Al minstens 34 doden bij bosbranden in Algerije

De extreme warmte in Zuid-Europa zou zonder klimaatverandering vrijwel onmogelijk zijn geweest. Inmiddels is dit soort hittegolven echter niet eens meer ongebruikelijk, concluderen wetenschappers van de World Weather Attribution (WWA) dinsdag. Zuid-Europa kan een dergelijke hitte nu eens per tien jaar verwachten.

Ook Noord-Amerika en China hadden in juli last van hittegolven. En ook daar is de opwarming van de aarde de belangrijkste oorzaak, stellen de wetenschappers van de WWA, onder wie onderzoekers van het KNMI. In China kwam zo'n hittegolf voor het industriële tijdperk ongeveer eens in de 250 jaar voor, nu is dat naar verwachting eens in de vijf jaar. In Zuid-Europa en Noord-Amerika zouden deze hittegolven niet zijn voorgekomen zonder klimaatverandering.

"Hitte is een van de dodelijkste soorten rampen", zegt directeur Julie Arrighi van het klimaatcentrum van het Rode Kruis. Het is nog niet duidelijk hoeveel levens deze hittegolven gekost hebben. Het duurt weken of maanden voor de sterfgevallen geanalyseerd zijn. De WWA wijst erop dat het aantal doden dan mogelijk nog steeds een onderschatting is. Dat komt omdat hittegerelateerde sterfte niet overal in de wereld goed geregistreerd wordt.

De WWA waarschuwt dat wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk moet stoppen. "Anders zullen deze gebeurtenissen nog vaker voorkomen en worden de hittegolven nog heter en langer", schrijven de wetenschappers in de studie. De onderzoekers van de WWA gebruiken weerdata en klimaatmodellen om vast te stellen hoe waarschijnlijk extreme weersverschijnselen zijn en of die zeldzamer zouden zijn als de aarde sinds 1800 niet was opgewarmd. Dit onderzoek naar de hittegolven in juli is bewust zo snel mogelijk uitgevoerd, om meteen aan te kunnen tonen dat de warmte veroorzaakt werd door klimaatverandering. (ANP)