlandse woningvoorraad in deze categorie desondanks af. Ongewenst, vindt de Woonbond. Mik dus niet op 250.000, maar op 350.000 sociale huurwoningen.

Dat kán, licht Wiedemeijer toe. Inderdaad, ontwikkelaars en bouwers hebben de afgelopen jaren juist veel dure woningen neergezet, omdat daar veel aan valt te verdienen. En winst maken op goedkope woningen is door de gestegen kosten nu extra moeilijk. Maar de vraag naar dure nieuwbouw is enorm afgenomen: aspirant-kopers schrikken, vooral in onzekere tijden, terug voor hoge prijzen.

“In je Excel-bestand ziet een project met dure woningen er goed uit", zegt Wiedemeijer. “Maar als je die woningen niet kwijt raakt, loop je alsnog tegen verlies aan. Bouw je sociale huur, dan ben je er zeker van dat je woningen afgenomen worden. De wachtlijsten zijn tenslotte enorm.”

250 miljoen? Een schijntje

De Woonbond pleit ervoor om woningcorporaties meer armslag te geven voor de bouw van sociale huur. De verhuurderheffing (een belasting die hen 1,7 miljard euro per jaar kostte) is afgeschaft, maar nu worden ze aangeslagen voor een Europese belasting, de zogeheten ATAD. Die is bedoeld voor multinationals, maar kost ook de corporaties geld, op termijn 900 miljoen euro per jaar. Zorg dat corporaties niet onder die ATAD-regels vallen, zegt de Woonbond.

Daarnaast is er veel meer overheidsgeld nodig. Het kabinet trok eerder 1 miljard euro uit om de woningbouw een impuls te geven en deed daar in de Voorjaarsnota nog 250 miljoen bij. Een schijntje, vindt Woonbond. Die wil 5 miljard extra voor woningbouw en nog eens 5 miljard voor de bijbehorende infrastructuur (bovenop de 7,5 miljard die het kabinet daar al voor reserveerde).

Met dat geld kunnen projecten die door de gestegen kosten niet meer rendabel zijn alsnog worden uitgevoerd. Ja, dat geld verdwijnt dan misschien in de zakken van ondernemers die de afgelopen jaren met hun dure plannen verkeerde keuzes hebben gemaakt, erkent Wiedemeijer. “Daar moeten dan ook strenge voorwaarden aan verbonden worden: ze moeten meer betaalbare woningen gaan bouwen.”

Huur en kwaliteit met elkaar in verhouding

Volgens beleggers en ontwikkelaars is er een beter middel: De Jonge moet afzien van zijn plan om de huren voor middeldure woningen (van 800 tot 1100 euro per maand) te beperken. Dat plan is funest voor hun rendement, voeren zij aan, en dwingt hen dus bouwplannen af te blazen.

De Woonbond ziet het anders. “Die huurregulering is nodig om te zorgen dat huurprijs en kwaliteit met elkaar in verhouding zijn”, zegt Wiedemeijer. Als commerciële partijen afzien van de bouw van middeldure woningen, kunnen de corporaties inspringen, vindt hij. Het liefst met de geborgde leningen die zij ook inzetten voor de bouw van sociale huur. “Dat kost de overheid geen cent.”

