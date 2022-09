Albert Heijn haalt zeewater na een week alweer uit de schappen na kritiek op verpakking

Net een week lagen de halveliterpakjes Sea Water in de supermarkt en nu zijn ze er alweer weg. Na stevige kritiek heeft Albert Heijn de verkoop van het gezuiverde water uit de Noordzee stopgezet, volgens een korte verklaring in overleg met de leverancier. Die is teleurgesteld. “We zijn als kleine start-up onder een vergrootglas gelegd”, zegt initiatiefnemer Tammo Wildschut. “We zijn inmiddels met verschillende alternatieve verpakkingen bezig.”

Of Sea Water daarmee tegemoetkomt aan de kritiek is de vraag. Water verpakken is sowieso niet duurzaam, zegt Zwerfinator Dirk Groot, die de claim van ‘planet saving water’ via sociale media aan de kaak stelde. Sea Water gebruikt dan wel zonne-energie om het zeewater te zuiveren, het maken van de verpakking is vervuilend en kost ook veel water, stelt Groot. Op Twitter laat hij zien wat er van de tetrapak overblijft na een nacht weken: onder het geplastificeerde karton zit een waterzakje van plastic en aluminium, dat niet recyclebaar is. “En het karton is hooguit bruikbaar voor toiletpapier.”

Groot kreeg op LinkedIn bijval van onder anderen conceptontwikkelaar Maurits Willemen, die een affiche ontwierp in de huisstijl van Albert Heijn met als boodschap: het lekkerste water komt gewoon uit de kraan. Die hing hij afgelopen zaterdag op in een supermarkt in Utrecht, hij maakte er foto’s van en deelde die met algemeen directeur Marit van Egmond en manager duurzaamheid Jens Gronheid van Albert Heijn, met de vraag of de supermarkt zelf een campagne zou willen beginnen tegen verpakt water.

Drankpakken van andere merken

De reactie van Albert Heijn kwam nog diezelfde avond: ‘De ontwikkeling om van zeewater drinkwater te maken vinden we interessant, en dat wilden we in klein aantal winkels testen op potentie, maar we hebben met de leverancier besproken dat deze verpakking niet de juiste is. We stoppen dan ook met de verkoop van dit pakje in goed overleg met de leverancier.’ In de supermarkt staan overigens nog wel drankpakken van andere merken.

Wildschut beaamt dat de verkoop is gestaakt. Samen met zijn broer Jort lanceerde hij Sea Water dit jaar. Ze waren dolblij dat de grootste supermarktketen van Nederland hun water ging verkopen. Of de verkoop weer wordt hervat als er een nieuwe verpakking is, weet hij niet. “Daar hebben we het nog niet over gehad.”

Wildschut benadrukt dat de term ‘planet saving water’ slaat op het gebruik van zeewater en niet op de verpakking gaat. “Wij geloven dat zeewater een oplossing kan zijn voor de wereldwijde waterschaarste.”

Niet met kraanwater concurreren

De broers Wildschut kiezen met Sea Water bewust voor de to go-markt. De ontziltingsapparatuur in een zeecontainer in IJmuiden, die werkt op stroom van twaalf zonnepanelen, kan 11.000 liter water per dag verwerken. “Als we kraanwater zouden willen maken, kunnen we daarmee nog geen honderd mensen per dag voorzien. Maar wij willen niet met kraanwater concurreren, het gaat ons om de 450 miljoen liter mineraalwater die Nederland per jaar drinkt. Wij willen dat dit zo veel mogelijk lokaal wordt gewonnen, en dat kan dus ook uit de zee.”

Zwerfinator Groot vindt het ook bezwaarlijk dat op drankpakken geen statiegeld zit. Dat vergroot de kans dat ze achteloos worden weggegooid en als zwerfafval op straat of in de natuur belanden. Uit zijn rapportages blijkt dat het aandeel plastic flesjes in het zwerfafval sterk is afgenomen sinds er 15 cent statiegeld op zit. Vanaf 31 december zit er ook statiegeld op blikjes en dat zou ook voor de kartonnen pakken moeten gelden, stelt Groot. Wiildschut is het daar mee eens. “Wij zijn groot voorstander van het statiegeldsysteem.”

Lees ook:

Water in een pakje is sowieso niet duurzaam, zegt afvalexpert Zwerfinator

Zwerfinator Dirk Groot uit stevige kritiek op de berichtgeving over Sea Water, dat water uit de Noordzee haalt en als drinkwater in pakjes verkoopt. Helemaal niet duurzaam, zegt hij.

Broers Tammo en Jort halen drinkwater uit de Noordzee, met hulp van de zon

Zeewater filteren zodat je het kan drinken – ontzilting, heet het – heeft de naam duur en vervuilend te zijn. De broers Wildschut willen bewijzen dat het ook anders kan. Hun halve liters SEA Water zijn vanaf maandag voor 89 cent te koop bij de Albert Heijn.