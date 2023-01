Akkerbouwer Simon uit Anna Paulowna: ‘Veranderen moet, maar met mate’

Boer Simon pakt zijn telefoon er nog maar eens bij. Een bericht van landbouworganisatie LTO. Het blijkt toch allemaal net even anders te zitten dan vrijdag. Toen was de aanname nog dat hij de gewassen die hij al had ingezaaid voor 1 maart zou moeten omploegen. Orders vanuit Brussel, dat Nederland terugfloot en de vrijstelling van mestregels nu in heeft getrokken. Wat betekent dat Nederlandse boeren als de bliksem - namelijk voor 1 maart - aanpassingen aan hun grond of in hun teeltplan moeten doen.

“Nu blijkt dat de 20 hectare wintertarwe die ik heb ingezaaid toch in de grond mag blijven. Het hoofdgewas mag dus gewoon worden geteeld. Ik mag het alleen niet bemesten.”

Gek van veranderingen

Simon Wilms (37) wordt er wel eens gek van. Niet alleen van alle regels waar hij mee te maken heeft maar ook dat die regels steeds veranderen, zoals nu kennelijk ook weer. Het is dat zijn vrouw financieel adviseur van beroep is, anders was het helemaal een puzzel geweest om te begrijpen wat er allemaal van hem gevraagd wordt.

“Eigenlijk zou ik één of twee dagen op kantoor moeten werken.” Maar daar is hij geen boer voor geworden: “Het is op dit moment wel heel extreem qua wijzigingen in de regels. Collega's uit de buurt appten ook al: moeten we nu al een teeltvrije zone hanteren langs sloten?”

Wilms is een enthousiaste vent, overduidelijk een betrokken boer. Voor zijn prachtige witte boerderij in Anna Paulowna staan borden met teksten die aan duidelijkheid weinig te wensen overlaten: ‘Geen gas, staal en voedselproductie meer in eigen land, het idealisme krijgt de overhand!’, staat er onder meer. Ja, denk daar als voorbijganger maar eens over na, is de boodschap.

‘Discussie over natuur is terecht’

Toch is Wilms beslist niet het type boer dat zich terugtrekt in de loopgraven van het platteland. Bij hem geen omgekeerde Nederlandse vlaggen, bijvoorbeeld. “De discussie over de natuur vind ik heel terecht. Wij eten ook niet iedere dag vlees, omdat we denken daar goed aan te doen.”

Dat is zijn punt ook helemaal niet, wil hij maar zeggen. Veranderen moet, maar doe het met mate en op maat. “Kijk bijvoorbeeld per regio of zelfs per bedrijf wat er nodig is om schoner te boeren. Maar wat wij in Nederland willen is alles tegelijk: én natuur, én industrie, én woningbouw, én landbouw. En dat allemaal op een postzegel. Dat kan niet.”

Morele kant onderbelicht

De akkerbouwer vindt dat de morele kant van het verhaal is onderbelicht. “Je zult de wereld toch moeten voeden. En als wij het niet doen gaat het naar elders en ik denk niet dat de planeet daar nu zoveel beter van wordt. Nederland loopt voorop met duurzame landbouw, laten we blijven doen waar we goed in zijn.”

Wilms teelt jaarlijks niet alleen tussen de 20 en 40 hectare wintertarwe, maar hij heeft door het jaar heen ook uien, zomertarwe en pootaardappelen op het land groeien. Die leveren op het moment, door de oorlog in Oekraïne, allemaal goed geld op. “Daar staat tegenover dat de prijzen voor kunstmest, elektra, gas en diesel voor de trekker skyhigh zijn. Maar al met al compenseert het elkaar wel.”

Weet je wat het ook is met al die regels, bedenkt hij zich nog. “Je kunt zulke dingen ook uitbesteden aan experts op het gebied van regelgeving. Maar dan weet ik niet meer precies wat er speelt. En ik wil jou wel het hele verhaal kunnen blijven vertellen.”

Kenniscentrum biedt advies: boeren hoeven niet alles zelf te doen Eigenlijk is het nieuws nog te vers, reageert Jeroen de Schutter. Hij doelt op het nieuws van vrijdag dat Nederland wat Brussel betreft zijn uitzonderingspositie verliest als het gaat om regels voor het uitrijden van mest. Zijn bedrijf CAV Agrotheek komt nog met preciezere aanwijzingen. Maar wel kan hij al zeggen: “Wat ik nu lees is dat de bufferstroken nu niet bemest mogen worden. Dus de stroken hoeven niet direct omgehaald te worden. Bij wintertarwe en graszaad zal dit niet direct voor ingrijpende problemen zorgen. Echter als er tulpen zijn geplant op een strook wat nu bufferstrook moet worden, dan is dit uiterst vervelend. Voordeel is dat de tulpen relatief weinig bemesting nodig hebben.”

