Alle natuurdoelen halen? Dan moet op heel veel landbouwgrond óók aan natuur worden gewerkt

Als Nederland helemaal wil voldoen aan Europese natuurdoelstellingen, dan is er een forse hoeveelheid extra grond nodig. Er zou dan ongeveer 70.000 hectare aan nieuwe natuur moeten komen, zo becijferden onderzoekers van de universiteit in Wageningen (Wur) en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Nu is dat relatief nog niet eens zo veel: het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kwam in 2020 op 150.000 hectare uit. Opzienbarender is dat voor een zeer aanzienlijk deel van de landbouwgrond óók natuurdoelstellingen zouden moeten gaan gelden. De onderzoekers komen uit op 700.000 hectare aan landbouwgrond waarop ‘agrarisch natuurbeheer’ dient plaats te vinden. Dat betekent dat daar nog wel geboerd kan worden, maar alleen in harmonie met de natuur.

Nederland telt in totaal 2,2 miljoen hectare aan landbouwgrond. Ongeveer een derde daarvan zou dus mede moeten worden gebruikt om natuurdoelen te halen. De opgave daarbij verschilt sterk per provincie. In Friesland en Utrecht zou meer dan de helft van de landbouwgrond ‘agrarische natuur’ moeten worden, in Flevoland is de opgave juist zeer beperkt.

Inschatting voor heel lange termijn

De Wur-analyse, in opdracht van minister Christianne van der Wal (natuur en stikstof), was in eerste instantie niet openbaar. Maar nadat Volkskrant-columnist Martin Sommer de 700.000 hectare aanroerde, besloot zij het stuk alsnog naar de Tweede Kamer te sturen. Het grote aantal natuurhectares leidt bij boerenorganisaties al tot beroering. “Het ging toch niet om de grond van boeren?”, zo reageerde Bart Kemp (Agractie) bijvoorbeeld op Twitter.

Van der Wal benadrukt dat de analyse vooral een inschatting geeft van wat op de heel lange termijn nodig is. De onderzoekers gaan uit van een scenario waarbij Nederland álle natuurdoelen haalt: een situatie waarbij overal een ‘goede staat van instandhouding’ is.

De doelstelling voor 2030 is vooralsnog dat 30 procent van de natuur wordt hersteld die nu níet in goede staat is. De Europese Commissie wil dat dit percentage toeneemt tot respectievelijk 60 en 90 procent in 2040 en 2050. Het kabinet vindt die percentages al aan de hoge kant en is ‘kritisch op die ambities’, schrijft Van der Wal aan de Tweede Kamer. Het rapport is volgens haar vooral een vingeroefening om meer zicht te krijgen op hoe groot de natuuropgave in de toekomst nou eigenlijk precies is.

Grote verschillen met PBL

Opvallend daarbij zijn de grote verschillen met het eerdere PBL-rapport. Daarin stond dus dat er ongeveer 150.000 hectare aan harde, ‘donkergroene’ natuur extra nodig zou zijn, ruim twee keer zo veel als Wur en Sovon nu becijferen. Maar de opgave op boerenland was dan weer bijna zes keer zo klein: 120.000 hectare. Het PBL ging er daarbij overigens van uit dat 90 procent van de natuur op orde zou komen.

Die grote verschillen komen mede door verschillende methodes, legt Anne Schmidt (Wur) uit. Het PBL-model keek kort samengevat meer naar soorten die in beschermde natuurgebieden voorkomen, en minder naar bijvoorbeeld agrarisch gebied. De bescherming van weidevogels als de grutto, kemphaan en tureluur maakt dat het nieuwe rapport tot een hoog aantal hectares komt, juist ook in het graslandrijke Friesland.

Ook gloort op de achtergrond een fundamentele keuze: willen we in Nederland een landbouw waarbij boeren en natuur verweven zijn? Dan zijn minder hectares aan keiharde natuur nodig, maar is de resterende opgave op boerenland wél groter. Of kiezen we juist voor een harde knip waarbij boeren intensiever produceren en verder van de natuur staan? Dan zullen er minder boerenhectares nodig zijn met natuurdoelen, maar moet er juist weer meer ‘donkergroene’ natuur bij komen.

