Afrikaanse landen worden nú getroffen door klimaatverandering, en hebben hulp nodig

De grote jaarlijkse klimaattop komt langzaam dichterbij. Was ‘ie vorig jaar in het regenachtige Glasgow, in november komt de wereld samen in de bloedhete badplaats Sharm-el-Sheikh in Egypte. Maandag zijn de Afrikaanse regeringsleiders in Rotterdam om de COP27-top voor te bespreken, onder meer met premier Mark Rutte, de Deense minister-president Mette Frederiksen en de directeur van de Wereldbank. Een belangrijke bijeenkomst, aangezien duidelijk wordt wat de inzet van Afrikaanse landen op de klimaattop in Egypte zal zijn.

“Het is straks voor het eerst in lange tijd dat de klimaattop in Afrika zal plaatsvinden”, zegt Feike Sijbesma. De voormalige DSM-topman is medevoorzitter van het Global Center of Adaptation, organisator en gastheer van de topbespreking. “Egypte heeft al gezegd: westerse landen en China zijn de grootste veroorzaker van klimaatverandering, en wij worden er het hardst door getroffen.”

De focus lag in Glasgow vooral nog op ‘mitigatie’, zegt Sijbesma. Het voorkomen van verdere klimaatverandering, door het terugdringen van broeikasgassenuitstoot. “Belangrijk, maar de rampzalige gevolgen van klimaatverandering zijn zeker in Afrika nu al voelbaar.” Daarom verschuift het accent dit jaar naar adaptatie, stelt Sijbesma: “Hoe kunnen Afrikaanse landen met klimaatverandering omgaan, en de daardoor toenemende hongersnoden?”

Afrikaanse landen kijken naar landen als Nederland als oorzaak van klimaatverandering. Maakt dat de sfeer gespannener dan bij eerdere klimaattoppen?

“Niet per se gespannen, want iedereen weet dat we dit moeten oplossen. De bedoeling van vandaag is dat de Afrikaanse regeringsleiders aangeven wat ze nodig hebben, en dat landen als Nederland kijken hoe ze daarbij kunnen helpen.”

Er zijn honderden miljarden meer nodig voor klimaatadaptatie in Afrikaanse landen, stelde uw organisatie eerder al in een rapport. Is dit vooral een kwestie van ‘wie er gaat betalen’?

“Nee, het gaat niet alleen om geld. Het draait net zo goed om technologie. Wat voor middelen hebben westerse landen en bedrijven om hongersnoden tegen te gaan, om met droogte te kampen of juist met overstromingen in een land als Bangladesh?

“Als het gaat om overstromingen heeft Rotterdam bijvoorbeeld een ingenieus pompsysteem, waarmee grote hoeveelheden water naar een soort bassin gepompt kunnen worden. Daardoor hoeft de stad niet alle riolen te vervangen, iets wat extreem duur zou zijn. Zo’n technologie, deels in Nederland ontwikkeld, kan van groot belang zijn voor een land als Bangladesh.”

“Een onderbelicht punt in de klimaatdiscussie is ook de rol van het bedrijfsleven. Veel van het nodige geld voor klimaatadaptatie in Afrika moet de komende jaren niet alleen van overheden komen, maar net zo goed uit het bedrijfsleven. Neem bijvoorbeeld de toenemende droogtes in Afrika, en de voedselzekerheid die daardoor wordt bedreigd. De ontwikkeling van zaden voor gewassen is voor tachtig procent in handen van vier of vijf grote bedrijven. Zij hebben een sleutelrol in het bestendig maken van Afrikaanse landen voor klimaatopwarming.”

Bij eerdere klimaattoppen waren ook grote bedrijven aanwezig, meer om te lobbyen dan om landen in nood te helpen. Waarom zouden zij nu ineens Afrikaanse landen gaan steunen?

“Voor veel bedrijven is het in hun eigen belang. De hele voedingsmiddelenindustrie is afhankelijk van landbouw. Multinationals hebben vaak delen van hun supply chains in Azië of Afrika zitten, en hebben er ook vestigingen.

