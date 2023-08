‘Alarmisme over klimaat kan tot fatalisme leiden’, waarschuwt nieuwe IPCC-topman Bart van den Hurk

Het VN-klimaatpanel IPCC hoeft minder alarmbellen te laten rinkelen over het klimaat. De reden is een cynische. Extreem weer manifesteert zich wereldwijd heftiger dan experts tot een paar jaar geleden voor mogelijk hielden, zegt klimaatwetenschapper Bart van den Hurk. “Voorheen voorspelden computermodellen de naderende klimaateffecten, nu spreekt het klimaat zelf tot ons”, zegt hij. “Ik kan alle voorbeelden van extreem weer nauwelijks bijbenen.”

Hij spreekt met gezag. De Nederlander, werkzaam bij kennisinstituut Deltares, werd afgelopen weekend benoemd tot covoorzitter bij het het VN-klimaatpanel IPCC, het belangrijkste verband van klimaatwetenschappers ter wereld.

Extreme hitte teistert gebieden in Zuid-Europa, Azië en de Verenigde Staten. Bosbranden woeden op de Griekse eilanden, verdwijnende poolkappen vestigen records.

De lijst is langer: extreme hagelbuien, overstromingen en stortregens. De temperatuur van oceaanwater stijgt sneller dan ooit eerder gesignaleerd. Deze maand juli lijkt de warmste maand ooit gemeten.

Gelijktijdigheid van mondiale weersextremen is verrassend

Natuurlijk wisten hij en collega’s uit de klimaatwetenschap al vele jaren dat de opwarming van de aarde zou leiden tot extremen in het weerbeeld, zegt Van den Hurk. “Het zat eraan te komen. Toch ben ik verbaasd.”

Vooral de gelijktijdigheid van mondiale weersextremen verrast de klimaatwetenschap, zegt de covoorzitter van het IPCC, expert met betrekking tot de impact van klimaatverandering op de maatschappij. “De voorbeelden buitelen nu over elkaar heen. Zo hadden we ons dat niet voorgesteld.”

Van den Hurk spreekt van ‘idiote Atlantische temperaturen’ deze zomer. Dat het in mei en juni 40 graden kon worden in Spanje overtreft de risico’s uit de klimaatmodellen. “De vertaling van papier naar praktijk is heviger dan gedacht.”

Het tijdelijke effecten van El Niño, een periode waarin de Stille Oceaan sterk opwarmt, speelt volgens hem een bijrol. “De effecten van klimaatverandering zijn evident: ze treden vaker en heviger op.”

Tijdperk van mondiaal koken breekt aan

Volgens secretaris-generaal António Guterres van de VN loopt de opwarming van de aarde momenteel zo uit de hand dat het ‘tijdperk van mondiaal koken’ (global boiling) aanbreekt.

Eerder zei Guterres al dat de wereld zich op de ‘highway to hell’ bevindt zolang landen olie, gas en kolen niet uitbannen om de opwarming op 1,5 graden te houden. Dat zou ‘collectieve zelfmoord’ zijn.

Van den Hurk heeft kritiek op het taalgebruik van Guterres. “We moeten streven naar 1,5 graad, maar het is niet alsof de wereld vergaat als de temperatuur eroverheen gaat.”

Tegen kleurcodes om de ernst van de klimaatcrisis uit te drukken

De nieuwe IPCC-covoorzitter denkt dat burgers en bedrijven afhaken door al te alarmistische kreten over klimaatgevaren. “Het kan tot fatalisme leiden.” Daarom heeft Van den Hurk ook weinig op met kleurcodes die de ernst van de klimaatcrisis uitdrukken. Na geel, oranje en rood dient zich nu paars aan, uiteindelijke wellicht zwart.

“Laten we liever de oplossingen naar voren brengen”, bepleit Van den Hurk. Waarschuwingen voor meer schade en gevaren zouden volgens hem niet meer de prioriteit moeten krijgen.

Oplossingsgerichte koers

Ook het IPCC zelf moet daar volgens hem op inzetten, in nieuwe onderzoeken en rapporten. “Hoe kunnen we duurzamer leven en ons wapenen tegen hitte en waterrisico’s? Het past binnen de tijdgeest om dat voorop te stellen.”

Bedrijven, burgers en organisaties verwachten dat het IPCC oplossingen schetst, zegt Van den Hurk. “Terecht.” Van den Hurk denkt dat er binnen de gelederen van het IPCC genoeg draagvlak is voor een nieuwe benadering van de klimaatcrisis.

De Nederlander wil zijn toppositie binnen het IPCC aangrijpen voor een oplossingsgerichte toon en koers. “Wij moeten niet alleen de diagnose van de patiënt vaststellen, maar ook het medicijn bieden.”

Een andere toonzetting bij het IPCC kan invloed hebben op de volgende VN-klimaattop, eind dit jaar in Dubai. Onderhandelaars krijgen elk jaar kort van tevoren een wetenschappelijke boodschap mee van het IPCC.

Minder richtingenstrijd

Door het extremere weer dat wereldwijd optreedt, zwakt volgens Van den Hurk de richtingenstrijd af over de juiste balans tussen het beperken van de opwarming (mitigatie) en het leren leven met de opwarming (adaptatie). “Het kan hand in hand gaan”, zegt hij.

Een mangrovebos bij Bangladesh haalt CO2 uit de lucht, terwijl het tegelijk de kustlijn beschermt tegen afkalving. Of dichter bij huis: “Veen­gebieden kunnen zowel CO2 vastleggen als bodemdaling tegengaan”.

