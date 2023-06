Aldi, de moeder aller dozenschuivers, werd nooit echt een succes in Nederland

Als een winkel kaal is ingericht, liefdeloos misschien wel, dan spreken ze in de detailhandel van ‘dozenschuivers’. De moeder van dat genre is de Duitse supermarktketen Aldi. Die liet Nederland als eerste zien dat je boodschappen ook uit dozen kon halen. Allemaal om de prijs zo laag mogelijk te houden.

Het was wel even schrikken voor de Nederlandse consument, gewend aan de keurige buurtsuper van Spar of de plaatselijke Albert Heijn. “Je wilde bij de Aldi niet gezien worden want dan zou het financieel slecht met je gaan”, zegt winkeldeskundige Paul Moers.

Dit jaar viert de discounter dat het vijftig jaar geleden is dat Aldi haar eerste winkel buiten Duitsland opende. In 1973 vestigde het bedrijf zich in Nederland door een groothandel in Tiel over te nemen. Van daaruit bouwde het via zes bv’s met ieder een eigen distributiecentrum een netwerk van zo’n 500 filialen op. Die zitten vaak op goedkope locaties die jarenlang geen telefoon hadden en waar de kassamedewerkers honderden artikelcodes uit hun hoofd moesten leren. Omdat Aldi dat nu eenmaal zo bedacht had. Ook weer allemaal om de prijs zo laag mogelijk te houden.

Aldi maakte klanten met een kleine portemonnee blij

Die lage prijzen – en dus die kale aankleding – splitste de Nederlandse consument in twee kampen: zij die maling hadden aan uiterlijk vertoon en luxe, en zij die inderdaad niet gezien wilden worden in die ‘armoedige’ supermarkten. Aan die laatste groep had Aldi zelf dan weer maling. Het concern was naar Nederland gekomen voor klanten die blij waren dat ze met hun kleine portemonnee toch een grote boodschappenkar konden vullen. Moers: “Aldi kon goed keuzes maken. Ze voerden een beperkt assortiment van rond de duizend producten.”

Toen in 1997 collega-supermarkt en landgenoot Lidl de eerste winkels in Nederland opende, was één ding duidelijk: boodschappen doen bleek prima te kunnen bij zo’n Duitse discounter, de bestaande supermarkten hadden ergens rekening mee te houden. “Die kartonnen dozen hebben ze tot op de dag van vandaag nog”, zegt supermarktkenner Erik Hemmes. “Alleen nu zijn die dozen bedrukt en ogen ze luxer.”

Zowel Aldi als Lidl is de laatste tien jaar bezig met het verluxen van het assortiment, vertelt Hemmes. “Aldi de laatste paar jaar in een hoger tempo.” Dat is rijkelijk laat en toont het zwakste punt van de jubilaris: Aldi speelt volgens Hemmes consequent te laat in op veranderingen in de (super)markt. Hij is net wezen kijken in Baarn, waar Aldi zijn nieuwste formule voert. “Zo hebben ze de groente- en fruitafdeling nu aan het begin van de winkel. Andere supermarkten hebben dat al jaren.”

Aldi treedt ook nog maar betrekkelijk kort naar buiten met reclamespotjes (‘Natuurlijk wel’) en houdt de pers het liefst kort aangelijnd. Paul Moers: “Het blijft een gesloten bolwerk. Ze zijn het liefst onbereikbaar voor de media en hebben een bijna autistische manier van communicatie.”

Inmiddels wordt iedere klasse bij Aldi gezien, maar Lidl is warmer

Een Aldi-filiaal biedt inmiddels veel meer producten aan dan de 800 waar de keten mee begon, vertelt Hemmes. De oppervlakte van de winkels groeit mee met de gemiddeldes in de hele markt. “Ze besteden ook meer zorg aan nieuwe, duurdere locaties met meer parkeergelegenheid. Aldi en Lidl zijn geen discounters meer, dat begrip is uitgestorven. De kern is dat Aldi een completere winkel is geworden. Je hoeft niet meer naar een andere supermarkt om alle boodschappen in huis te hebben.”

Maar als je Hemmes en Moers vraagt of vijftig jaar Aldi in Nederland moet worden beschouwd als een succes, dan zeggen beide heren ‘nee’. Merkendeskundige Moers: “Wat ze bereikt hebben is dat nu iedere klasse weleens in een Aldi wordt gezien. Met de kassaloze winkel in Utrecht hebben ze eindelijk eens een interessant experiment. Maar het merk is te koud gebleven. Lidl is veel warmer.”

Hemmes kan niet anders dan hard oordelen over een halve eeuw Aldi in Nederland: “Ik vind dat ze in vijftig jaar tijd veel te weinig bereikt hebben. Het beste bewijs is het marktaandeel.” Dat is volgens marktonderzoekers Nielsen en IRI in vijftien jaar gezakt van 8,5 procent in 2008, naar 5,4 procent in het afgelopen jaar. Ook het aantal winkels in Nederland blijft al jaren hangen rond de 500. Hemmes: “De verklaring? Lidl.”

