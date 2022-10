Advies PBL: ‘Kabinet verwacht te veel van uitkoop boeren, halvering stikstofuitstoot onrealistisch’

Met een enorme pot geld van 7,4 miljard euro en een ‘woest aantrekkelijke’ regeling hoopt de regering veehouders tot stoppen te verleiden. Maar is de in het regeerakkoord afgesproken halvering van de stikstofuitstoot per 2030 wel met grof geld te koop? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vermoedt van niet.

Het adviesorgaan oordeelt in een nieuw rapport dat ze maandag presenteert hard over de kabinetsambities. “De haalbaarheid is op basis van ervaringen uit het verleden moeilijk voorstelbaar.”

Het PBL neemt in het rapport andere beëindigingsregelingen voor veehouders uit de afgelopen 25 jaar onder de loep. Die vallen qua schaalgrootte allemaal in het niet bij de huidige plannen: bij geen van alle eerdere regelingen was het budget groter dan een miljard euro. Een belangrijke les uit het verleden is juist dat meer geld niet automatisch tot heel veel meer deelnemers leidt.

Regeling bepaalt vooral moment

Voor boeren zijn er een paar belangrijke motieven om mee te doen aan een beëindigingsregeling, concludeert het PBL. Sommigen willen ermee stoppen omdat ze het financieel zwaar hebben, anderen omdat er geen opvolger is en weer anderen omdat ze kansen zien om op de plek van hun boerenbedrijf iets anders te beginnen. De regeling bepaalt vooral het moment waarop ze de knoop doorhakken. Een aantrekkelijk aanbod kan ertoe leiden dat een boer eerder stopt, of het juist nog iets langer uitzingt.

Daardoor ontstaat rondom een grote beëindigingsregeling doorgaans een piek aan stoppers. Maar die wordt onmiddellijk daarna gevolgd door een dal. Boeren die wilden stoppen, hebben immers het moment van de regeling daarvoor aangegrepen. “Daardoor zal het steeds moeilijker en kostbaarder worden de nog overgebleven en vaak meer toekomstbestendige bedrijven te verleiden tot deelname”, schrijft het PBL. “Bovendien verbetert voor hen juist het economische perspectief als andere bedrijven stoppen.”

Dwang leidt tot lange procedures

Als de deelname aan vrijwillige stoppersregelingen tegenvalt, heeft de overheid nog een troefkaart op zak. In dat geval kan gedwongen uitkoop in beeld komen. Maar grootschalig veehouderijen dwingen tot stoppen is volgens het PBL lastig haalbaar. Er zal dan van geval tot geval bekeken moeten worden of onteigening wel echt nodig is, of dat er ook minder ingrijpende alternatieven voorhanden zijn. Dat soort procedures nemen bovendien jaren in beslag. Dat staat weer op gespannen voet met de haast die het kabinet heeft met zijn stikstofdoelstelling.

Overigens ziet het PBL zowel vrijwillige als gedwongen uitkoop wél als effectieve maatregelen om de stikstofcrisis te beteugelen. Maar het huidige doel per 2030 - zo waarschuwen de onderzoekers - kan leiden tot ‘een onrealistische druk op de uitvoering van beleid’. Het gevaar bestaat dan, zo concludeert het PBL, dat de politiek koste wat kost toch de doelstellingen wil halen. En daarom het geld ondoelmatig gaat uitgeven om maar ‘stikstofwinst’ te boeken.

Het PBL-advies komt op een zeer saillant moment. Uitgerekend woensdag presenteert stikstofcrisismanager Johan Remkes zijn rapport na gesprekken met politiek, boeren en andere betrokken partijen. Daarbij is de 2030-deadline een van de hete hangijzers. Ook al omdat dat een ambitie in het regeerakkoord is, terwijl de stikstofwet nog altijd 2035 vermeldt. Een aantal provincies houden daarom - tegen de zin van het kabinet - nog altijd 2035 als horizon aan.

