Ahold Delhaize boekt winst ondanks ‘buitengewoon uitdagend jaar’, behalve in Europa

De prijzen blijven voorlopig stijgen, maar in de loop van 2023 zal de inflatie afnemen. Olie, gas, graan en zonnebloemolie zijn al goedkoper geworden en dat zal effect hebben op de prijzen van veel producten.

Die verwachting sprak Frans Muller, bestuursvoorzitter van Ahold Delhaize, uit bij de presentatie van de resultaten van het supermarktconcern over 2022. Eerder deden Nederlandse economen en bestuursvoorzitter Alan Jope van Unilever soortgelijke voorspellingen over de inflatie.

Naweeën van de pandemie

Met de oorlog in Oekraïne, de naweeën van de pandemie, de hoge energieprijzen en de torenhoge inflatie was 2022 een ‘buitengewoon uitdagend jaar’ (Muller) voor Ahold Delhaize, dat 2051 winkels heeft in de VS en 5608 in Europa – inclusief 1125 Etos-drogisterijen en Gall&Gall-slijterijen.

Tekenend waren de harde onderhandelingen en de ruzies met leveranciers die volgens de Ahold-top te drastische prijsverhogingen wilden doorvoeren. Normaal gesproken laat Ahold zich zelden uit over die onderhandelingen, maar afgelopen jaar deed het dat wel. Over de onderhandelingen die nu plaatsvinden, zei Muller alleen dat die in de VS ‘constructief’ verlopen.

In Europa, goed voor 36 procent van de concernomzet, kon Ahold de prijsverhogingen van leveranciers niet volledig doorberekenen aan zijn klanten. Daardoor liep Aholds winstmarge in Nederland, België en een paar Oost-Europese landen terug van 4,3 procent naar 3,6 procent.

Bij Bol.com liepen de verkopen iets terug

In de VS, waar Ahold ketens als Shop & Stop, Giant en Food Lion heeft, bleef die marge wel op peil: 4,7 procent, beduidend hoger dan in Europa. Ahold streeft naar een winstmarge van 4 procent of meer, maar financieel directeur Natalie Knight wilde niet zeggen of Ahold dat dit jaar in Europa zal halen. In het laatste kwart van 2022 zat Ahold daar wel dichtbij.

Al met al kwam Aholds nettowinst uit op 2,5 miljard euro, tegen 2,24 miljard in 2021. Daarnaast bespaarde Ahold op zijn kosten. Bijna een miljard, zei Muller. Dat Aholds jaaromzet met bijna 7 procent steeg naar 87 miljard euro kwam vooral door die hogere prijzen.

Aholds online omzet kwam in Europa ietsje lager uit dan in 2021. Maar in dat jaar waren er meer en langere lockdowns, waardoor er extra veel online werd besteld. Ook bij internetwarenhuis Bol.com liepen de verkopen iets terug. Het was voor het eerst dat de omzet daar in een jaar lager uitviel dan in het jaar ervoor.

Maar volgens Muller was de teruggang bij concurrenten groter. Bol.com maakte 125 miljoen euro winst, maar dan zijn afschrijvingen, rentebetalingen en belastingen niet meegeteld. Ahold schrapt 300 banen bij Bol.com. Muller verwacht dat Bol.com dit jaar weer groeit.

Stunten met aanbiedingen

Ahold probeerde de gevolgen van de prijsstijgingen op te vangen door meer te stunten met aanbiedingen. De verkopen van de huismerken namen toe en in de VS waren er speciale kortingen voor vaste klanten.

In Nederland bieden Albert Heijns kortingen aan op producten die hun houdbaarheidsdatum naderen. Mede daardoor wordt er minder voedsel verspild. Volgens Ahold is de hoeveelheid afval sinds 2016 met 33 procent gedaald. De eigen uitstoot van CO 2 is sinds 2018 met bijna een derde afgenomen, meldde het bedrijf.

Albert Heijn is met een marktaandeel van 37 procent met afstand de grootste supermarktketen in Nederland. Dat het marktaandeel vorig jaar toenam, kwam vooral door de overname van 38 supermarkten van Deen. Onlangs werd bekend dat ook tientallen supers van de Zuid-Nederlandse keten Jan Linders worden omgebouwd tot Albert Heijns. Jan Linders houdt, als franchisenemer, wel de dagelijkse leiding over die winkels.

Op de beurs vielen de cijfers en verwachtingen van Ahold goed. Rond het middaguur stond de koers van het aandeel vijf procent hoger dan dinsdag. Ahold verhoogt het dividend met 10 procent naar 1,05 per aandeel en gaat voor 1 miljard eigen aandelen inkopen. Dat deed het vorig jaar ook. Die inkoop is tegen het zere been van Milieudefensie dat vindt dat Ahold dat geld beter kan besteden aan maatregelen om klimaatverandering te voorkomen. “Tijdens de komende aandeelhoudersvergadering gaan we verhaal halen”, kondigde Milieudefensie aan.

