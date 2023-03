Albanië heeft de primeur: ‘Wilde rivier’ Vjosa als eerste in Europa uitgeroepen tot nationaal park

Een rivier die vrij kan stromen, met schoon water waar honderden dier- en plantensoorten gebruik van maken en waarlangs fietsers, wandelaars en kampeerders kunnen genieten van de natuur. De Vjosa in Albanië is de eerste rivier in Europa die is uitgeroepen tot Wild River National Park. Dat maakt de aanpak van vervuiling, ontbossing en afvalbeheer eenvoudiger.

Veel Europese rivieren, zoals de Rijn en de Maas, zijn ingetoomd door dijken en omleidingen. Dat geldt niet voor de Vjosa, die als Aoös ontspringt in het Griekse Pindusgebergte en vandaar met zijrivieren ruim 400 kilometer door het landschap slingert, tot aan de Adriatische kust in Albanië.

Plannen om stuwdammen aan te leggen, dreigden de wilde rivier te temmen. Natuurorganisaties als EcoAlbania probeerden dat te voorkomen, onder meer door naar de rechter te stappen, en het hele stroomgebied aan te wijzen als nationaal park.

In en langs de Vjosa leven 1100 diersoorten, waarvan er dertien op de rode lijst van bedreigde soorten staan. Beeld Ilir Tsouko

Het stroomgebied moet aantrekkelijk worden voor ecotoerisme

Met hulp van Save the Blue Heart of Europe, een organisatie die zich inzet voor behoud van rivieren in de Balkan, de internationale unie voor natuurbehoud IUCN en outdoorkledingbedrijf Patagonia is het gelukt de Albanese overheid over te halen. Deze week tekenden de Albanese premier Edi Rama en Patagonia-baas Ryan Gellert een overeenkomst die de Vjosa beschermt volgens de normen van IUCN.

De bedoeling is dat het stroomgebied aantrekkelijk wordt voor ecotoerisme, zonder dat de biodiversiteit daaronder lijdt. In en langs de Vjosa leven 1100 diersoorten, waarvan er dertien op de rode lijst van bedreigde soorten staan. De afgelopen maanden hebben deskundigen in kaart gebracht wat er nodig is aan wetgeving, duurzame financiering en sociale en milieumaatregelen om dit te verwezenlijken.

Lees ook:

De strijd om de Vjosa, de laatste grote wilde rivier van Europa. ‘Ze willen hem vermoorden’

De Albanese rivier de Vjosa is de laatste grote wilde rivier van Europa, maar haar voortbestaan wordt constant bedreigd. Milieuorganisaties en de plaatselijke bevolking verzetten zich tegen exploitatie, soms met succes.

Patagonia-topman Matthijs Visch: ‘Als we echt duurzamer willen worden zullen we minder kleren moeten produceren’

Outdoormerk Patagonia maakte een radicale keuze door voortaan alle bedrijfswinst in te zetten voor het klimaat.