Afvalfonds slaat alarm over hergebruik plastic. ‘Nu actie nodig’

Nederland heeft na België de beste recyclingcijfers van Europa. Met 49 procent recycling is het Nederlandse doel van 40 procent afgelopen jaar gehaald, net als het Europese doel van 22,5 procent. Tegelijkertijd is slechts de helft van de plastic verpakkingen die nu op de markt komen geschikt voor recycling.

Met plastic kunnen we dan ook niet zo doorgaan, vindt Hester Klein Lankhorst, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. Ze doet een dringende oproep aan producenten, inzamelaars en verwerkers. “We moeten toe naar hoogwaardiger hergebruik, zodat we de kringloop van verpakkingsmateriaal helemaal kunnen sluiten.” Daarbij moeten alle partijen in de keten aan de bak, zegt Klein Lankhorst.

“Producenten moeten beter recyclebare verpakkingen gebruiken. Vanaf 2024 hanteren we daarom een hoger tarief voor verpakkingen die slecht recyclebaar zijn. Bovendien is de inzameling van plastic afval nu nog een zaak van gemeenten. Het is beter om het in heel Nederland via één of twee systemen te regelen. Dat is ook makkelijker voor de consument.”

Doelstellingen gehaald

Het Afvalfonds Verpakkingen is verantwoordelijk voor de Europese en landelijke recycledoelstellingen. Het betaalt gemeenten, sorteerders en verwerkers voor de inzameling, sortering en verwerking van verpakkingen van verschillende materialen. De producenten van die verpakkingen, zoals levensmiddelenfabrikanten en supermarkten, betalen het fonds daar weer voor.

Uit de jaarlijkse recyclingcijfers van het Afvalfonds blijkt dat Nederland op de meeste materialen goed scoort. Zo werd vorig jaar 89 procent van het ingezamelde glas gerecycled. Dat is 3 procent meer dan de Nederlandse doelstelling en een krappe 20 procent meer dan het Europese streefcijfer.

Papier en karton worden voor 90 procent gerecycled, tegenover het Europese doel van 75 procent. Van hout wordt in Nederland met 66 procent zelfs 40 procent meer gerecycled dan Brussel verwacht.

Ook bedrijfsafval

De inzamelingscijfers zijn echter wel wat vertekend. Ze gaan alleen over huishoudelijk afval, niet over bedrijfsafval. Bedrijven zijn nu nog zelf verantwoordelijk voor hun afval, wat mede leidt tot ondoorzichtige stromen. Dat verandert volgend jaar, als bedrijfsafval ook onder het Afvalfonds valt.

Hester Klein Lankhorst, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. Beeld Edwin Weers fotografie

Uit onderzoek van de Plastic Soup Foundation bleek vorige maand dat Nederland ook Europees koploper is in de export van plastic afval. Dat kan bedrijfsafval zijn, of huishoudelijk afval dat zo vervuild is dat het alleen nog maar geschikt is voor verbranding.

In 2021 ging ruim 200 miljoen kilo plastic afval naar landen buiten de EU. Daarvan belandde 70 miljoen kilo in Indonesië en bijna 64 miljoen kilo in Vietnam. Alleen Japan en de VS exporteerden meer plastic dan Nederland.

We verbruiken drie aardes

“Het huidige systeem loopt tegen zijn grenzen aan”, waarschuwt Klein Lankhorst. “We gebruiken in Nederland het equivalent van drie aardes voor ons consumptiepatroon. Dat is te veel.” Dus tijd voor verandering. “Iedereen in de keten kijkt naar elkaar om de eerste stap te zetten. Wij roepen de hele keten op om samen tegelijk in actie te komen.”

Klein Lankhorst vindt ook dat er meer innovatie nodig is in recyclingtechnieken. “Het is nu nog lastig om plastic goed te recyclen, daar moet snel verandering in komen. Plastic Recycling Amsterdam kan bijvoorbeeld pet-plastic uit saladebakken halen en verwerken tot grondstof voor nieuwe saladebakken. Dit bedrijf zou baat hebben bij een gegarandeerde afzet.”

Lees ook:

Nederland dumpt grootschalig plasticafval in kwetsbare landen

Binnen Europa is Nederland de grootste exporteur van plastic afval naar arme landen. Die kunnen het niet verantwoord verwerken.