“De effecten van klimaatveranderingen kunnen die bedrijven hard raken, ook op manieren die niet iedereen verwacht. Zo was er de afgelopen jaren vaak een tekort aan drinkwater in Zuid-Afrika. Werknemers konden toen simpelweg niet naar de fabrieken komen. Als het bedrijfsleven zelf klimaatbestendig wil worden, zullen ze meer moeten bijdragen aan oplossingen.”

De klimaattopbespreking in Rotterdam op maandag 5 september. Beeld Global Center on Adaptation

Meer aandacht voor klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden, en een grotere rol van het bedrijfsleven bij oplossingen voor het klimaatprobleem. Worden dit de twee hoofdthema’s in Egypte?

“Absoluut. De laatste jaren en vorig jaar in Glasgow zijn er vooral afspraken gemaakt over uitstootreductie, bijvoorbeeld via CO2-beprijzing. Dat is van enorm belang. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat klimaatopwarming geen theoretisch probleem van de toekomst is, maar nu al grote effecten heeft. Dat heeft gevolgen voor de maatregelen die we moeten treffen en de afspraken die we moeten maken.”

De klimaattopbespreking is ‘African owned’ en ‘African led’, zegt uw organisatie. Tegelijkertijd beschrijft u hoe westerse landen en bedrijven Afrika moeten helpen. Waar ligt de balans?

“Goede vraag. Uiteindelijk wil je dat Afrikaanse landen hun eigen koers varen, en als westers land wil je niet zeggen wat ze moeten doen. Maar uiteindelijk kunnen landen als Nederland wel helpen, zowel op financieel vlak als met het delen van technologieën, bijvoorbeeld van irrigatiesystemen.”

“Vandaag zijn de regeringsleiders van onder meer Congo, Ethiopië en Senegal aanwezig. Zij hebben zelf het beste beeld van wat ze nodig hebben, en landen proberen op een topbespreking vooral van elkaar te leren. Van de 115 miljoen inwoners van Ethiopië is bijvoorbeeld zo’n tachtig procent boer. Het land wil een hoger opgeleide bevolking, hoopt dat meer mensen aan de slag zullen gaan bij bijvoorbeeld de overheid of als onderwijzer. Maar als minder mensen boer zijn, kan dit de voedselveiligheid weer in gevaar brengen. Dat is een lastige kwestie om alleen aan te pakken, dus kan het helpen om ervaringen uit te wisselen.”

Afrikaanse landen, en ook COP27-gastland Egypte, wijzen vooral naar het Westen om het klimaatprobleem op te lossen. Wat zijn de gevolgen als Westerse landen dit vertikken?

“Hongersnoden zijn in Afrika geen nieuw fenomeen, maar door klimaatopwarming zijn dit er de laatste jaren meer geworden. Als we niets doen, zal dit alleen maar erger worden.”

“Dat heeft niet alleen desastreuze gevolgen voor Afrika, maar ook voor westerse landen. Hongersnoden, droogte en overstromingen werken immigratie in de hand. Massa-immigratie kunnen we in het Westen niet makkelijk aan, is de laatste jaren wel duidelijk geworden.

“Hulp aan Afrika is dus belangrijk. Om humanitaire redenen en omdat het naar Afrika toe eerlijk is, kijkend naar de oorzaak van klimaatverandering. Maar daarnaast is het dus ook in ons eigen belang.”

Afrikaanse leiders teleurgesteld door afwezigheid Europese leiders Een aantal Afrikaanse regeringsleiders uit zich in Rotterdam teleurgesteld over de afwezigheid van veel Europese leiders, meldt het ANP. “Voor Europese leiders was het makkelijker geweest om hierheen te komen dan voor ons, maar waar zijn ze?”, vroeg de Senegalese president Macky Sall zich hardop af. “Ik moet eerlijk zeggen: ik ben een beetje teleurgesteld.” Ook de Ethiopische- en de Congolese president betreuren de afwezigheid van veel westerse leiders. “Zij zijn immers de grootste vervuilers”, zei de Congolese president Félix Tshisekedi.

