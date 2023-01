Albert Heijn loopt verder weg van Jumbo

De laatste tien jaar werd het steeds spannender, de strijd tussen supermarktgiganten Albert Heijn en Jumbo. Blauw tegen geel. Het verschil tussen de twee bleef groot maar de afgelopen jaren keek de zittende klasse uit Zaandam toch angstig in de achteruitkijkspiegel: kwam Jumbo Albert Heijn inhalen als grootste supermarktketen van Nederland?

Welnu, dat zit er voorlopig niet in. Sterker: Albert Heijn neemt verder afstand van zijn meest naaste belager, blijkt uit nieuwe cijfers van onderzoeksbureau NielsenIQ. Het Zaanse grootwinkelbedrijf, het belangrijkste merk van retailconcern Ahold Delhaize, heeft nu 37 procent van de markt in handen. In 2021 was dat nog 35,7 procent.

Jumbo verloor juist marktaandeel ten opzichte van een jaar geleden. De in het geel gestoken formule uit Veghel was in 2022 goed voor 21,5 procent van de markt. Een jaar eerder was dat nog 21,7 procent. Het verschil tussen de twee supermarktketens is ook goed te zien aan het aantal vestigingen. Albert Heijn kreeg er 97 filialen bij en heeft nu in totaal 1154 winkels. Jumbo raakte – door sluiting of afstoting – juist 6 filialen kwijt en heeft nu 685 supermarkten.

Supermarktklanten gaan nu meer op acties af

“Het lijkt erop dat de succesformule van Jumbo, ‘elke dag de laagste prijzen’, in tijden van inflatie niet het beste werkt”, zegt Dirk Mulder, sectorbankier detail- en groothandel bij ING. “Consumenten gaan nu meer op de acties af. En daar is Albert Heijn sterk in met hun bonus-acties.”

Mulder denkt niet dat de consument nu minder vaak naar de Jumbo gaat omdat het bedrijf onlangs negatief in het nieuws kwam. Topman Frits van Eerd werd in september vorig jaar opgepakt door de Fiod omdat hij verdachte is in een witwaszaak.

Dat het marktaandeel en het aantal vestigingen van Albert Heijn groeide, heeft ook te maken met overnames. Zo werden onlangs een kleine 40 filialen van de Noord-Hollandse regioketen Deen overgenomen en omgebouwd tot AH-filialen. Omdat Albert Heijn recentelijk ook de Limburgse keten Jan Linders inlijfde, zal de grootste supermarktketen van het land nog verder uitlopen op Jumbo. Mulder: “Best pijnlijk, omdat ze met de overname van Jan Linders-filialen uitgerekend toeslaan in een gebied waar Jumbo doorgaans de dienst uitmaakte.”

De concurrentie tussen supermarkten is een doorlopende strijd

Duidelijk is wel dat het Jumbo op het moment niet meezit. Zo overleed half december de grote roerganger van het familieconcern, Karel van Eerd. Wel positief voor Jumbo is dat het concern vorig jaar voor het eerst de grens van 10 miljard euro omzet passeerde.

De concurrentie tussen supermarkten is een doorlopende strijd met steeds wisselende winnaars en verliezers. De concurrentie is moordend en niet alleen die tussen blauw en geel. Ook de Duitse discounters Aldi en Lidl vechten elkaar steevast de tent uit. Volgens NielsenIQ wint Aldi deze keer iets (marktaandeel nu: 5,4 procent). Lidl is met ruim 10 procent marktaandeel nog wel bijna twee keer zo groot, maar verliest toch een half procent ten opzichte van 2021.

Sectorbankier Mulder ziet opvallende verschuivingen bij de keuzes van de supermarktklant. “Je zou zeggen dat de servicesupermarkten, zoals ook Spar, in tijden van recessie aandeel verliezen. En dat de Lidls en Aldi’s van deze wereld terrein winnen. Maar het lijkt erop dat klanten minder boodschappen in huis halen maar wel luxere.”

De reden van het veranderde consumentengedrag zoekt Mulder in een ‘combinatie van een corona-effect en een inflatie-effect’. “Tijdens de pandemie zaten we thuis en gingen we onszelf verwennen met meer luxe. Dat willen we niet meer kwijt. Maar omdat alles duurder is geworden compenseren we dat door minder boodschappen te doen.”

